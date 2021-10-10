Три версии, почему украинская власть снова взялась за Медведчука

В пятницу, 8 октября, СБУ огласила новые подозрения народному депутату (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку. Речь, в частности, о государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан привел изданию "Комментарии" три версии, почему украинская власть опять взялась за кума Путина.

"Первая версия – расследование продвигается, вскрываются новые факты. Уверен, что есть все основания его обвинять по многим пунктам. В том числе в государственной измене, в финансировании терроризма. И то, что оглашены дополнительные подозрения, как по мне, логично. Будем надеяться, что это приведет к результатам в виде приговора. При этом власть пытается притянуть к этому делу других субъектов, которые якобы имели отношение к незаконным операциям с углем, другими энергоносителями, прочими вещами, которые сейчас инкриминируются Медведчуку. Речь идет о бывшей главе Нацбанка Гонтаревой, о пятом президенте Порошенко. Об этом, в частности, говорил глава СБУ Баканов, на это – так или иначе – намекала генпрокурор Венедиктова. И создается впечатление (а это уже причина №2), что власть пытается так нейтрализовать угрозы, связные с ее собственными просчетами. В том числе такими серьезными как подозрения в госизмене (ситуация, связанная со срывом операции по задержанию представителей ЧВК "Вагнера" – т.н. "вагнергейт"), в отмывании средств Коломойского через оффшоры Зеленского", — говорит генерал.

Кроме того, Василий Богдан вспоминает и довольно спорную смену руководства Рады, и поляризацию в самой партии "Слуга народа". Ожидаются кадровые перемены в комитетах, в правительстве.

Параллельно происходит падение международного рейтинга Украины, учитывая неутешительные результаты в борьбе с коррупцией, с организованной преступностью, с проведением необходимых реформ, включая судебную.

"Можно вспомнить и проблемы, связанные с обороноспособностью Украины, с ухудшением социальных стандартов, с обнищанием населения... Мы видим цепь зашкваров, которые допускает правящая партия и властная элита. Всё это приводит к падению рейтинга власти, падению рейтинга основной политической силы. И власть стремится отвлечь общество от просчетов, которые допустила и допускает. Переключить внимание на другие субъекты. Как правило, на оппозиционные силы, которые постепенно набирают определенные баллы, учитывая сложившуюся ситуацию", — продолжает генерал.

Одним из таких факторов, по мнению Василия Богдана, является возбуждение уголовных производств, попытка привлечь к ответственности политических деятелей и функционеров парламента, к которым относится и Медведчук.

Не исключено, что с помощью логичного продолжения расследования уголовных дел против Медведчука, украинская власть пытается (и это причина №3) как-то давить на Кремль. Ведь отношения Медведчука с Путиным известны, как и отношения ОПЗЖ с РФ.

"Зеленский не раз говорил о желании встретиться с Путиным. Тот же либо избегает этой встречи, либо ставит изначально невыполнимые условия для ее проведения (снятие санкций, прямые переговоры с ОРДЛО и так далее). Учитывая это, активизация по Медведчуку может использоваться Банковой, чтобы как-то принудить Кремль идти на уступки в переговорах. Это конспирологическая версия, но ее исключать тоже нельзя", — резюмировал генерал.

Напомним, что ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал изданию "Комментарии" о самых актуальных вызовах и рисках, которые стоят перед Украиной.



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