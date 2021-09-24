logo
Русский Українська

BTC/USD

43148.64

ETH/USD

2920.03

LTC/USD

152.29

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада Противоречия в законе об олигархах: как дальше сложится судьба резонансного документа
commentss НОВОСТИ Все новости

Противоречия в законе об олигархах: как дальше сложится судьба резонансного документа

По мнению эксперта, взаимосключающие правки – дополнительное обстоятельство, чтобы играть на пересмотре закона о деолигархизации в Конституционном суде Украины

сегодня, 12:05
Автор:

Елизавета Черных

За закон об олигархах, который приняла Верховная Рада поддержала 23 сентября, придется голосовать повторно. Об этом в своем Telegram-канале пишет глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Противоречия в законе об олигархах: как дальше сложится судьба резонансного документа

Закон о борьбе с олигархами. Коллаж "Комментарии" / Д. Романюк

По его словам, были одновременно учтены три правки (396,398,406), которые противоречат одна другой. А потому статью 5 (о том, как олигарх признаётся олигархом) пресловутого закона №5599 нужно будет якобы переголосовывать.

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко рассказал порталу "Комментарии", действительно ли есть такая необходимость – и как вообще проходит процедура введения закона в силу.

По словам эксперта, после того, как ВР поддержала тот или иной законопроект, проходят технико-юридические правки. Суть в том, что Аппарат ВР смотрит на поправки, которые были проголосованы, и готовит окончательный текст законопроекта.

"То, что проголосовали несколько взаимоисключающих поправок, можно решить двумя способами. Или ставить на переголосование законопроект (что вряд ли). Или "забить" –  и в процессе отработки технико-юридических правок выбрать ту, которая больше подходит, отдать на подпись и сказать — вот, пожалуйста, проголосовано это. Скорее всего, так и сделают", – считает Богдан Бондаренко.

После этого документ должен подписать глава профильного Комитета. Затем тот следует на подпись главе Верховной Рады.

"Законопроект может подписать и замглавы ВР, – отмечает эксперт. – Но скорее всего, это сделает спикер Дмитрий Разумков, хоть он и критиковал данный документ. Возможно, раньше выйдет с больничного (он болеет коронавирусом). С политической точки зрения не подписать законопроект о деолигархизации – смерти подобно. Думаю, Разумков это понимает", – подчеркивает Богдан Бондаренко.

После подписи спикера документ передают на подпись президенту. Учитывая, что сам Зеленский активно лоббирован законопроект №5599, нет сомнений, что он его подпишет, уверен эксперт.

"Что касается того, что данный законопроект направлен на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Даже если она обнародует свои выводы через пару месяцев, даже если там будут замечания, учитывать их не факт, что станут. Глобально – уже всё, процесс запущен. Кто-то, возможно, зарегистрирует законопроект о внесении изменений в данный закон. Не исключено, что внесут какие-то косметические правки. Но долгое время закон будет существовать именно в том виде, в каком его подпишет глава государства, – поясняет Богдан Бондаренко. – И вряд ли станут менять ключевую роль СНБО в принятии решения по реестру олигархов. Хоть Разумков сейчас пишет, что поддержали его поправку о том, что соответствующий реестр будет формировать НАПК. И учитывая такую публичную реакцию, он может упереться с подписью. Мол, технико-юридическими правками решить это нельзя, так что надо проголосовать. Но пока он на больничном, решать может вице-спикер Стефанчук".

По мнению эксперта, взаимосключающие правки – дополнительное обстоятельство, чтобы играть на пересмотре закона о деолигархизации в Конституционном суде Украины.

"Впрочем, аргументов для рассмотрения соответствующего запроса (а он точно будет от депутатов, которые не поддержали законопроект) у КСУ и так более чем достаточно. И по сути законопроекта, и по процессу голосования за него. И если КСУ решит, что есть неконституционные моменты – закон могут отменить. Но я обратил бы внимание на политический момент этого вопроса. Вот представьте — в КСУ попадает законопроект по олигархам. Он находит там реально неконституционные моменты. И отменяет его. Но что будет тогда в медийном пространстве? "КСУ встал на сторону олигархов!". "Судьи не дают реформировать страну!". "Все против Зеленского!". И так далее. Потому не стоит ожидать что КСУ в ближайшее время 2-3 года, примет подобное решение. Хоть в Украине всё возможно", – резюмирует Богдан Бондаренко.

Ранее издание "Комментарии" писало, что, по словам президента Владимира Зеленского, олигархи больше не будут влиять на политические процессы в Украине.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ