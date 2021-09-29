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Кулеба рассказал, о чем Зеленский хочет говорить с Путиным

Дмитрий Кулеба заявил о готовности страны создать серьезные проблемы для России

сегодня, 11:20
Автор:

Кравцев Сергей

Официальный Киев готов участвовать во всех возможных форматах переговоров с Россией. Важна только одна ключевая деталь – на переговорах должна обсуждаться тема о прекращении войны на Донбассе. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "РБК-Украина".

Кулеба рассказал, о чем Зеленский хочет говорить с Путиным

Владимир Зеленский и Владимир Путин Фото из открытых источников

Главный украинский дипломат отметил, мир любой ценой – это не то, что нужно Украине. Украина стремится к справедливому миру. Этот мир должен соответствовать той огромной цене, которую государству приходится платить, отстаивая свой суверенитет и независимость. 

Дмитрий Кулеба отметил, президент Зеленский на переговорах с Путиным хочет остановиться на трех ключевых вопросах. Первый – деоккупация Крыма. Второй – деоккупация Донбасса. Третий – завершение войны.

По словам министра, власть в Украине не сидит, сложа руки, просто ожидая, как поступит Россия. Москва ведет циничную политику, искажая информацию, перекручивая факты. Именно так Россия ведет гибридную войну против Украины. Учитывая все это Украина готова к всем возможным форматам переговоров, в результате которых удастся достичь мира. 

Также Кулеба отметил, что Украина готова создавать России новые проблемы, если Кремль не прислушается к позиции Украины. Дипломат добавил, в этом вопросе Киев действует в тесном сотрудничестве со своими союзниками и партнерами. Если Москва не одумается и не уйдет из украинской территории, то не исключено усиление давления.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/drugoy-rossii-net-kuleba-zayavil-gotovnosti-1632897709.html
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Обсуждения

иван

сегодня, 10:43

Ты в натуре Кулэба! Тебе ж сказали русским языком: "За Крым разговора не будет! Это не обсуждается! А за Донбасс говорите с тем, с кем воюете. Вы России войну не объявляли, равно и наоборот". Тупые политики, не понимаете русского - попросите, пусть переведут на мову.

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