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Елизавета Черных
Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал изданию "Комментарии" о самых актуальных вызовах и рисках, которые стоят перед Украиной.
Можно говорить о начале новой холодной войны, - генерал Богдан - фото из открытых источников
По словам Богдана, очередные парламентские выборы в РФ окончательно сформировали там автократическую диктатору в лице Путина и его ближайшего окружения.
По мнению Василия Богдана, Путин будет и далее укрепляться, проводить любые решения. Он продолжит процесс создания Союзного государства в лице России и Беларуси. Прогнозировать действия Путина и Лукашенко сложно. Иногда они бывают спонтанные, а иногда – весьма спланированные и стратегически обоснованные.
Нужны более жесткие санкционные действия со стороны Запада, отмечает генерал, более внятная политика со стороны украинского высшего военно-политического руководства в отстаивании национальных интересов. Особенно в "нормандском формате".
Несмотря на ее заслуги перед Германией, мировым сообществом, в определенной мере и перед Украиной, Меркель отходит от большой политики. И не будет решать те вопросы, на которые рассчитывает украинская сторона. Тем более, что ее Христианско-социальный союз, входящий в блок с Христианско-демократическим союзом, проиграл прошедшие 26 сентября парламентские выборы Социал-демократической партии. Которая, судя по всему, и будут формировать правительство – вместе с "Зелеными" и "Свободной демократической партией".
По словам генерала, это политическое межсезонье в главной стране ЕС дает определенные преференции Путину и Лукашенко. Чем они пользуются. Провели военные учения, которые носили наступательный характер, а не оборонный, как они заявляли. Сейчас проходят десантные учения в Крыму – и тоже носят наступательный характер. Не будем забывать и о том, что 19 батальонно-тактических группировок (в каждой около 1 тысячи человек) остались у границ с Украиной.
К тому же, Лукашенко, явно не без намеков из Кремля, заявил о якобы угрозах со стороны Украины в контексте того, что тут якобы под видом учебно-тренировочных лагерей размещаются базы НАТО.
Угрозы, по его словам, безусловно, есть. И главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный об этом недавно говорил, призывая общество, власть, чтобы, несмотря на готовность ВСУ и наших спецслужб к любому развитию событий, усиливать оборонные возможности, обеспечение армии соответствующим вооружением, социальным пакетом, ликвидировать образовавшую задолженность по выплатам.
Ситуация такова, что под призывы решать вопросы стратегической безопасности, судя по процессам, происходящим в мире, Запад, как и РФ, стал на путь гонки вооружений:
Недавно создан тройственный союз США-Великобритания-Австралия по укреплению Индо-Тихоокеанского региона, с целью противодействия Китаю. Жестко ставится вопрос укрепления восточного фланга НАТО – предусматривается размещение дополнительного военный контингента, вооружения. То, что мы видим даже в публичной плоскости, позволяет говорить, что слова словами, но каждый страна встала на путь наращивания своих оборонных мощностей.
Угрозы очевидны и со стороны РФ, считает генерал. Особенно на фоне ослабления ЕС. Меркель уходит. А именно Германия цементировала Евросоюз, была лидером. Возможно, попытается взять на себя лидерство президент Франции Макрон. Но силы у него невелики, особенно в ракурсе разрыва контракта на поставки подлодок Австралии в пользу американских, и охлаждения по этому поводу отношений между Парижем и Вашингтоном/Канберрой.
ЕС фактически окунается в решение собственных проблем. В том числе энергетических, связанных с необходимостью сертифицировать "Северный поток-2". Который Россия уже использует как оружие, о чем Европу не раз предупреждали. В итоге уже сейчас РФ диктует заоблачные цены на газ, создавая все условия для того, чтобы сертификация СП-2 прошла как можно быстрее.
А тем временем Венгрии подписала с "Газпромом" контракт на 10 лет поставок газа по обводным Украину путям. И уже пошли очередные напряжения в отношениях между Киевом и Будапештом.
Ранее издание "Комментарии" писало, что близкий друг Путина дал ответ - вернет ли Россия Крым и Донбасс.
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