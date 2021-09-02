Встреча Зеленского с Байденом: главные итоги переговоров

В среду, 1 сентября, в Вашингтоне состоялись переговоры между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Джо Байденом.

Джо Байден и Владимир Зеленский - фото: Офис президента

Эксперты для издания "Комментарии" оценили главные итоги встречи глав государств.

Основной позитив от встречи двух лидеров — сигнал о перезагрузке отношений между официальными Киевом и Вашингтоном

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко уверен, что ожидать большего от переговоров двух президентов в рамках всего лишь рабочего визита Зеленского в США не стоило.

"Это не государственный и даже не официальный визит, как его ранее ошибочно трактовали ряд отечественных СМИ, в том числе прозападной направленности, – отмечает эксперт. – Главы США и Украины общались более двух часов, что, исходя из опубликованных деталей графика, внушительный период. Ранее предполагалось, что встреча будет около 45 минут. Это привело даже к небольшому конфузу, когда официальный сайт президента Украины опубликовал общее заявление о стратегическом партнёрстве двух стран до завершения встречи с Байденом. Это в который раз подчёркивает, что результаты встреч первых лиц государства подготавливаются до их начала. И если этот момент не был исправлен в дальнейшем, то подтверждает, что беседа прошла по плану".

Также, по мнению Игоря Чаленко, не стоит грешить на отсутствие подхода к прессе после встречи. Это протокольные особенности статуса визита.

"Основным позитивом от встречи двух лидеров считаю сигнал о перезагрузке отношений между официальными Киевом и Вашингтоном. Об этом говорит решение о реанимации деятельности Комиссии стратегического партнёрства, а также о подготовке новой Хартии стратегического партнёрства. Очевидно, редакция от 2008 года не охватывает весь спектр наших общих интересов", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что Соединенные Штаты фактически стали на сторону Украины в оценке нынешней ситуации на Востоке Украины, а также в оккупированном Крыму.

"Удивительный факт – была отмечена Крымская платформа, однако вообще упущены Минские договорённости в прямом упоминании. Это может свидетельствовать о преддверии начала эпохи "постМинска". Конечно, это прогнозировано вызовет критику со стороны Кремля, – предупреждает Игорь Чаленко. – Также в этом русле себя обманутым может почувствовать Путин в части выделения дополнительных 60 млн дол на украинскую оборону включая системы "Джавелин". Напомню, что Байден перед встречей с российским коллегой отказался от планов в этом году выделить дополнительно 100 млн дол на соответствующие цели. Да, сейчас сумма несколько меньше. Но и это продемонстрировало, что Штаты совершили дипломатический манёвр, но не отошли от своих планов усиливать помощь Украине".

Вместе с тем, эксперт предполагает, что неприятным для Украины и лично Зеленского стал факт обращения внимания на ситуацию с антикоррупционными органами, в частности ситуацию с затягиванием избрания приемника Холодницкого во главе САП, а также конфликтом с директором НАБУ Сытником. Также подчёркнута позиция Штатов и касательно независимости НБУ.

"Весьма неоднозначным стали тезисы о планах сохранить газовый транзит Украиной – внимание! – в некий "переходной энергетический период". Каков этот период? Год-два-десять? Ясности нет, – отмечает Игорь Чаленко. – Сюда же следует отнести согласованную позицию о расширении, а не просто сохранении реформы корпоративного управления. Сегодня в Украине имеем полярные позиции касательно функционирования наблюдательных советов в госкомпаниях, их эффективности. И подобные заявления на наивысшем уровне лишь подогреют полемику в данном вопросе".

Тем не менее, в общих чертах руководитель Центра анализа и стратегий считает как встречу с Байденом, так и весь рабочий визит успешным для украинской делегации во главе с Зеленским.

"Кроме ряда промоционных мероприятий мы везём домой договорённости о выделении Украине 3 млрд дол. Да, это фактически кредит, однако на крайне привлекательных условиях, – акцентирует Игорь Чаленко. – Также сюда я бы добавил меморандум с Вестингхаус о намерениях построить в Украине 5 новых реакторов поколения "ІІІ+". Это стратегический вопрос, который откладывать дальше нет возможности".

Встреча Зеленского с Байденом так и не пролила свет на актуальные вопросы

Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай отмечает:

"Как и ожидалось, встреча двух президентов была не особо содержательной и носила декларативный характер. Скорее надо смотреть на то, что обсуждали кулуарно. И не только с Байденом".

Он подчеркивает, что традиционно говорили о Крыме, Донбассе, "Северном потоке-2". При этом по СП-2 озвучено не совсем понятное заявление.

"Зеленский и Байден якобы договорились противостоять этому проекту. Хотя ранее Байден на встрече с Меркель достиг противоположного соглашения по "Северному потоку-2". А еще раньше — в Женеве — они с российским президентом также сгладили все острые углы в этом вопросе. Потенциально новое заявление может значить, что Штаты в дальнейшем готовы ввести санкции против операторов этого газопровода. Но для этого нужны веские причины, например новая горячая фаза войны на Донбассе", – считает Валентин Гайдай.

По участию США в нормандском формате, судя по всему, тоже не договорились.

"Зеленский неуверенно прокомментировал этот вопрос, заявив, что будет "какой-то формат". Неубедительно, как для президента, – отмечает эксперт. – В целом, визит украинкой делегации в США я бы расценивал как пиар Зеленского: много встреч на высшем уровне, много меморандумов, но будет ли от них реальная выгода — сильно сомнительно. Так и не ясно, получим ли мы дополнительные деньги на оборону, каким образом будут достраивать новый блок Хмельницкой АЭС, если его достроить сложно из-за разных технологий строительства и проще строить новый с нуля. Встреча Зеленского с Байденом так и не пролила свет на актуальные вопросы".

Ранее издание "Комментарии" писало, что США намерены помочь Украине побороть пандемию.

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