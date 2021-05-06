Премьеру фильма от Bellingcat про «вагнеровцев» снова переносят: в чем дело

Многие украинцы живут в ожидании выхода нашумевшего фильма про операцию по задержанию боевиков Вагнера. Однако, как заявляют в расследовательской группе Bellingcat, мир сможет увидеть ленту не раньше, чем в конце лета. Вместо этого обещают выпустить текстовую расшифровку расследования — в "ближайшие недели".

Bellingcat перенесли выход фильма о "вагнеровцах". Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" решили узнать у экспертов, кто и почему может оказаться под ударом после выхода расследования. Специалисты попытались объяснить, не выглядит ли перенос фильма возможностью "убрать" некие фамилии, дабы они не были озвучены.

Ермак может пытаться договориться с Bellingcat

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов уверяет, что расследовательская группа Bellingcat — организация не просто журналистская, но и аффилированная с британскими спецслужбами. Задача этих людей — постоянное проведение расследований, которые будут дискредитировать РФ.

"Можно вспомнить расследования, которые касались отравления Скрипалей и Навального, а также по сбитому летом 2014-го "Боингу" над Донбассом и взрывам складов в странах Восточной Европы. Вот только в фильме по "делу вагнеровцев" не такой уж негативной выглядит Россия, — считает Кирилл Молчанов. — Тут больше вопросы к Украине, которая планировала операцию, скорее всего, со странами Запада. И провалила ее. Думаю, в данном случае под ударом будет глава Офиса президента Андрей Ермак, которого будут пытаться "сбить".

По мнению эксперта, есть две версии, почему дата выхода расследования то и дело откладывается.

"Одна — Ермак пытается договориться, чтобы он там не фигурировал. Или хотя бы чтобы по нему более лояльно прошлись. В обмен на какие-то преференции со стороны украинской власти для тех, кто стоит за расследованием, — рассуждает Кирилл Молчанов. — Вторая — расследование не выходит, потому что заказчики не хотят в данный момент вносить смуту внутри Украины, а также обострять отношения между Западом и РФ до встречи Путина с Байденом".

Расследователи не будут замалчивать неприглядные факты

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак считает, что в результате расследования в первую очередь под ударом окажутся президент Владимир Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак и руководитель СБУ Иван Баканов.

"Именно эти три человека заметали и продолжают заметать следы по "вагнергейту". Именно они не дают хода расследованию", — уверен Иван Ступак.

Периодический перенос обнародования данных по "делу вагнеровцев" эксперт не считает попыткой дать шанс кому-то выйти сухим из воды, замолчать неприглядные факты.

"Группы Bellingcat — не та команда, которая прогнется под такие "хотелки". Даже если на них будут давить, вряд ли они пойдут на это. Скорее всё связано с техническими вопросами: не хватает каких-то комментариев, документов, что-то до конца не обработано, — отмечает Иван Ступак. — Думаю, что сами члены группы Bellingcat заинтересованы, чтобы расследование было максимально скрупулезным, доказательным и громким. Они сделали себе достаточно громкое имя рядом громких расследований. Не думаю, что будут рисковать, чтобы подпортить украинским кейсом свое реноме".

Напомним, что 29 июля 2020 года неподалеку Минска арестовали 32 российских наемников, которые входили в частную военную компанию "Вагнер". Позже стало известно, что их арест планировался СБУ совместно с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Согласно утверждениям некоторых расследователей и СМИ, о проведении спецоперации были проинформированы как президент Украины, так и глава ОП. Однако вскоре информация была "слита". По итогу "вагнеровцев" арестовали и очень быстро отпустили белорусские силовики.

В декабре представители Bellingcat заявили, что займутся съемками фильма, в котором расскажут о провальности этой операции. Интересно, что обнародование расследования переносили уже не раз.

Ранее "Комментарии" сообщали, кого представители команды президента попытались сделать виноватым в срыве операции "вагнеровцев".

Также на портале вы можете узнать, какие в целом последствия могут ждать Украину после выхода фильма расследователей.

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