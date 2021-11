Даже без «Нормандского формата» США включаются в борьбу за Украину: к чему эту может привести

Исследование различных видов оружия и боеприпасов, использовавшихся в войне в Украине, показывает, что Россия систематически разжигала этот конфликт поставками вооружений, пишет газета The New York Times. О чем говорит подобная статья, как и ряд других в западной прессе, сообщающих о концентрации Россией войск у границ с Украиной? Что за игра вокруг Донбасса в частности и Украины в целом идет сейчас между США и РФ? В непростой ситуации, которая возникла на украинском востоке в интервью изданию "Комментарии" помогли разобраться наши эксперты.

Война на Донбассе. Фото из открытых источников

В РФ пытаются показать, что они вообще никак не участвуют в конфликте – мол, в Украине идет исключительно гражданская война

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес с сожалением отмечает, что Украина давно стала не субъектом, а объектом для большой международной политики. И в геополитических играх мы фактически ничего не решаем за себя.

"США, Великобритания, ЕС, даже Турция используют нас как инструмент в своих играх. Меня не удивляет такое отношение к нашему конфликту, к Украине. Мы сами отдали нити своей судьбы в чужие руки, – считает эксперт. – Касательно содержимого статьи The New York Times о поставках российского вооружения на Донбасс – вряд ли она стала каким-то откровением. Очевидно, что РФ систематически поддерживала (поддерживает) на Донбассе сторону т.н. "ДНР" и "ЛНР". Любому здравомыслящему человеку этот факт известен. Показать объемы такой поддержки, пожалуй, затруднительно. Это может сделать только сама Россия. И однажды возможно будут открыты соответствующие архивы – и мы узнаем истинные объемы и составляющие того, что передавала РФ в ОРДЛО".

При этом, подчеркивает Энрике Менендес, важно понимать, что война, в которой мы живем восьмой год – это вылившийся в крайность политический конфликт.

"Если бы не было почвы для такого конфликта, вряд ли и война стала бы возможной, – говорит эксперт. – Она не возникла ни в Одессе, ни в Харькове, ни в других регионах Украины. Хоть и там была почва для конфликтов. Она возникла именно на Донбассе. Значит, здесь была самая острая ситуация. И если не понимать ее сути, можно строить самые разные предположения. И нет ничего удивительного, что некоторые пытаются упростить ситуацию. В РФ пытаются показать, что они вообще никак не участвуют в конфликте – мол, в Украине идет исключительно гражданская война. А со стороны Запада часто звучит, что никакого гражданского компонента нет – и это чисто вмешательство России. Я считаю, что обе версии неправильны. И гибридный конфликт потому и назвали гибридным, что в нем есть признаки большого количества разных слоёв".

Статья в The New York Times указывает на то, что времена геополитических поблажек Москве прошли

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук акцентирует, что Россия пыталась навязать мировой общественности мысль, будто на Донбассе идет гражданская война.

"И для Путина, по его мнению, стало большой неожиданностью, когда в Европе начали едва ли не официально заявлять, что это совсем не так. И что именно Российская Федерация является стороной конфликта, а не какой-то мифический "донбасский народ". В статье в одной из самых влиятельных американских газет The New York Times под красноречивым названием "Weapons Tracing Study Implicates Russia in Ukraine Conflict", прямо отмечается, что "Одно из самых полных исследований вооружения на войне в Украине на сегодняшний день показывает множество вооружений, поставляемых Россией, которые помогли разжечь войну". А это, – подчеркивает эксперт, – наводит на мысль, что риторика Вашингтона относительно заявлений Путина в стиле "на Донбассе россиян нет и никогда не было" может коренным образом измениться".

Виктор Каспрук с сожалением отмечает, что на Западе слишком долго реагировали на все путинские политические "дурки" довольно сдержанно. И это придавало уверенность "небожителям" из Кремля, что такая позиция навсегда будет оставаться неизменной.

"Но статья в The New York Times указывает на то, что времена геополитических поблажек Москве прошли. И что в Белом доме готовы к жестким разговорам с Путиным и его окружением по поводу российско-украинской войны на Донбассе, которая длится уже восьмой год", – констатирует эксперт.

