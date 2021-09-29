Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал изданию "Комментарии" о самых актуальных вызовах и рисках, которые стоят перед Украиной.

Можно говорить о начале новой холодной войны, - генерал Богдан - фото из открытых источников

По словам Богдана, очередные парламентские выборы в РФ окончательно сформировали там автократическую диктатору в лице Путина и его ближайшего окружения.

"Запад недостаточно жестко отреагировал на тотальные нарушения и фальсификации, допущенные во время этих выборов, на псевдоэлектронное голосование, на привлечение к ним оккупированных Крыма и Донбасса. В итоге партия Путина – "Единая Россия" – получила конституционное большинство. А карманные партии, сателлиты провластной политсилы, взяли столько, сколько им позволили", — говорит генерал.

По мнению Василия Богдана, Путин будет и далее укрепляться, проводить любые решения. Он продолжит процесс создания Союзного государства в лице России и Беларуси. Прогнозировать действия Путина и Лукашенко сложно. Иногда они бывают спонтанные, а иногда – весьма спланированные и стратегически обоснованные.

Нужны более жесткие санкционные действия со стороны Запада, отмечает генерал, более внятная политика со стороны украинского высшего военно-политического руководства в отстаивании национальных интересов. Особенно в "нормандском формате".

"А что видим мы? Санкции не просто не ужесточают, а пытаются смягчить. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба руководитель Офиса президента Андрей Ермак призывают скорее собрать нормандский формат, пока Ангела Меркель остается канцлером Германии. Как по мне, от этого точно не будет никакой пользы для Украины. Скорее украинская власть согласится на капитулянтские решение в виде "кластеров" по Донбассу и имплементации "формулы Штайнмайера"", - продолжает Богдан.

Несмотря на ее заслуги перед Германией, мировым сообществом, в определенной мере и перед Украиной, Меркель отходит от большой политики. И не будет решать те вопросы, на которые рассчитывает украинская сторона. Тем более, что ее Христианско-социальный союз, входящий в блок с Христианско-демократическим союзом, проиграл прошедшие 26 сентября парламентские выборы Социал-демократической партии. Которая, судя по всему, и будут формировать правительство – вместе с "Зелеными" и "Свободной демократической партией".

"Так что мы видим хорошую мину при плохой игре украинских властных институций. Им нужно налаживать отношения с немецкими социал-демократами, которые достаточно серьезно замкнуты на российских интересах. Придется очень взвешенно, толерантно, комплексно проводить дипломатическую работу, чтобы их повернуть в сторону отстаивания украинских интересов".

По словам генерала, это политическое межсезонье в главной стране ЕС дает определенные преференции Путину и Лукашенко. Чем они пользуются. Провели военные учения, которые носили наступательный характер, а не оборонный, как они заявляли. Сейчас проходят десантные учения в Крыму – и тоже носят наступательный характер. Не будем забывать и о том, что 19 батальонно-тактических группировок (в каждой около 1 тысячи человек) остались у границ с Украиной.

К тому же, Лукашенко, явно не без намеков из Кремля, заявил о якобы угрозах со стороны Украины в контексте того, что тут якобы под видом учебно-тренировочных лагерей размещаются базы НАТО.

"Всё это дает нам серьезные основания усиливать охрану украино-белорусской границы. А это – более 1 тысяч км. Причем усиливать не только увеличением пограничной деятельности, но и создавать там соответствующие военные формирования – с современным оснащением. Тем самым давать понять, что не стоит испытывать украинскую сторону на прочность, создавая условия для возможной агрессии", — говорит Богдан.

Угрозы, по его словам, безусловно, есть. И главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный об этом недавно говорил, призывая общество, власть, чтобы, несмотря на готовность ВСУ и наших спецслужб к любому развитию событий, усиливать оборонные возможности, обеспечение армии соответствующим вооружением, социальным пакетом, ликвидировать образовавшую задолженность по выплатам.

Ситуация такова, что под призывы решать вопросы стратегической безопасности, судя по процессам, происходящим в мире, Запад, как и РФ, стал на путь гонки вооружений:

"Так что можно говорить о начале новой холодной войны".

Недавно создан тройственный союз США-Великобритания-Австралия по укреплению Индо-Тихоокеанского региона, с целью противодействия Китаю. Жестко ставится вопрос укрепления восточного фланга НАТО – предусматривается размещение дополнительного военный контингента, вооружения. То, что мы видим даже в публичной плоскости, позволяет говорить, что слова словами, но каждый страна встала на путь наращивания своих оборонных мощностей.

Угрозы очевидны и со стороны РФ, считает генерал. Особенно на фоне ослабления ЕС. Меркель уходит. А именно Германия цементировала Евросоюз, была лидером. Возможно, попытается взять на себя лидерство президент Франции Макрон. Но силы у него невелики, особенно в ракурсе разрыва контракта на поставки подлодок Австралии в пользу американских, и охлаждения по этому поводу отношений между Парижем и Вашингтоном/Канберрой.

ЕС фактически окунается в решение собственных проблем. В том числе энергетических, связанных с необходимостью сертифицировать "Северный поток-2". Который Россия уже использует как оружие, о чем Европу не раз предупреждали. В итоге уже сейчас РФ диктует заоблачные цены на газ, создавая все условия для того, чтобы сертификация СП-2 прошла как можно быстрее.

А тем временем Венгрии подписала с "Газпромом" контракт на 10 лет поставок газа по обводным Украину путям. И уже пошли очередные напряжения в отношениях между Киевом и Будапештом.

"Мы видим массу вызовов, рисков и угроз. Видим, что каждая страна заботится, прежде всего, о своих интересах. Вот и украинская сторона должна действовать систематически, комплексно, интенсивно. При этом мастерски, деликатно. Чтобы мы не отталкивали партнеров и потенциальных партнеров, а привлекали их. При этом самим проводить реформы (ту же судебную, которая затормозились), максимально укрепляя обороноспособность. Никто не будет реформировать нас за нас, решать наши экономические проблемы за свой счет, воевать за нас", — резюмировал Василий Богдан.

Ранее издание "Комментарии" писало, что близкий друг Путина дал ответ - вернет ли Россия Крым и Донбасс.

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