Скандальная деолигархизация: зрелище и пренебрежение законом или реальная борьба власти

Танцы вокруг законопроекта №5599 об олигархах, принятого Радой 23 сентября, продолжаются. Представитель президента в Конституционном суде, народный депутат Федор Вениславский уверяет, что спорных поправок к документу не нашли, а потому до конца следующей недели спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщивший, что получил отрицательный результат теста на коронавирус и возвращается к работе, должен подписать закон – и тот будет передан на подпись президенту.

Закон о борьбе с олигархами. Коллаж "Комментарии" / Д. Романюк

Сам Разумков, над которым завис "дамоклов меч" увольнения, считает, что принятие закона об олигархах прошло при допущении ряда серьезных ошибок.

Как ситуация может развиваться дальше? На что готовы пойти в Офисе президента, чтобы довести закон до подписи? Зачем им это надо? Портал "Комментарии" разбирался в ситуации с экспертами.

Если с хлебом проблемы, людям дают зрелища. Вот и "деолигархический закон" – такое зрелище

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов называет законопроект №5599 достаточно спорным. Именно поэтому вокруг него кипят страсти, уверен он.

"Дискриминировать человека по его имущественному состоянию, скорее всего, противоречит Конституции. И Венецианская комиссия вряд ли даст положительный отзыв. Видны серьезные противоречия, из-за которых, действительно, может уйти с поста спикер Дмитрий Разумков. Подписывать данный законопроект он явно не хочет", – отмечает Николай Спиридонов.

При этом данная законодательная инициатива, по его мнению, ничего страшного не содержит. Она скорее олигархов дразнит, чем в реальности им мешает жить.

"Мы с коллегами даже уже разработали ряд рекомендаций, как обходить эту инициативу, – делится эксперт. – К примеру, если чиновник должен отчитываться о встречах с олигархом, последний может получить удостоверение адвоката. Соответственно, их встречи уже носят иной характер и не подлежат отчетности. Такая же ситуация, если олигарх получит, к примеру, удостоверение корреспондента любого СМИ. И тогда встреча с чиновником — это аспект "профессиональной деятельности" — может, он у него интервью берет".

Николай Спиридонов называет законопроект №5599 в какой-то степени отвлечением внимания. А настоящим ударом по бизнесу считает законопроект №5600. Так называемый "ресурсный", с целью наполнения бюджета.

"Вот он мощно бьет по крупному, среднему, мелкому бизнесу. Осложняет жизнь всем. Обкладывает налогом любые сельскохозяйственные земли, даже небольшого объема. Вводит дополнительные налоги при покупке любой квартиры. Вот этого законопроекта представители любого бизнеса реально должны опасаться, тогда как "деолигархический" – это скорее мыльный пузырь, – говорит эксперт. – При этом не думаю, что Разумков подпишет законопроект №5599. Как следствие – его могут снять с должности. И закулисно голоса уже собирают. Еще вариант – подписать без него. К примеру, это сделает вице-спикер".

Венецианская комиссия, по мнению Николая Спиридонова, признает "деолигархический законопроект" несоответствующим законодательному полю Украины.

"Свое слово могут сказать и украинские суды. Они во многом поставлены под контролем президентской вертикали власти. Но с большой вероятностью тоже могут признать этот закон несоответствующим Конституции", – прогнозирует эксперт.

Зачем же, учитывая такое вероятное развитие событий, это всё президенту и его Офису? Николай Спиридонов поясняет это так:

"Нет, к сожалению, социально-экономических успехов. И нужно продемонстрировать успехи хоть какие-то. Большинство граждан воспринимают инициативу положительно. Скажут "олигархам наступили на хвост – ура!". Если с хлебом проблемы, людям дают зрелища. Вот и "деолигархический закон" – такое зрелище. По идее, это должно как-то повысить рейтинг президента и его Офиса. При этом, подчеркиваю, никаких особых угроз этот весьма спорный законопроект олигархам не несет. С его помощью пытаются расчистить пространство для более выгодных этой власти, для "своих" олигархов. Но законодательная инициатива разработана так, что реального вреда никаким олигархам от нее не будет".

Действующая власть является политическими авантюристами и правовыми нигилистами, которые допускают пренебрежение законностью во имя политической целесообразности высшего политического руководства

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк уверен: законодательная история с так называемым принятием законопроекта об олигархах продемонстрировала прежде всего, что действующая власть является политическими авантюристами и правовыми нигилистами, которые допускают пренебрежение законностью во имя политической целесообразности высшего политического руководства.

"Слова-заверения господина Вениславского о том, что подпись спикером ВР этого типа законопроекта – вопрос недели, выглядит как попытка выдать желаемое за действительное. Разумков, по моему мнению, подпишет этот законопроект лишь в случае переголосования отдельной статьи, которую он лоббирует. А именно – что НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции) должно определять, кто в Украине является олигархом, – отмечает Дмитрий Гаврилюк. – Вообще очень "совпало", что время болезни (или "болезни") спикера пришлось именно на период, когда в стенах парламента поднимался этот законопроект".

По мнению политэксперта, на решение о (не) подписании Разумковым законопроекта №5599 будет влиять и вектор деятельности оппозиции. Решит ли она, как прогнозирует спикер, обращаться в Конституционный суд Украины (с просьбой рассмотреть "деолигархический закон" и то, как он принимался, в разрезе конституционности) или сыграет в пока маловероятную игру в переголосование одиозной статьи касательно того, кто (НАПК или СНБО) будет определять – кому быть олигархом.

Ранее "Комментарии" писали, что Гончаренко рассказал, как власть хочет поменять плохих олигархов на хороших.





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