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Председатель СБУ Баканов заявил, что Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение: подробности

Председатель СБУ и Генпрокурор обнародовали ряд аудиозаписей, которые подтверждают существование «угольной схемы»

сегодня, 18:30
Автор:

Лиля Воробьева

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Виктору Медведчуку объявили о еще одном новом подозрение в государственной измене и содействие терроризму. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

Председатель СБУ Баканов заявил, что Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение: подробности

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергонезависимости Украины. В частности, в 2014 году Украина оказалась на грани энергетического кризиса и поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР. Однако, как заявляют в спецслужбе, "РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость".

"Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР", — говорится в заметке.

Председатель СБУ и Генпрокурор обнародовали ряд аудиозаписей, которые подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук, который, в частности, общается по реализации незаконных схем с представителями российской власти.

"Мое четкое убеждение — эти люди должны понести заслуженное и законное наказание за тот вред, который они нанесли государству. Потому что их действия — это подрыв энергетической независимости Украины", — заявил на брифинге Иван Баканов.

За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, пророссийских террористов всего было профинансировано на сумму более 200 млн. гривен.

"Следствие располагает серьезным массивом доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличности в "ЛНР и  ДНР" и перечисление средств предприятиям с оккупированных территорий ", — заявил глава СБУ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что по иску Медведчука в ЕСПЧ будет оправдательный приговор, и он станет большим репутационным ударом для власти .


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Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
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