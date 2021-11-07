Россия vs Украина: США обеспокоены новым возможным обострением. Есть ли повод

Глава ЦРУ Билл Бернса посетил Москву, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием своих войск у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется в своих действиях Россия. Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что во время визита главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Джозефа Бернса в Москву обсуждалась тема Украины. О чем говорят происходящие маневры и переговоры? К чему всё это может привести? Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина".

Россия (фото из открытых источников)





Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин приводит интересную статистику:





"Если считать от июньской встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным, то визит в Москву директора ЦРУ Уильяма Бёрнса – это уже четвертая по счету узконаправленная поездка высокопоставленного члена американской администрации. Бёрнс (в прошлом посол США в России), уже эффективно способствовал выработке приемлемой общей позиции Кремля и Госдепом по проблемам ядерной сделки с Ираном и взаимодействии с талибами по эвакуации из кабульского аэропорта американских военных. И сейчас Бёрнс ездил в Москву по инициативе Джо Байдена. Нынешняя тематика очевидна: во-первых, налаживание скрытых линий коммуникации двух стран с крупнейшим ядерным потенциалом при очевидном обострении ситуации. Во вторую очередь речь о кибербезопасности, исходя из договоренностей саммита в Женеве, скорее всего обсуждалась специфика совместной борьбы с программами-вымогателями и другими киберпреступлениями. Третей по важности темой для Байдена остается Иран. Американцы заявляют, что Москва помогает вести переговоры с Тегераном о его ядерной программе", – отмечает эксперт.





По его мнению, к вопросам, "представляющим взаимный интерес" для американских и российских спецслужб можно отнести Северную Корею и Афганистан, но ни в коем случае не Китай (товарищ Си очень ревнив) или Украину (очевидны интересы ЕС). Это – тема высокой политики, где наименьший уровень "юнита для переговоров" — заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.





"Потому сообщения СМИ, что глава ЦРУ посетил Москву, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием своих войск у границы с Украиной, — это обычная для спецслужб "легенда", чтобы скрыть настоящие цели и интересы. Это объясняет и нелогичность статьи в "Вашингтон пост" о якобы нагнетании эскалации в районе российско-украинской границы, и удивление Офиса президента и украинских военных по этому поводу", – резюмирует Андрей Мишин.





Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович считает, что переговоры в Москве как раз и нужны для того, чтобы ничего критичного на украино-российской границе не произошло – или не произошло раньше времени.





"Американская сторона показала, что очень пристально следит за ситуацией вокруг Украины. И готова реагировать при малейшем намеке на возможное обострение. А такие намеки были", – подчеркивает Денис Попович.

Пока же, по его мнению, нет оснований не верить украинской разведке и Генштабу, которые заверяют, что критического накопления российских войск у границ с Украиной, подобного тому, что было весной, не наблюдается.





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