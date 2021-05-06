Премьеру фильма от Bellingcat про «вагнеровцев» снова переносят: в чем дело

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Вечканова Елена
Многие украинцы живут в ожидании выхода нашумевшего фильма про операцию по задержанию
боевиков Вагнера. Однако, как заявляют в расследовательской группе Bellingcat, мир сможет увидеть ленту не раньше, чем в конце лета. Вместо этого обещают
выпустить текстовую расшифровку расследования — в "ближайшие недели".
Bellingcat перенесли выход фильма о "вагнеровцах". Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
"Комментарии" решили узнать у экспертов, кто и
почему может оказаться под ударом после выхода расследования. Специалисты
попытались объяснить, не выглядит ли перенос фильма возможностью "убрать" некие
фамилии, дабы они не были озвучены.
Заместитель директора Украинского института
политики, политический эксперт Кирилл Молчанов уверяет, что расследовательская
группа Bellingcat — организация не просто журналистская, но и аффилированная с
британскими спецслужбами. Задача этих людей — постоянное проведение
расследований, которые будут дискредитировать РФ.
По мнению эксперта, есть две версии, почему дата
выхода расследования то и дело откладывается.
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности
Иван Ступак считает, что в результате расследования в первую очередь под ударом
окажутся президент Владимир Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак и
руководитель СБУ Иван Баканов.
Периодический перенос обнародования данных по
"делу вагнеровцев" эксперт не считает попыткой дать шанс кому-то выйти сухим из
воды, замолчать неприглядные факты.
Напомним, что 29 июля 2020 года неподалеку Минска арестовали 32 российских наемников, которые входили в частную военную компанию "Вагнер". Позже стало известно, что их арест планировался СБУ совместно с Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Согласно утверждениям некоторых расследователей и СМИ, о проведении спецоперации были проинформированы как президент Украины, так и глава ОП. Однако вскоре информация была "слита". По итогу "вагнеровцев" арестовали и очень быстро отпустили белорусские силовики.
В декабре представители Bellingcat заявили, что займутся съемками фильма, в котором расскажут о провальности этой операции. Интересно, что обнародование расследования переносили уже не раз.
Ранее "Комментарии" сообщали, кого представители команды президента попытались сделать виноватым в срыве операции "вагнеровцев".
Также на портале вы можете узнать, какие в целом последствия могут ждать Украину после выхода фильма расследователей.
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