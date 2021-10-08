Председатель СБУ Баканов заявил, что Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение: подробности

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Лиля Воробьева
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Виктору Медведчуку объявили о еще одном новом подозрение в государственной измене и содействие терроризму. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.
Виктор Медведчук (фото из открытых источников)
По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергонезависимости Украины. В частности, в 2014 году Украина оказалась на грани энергетического кризиса и поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР. Однако, как заявляют в спецслужбе, "РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость".
Председатель СБУ и Генпрокурор обнародовали ряд аудиозаписей, которые подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук, который, в частности, общается по реализации незаконных схем с представителями российской власти.
За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, пророссийских террористов всего было профинансировано на сумму более 200 млн. гривен.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что по иску Медведчука в ЕСПЧ будет оправдательный приговор, и он станет большим репутационным ударом для власти .
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