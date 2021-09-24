Противоречия в законе об олигархах: как дальше сложится судьба резонансного документа

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Елизавета Черных
За закон об олигархах, который приняла Верховная Рада поддержала 23 сентября, придется голосовать повторно. Об этом в своем Telegram-канале пишет глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Закон о борьбе с олигархами. Коллаж "Комментарии" / Д. Романюк
По его словам, были одновременно учтены три правки (396,398,406), которые противоречат одна другой. А потому статью 5 (о том, как олигарх признаётся олигархом) пресловутого закона №5599 нужно будет якобы переголосовывать.
Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко рассказал порталу "Комментарии", действительно ли есть такая необходимость – и как вообще проходит процедура введения закона в силу.
По словам эксперта, после того, как ВР поддержала тот или иной законопроект, проходят технико-юридические правки. Суть в том, что Аппарат ВР смотрит на поправки, которые были проголосованы, и готовит окончательный текст законопроекта.
После этого документ должен подписать глава профильного Комитета. Затем тот следует на подпись главе Верховной Рады.
После подписи спикера документ передают на подпись президенту. Учитывая, что сам Зеленский активно лоббирован законопроект №5599, нет сомнений, что он его подпишет, уверен эксперт.
По мнению эксперта, взаимосключающие правки – дополнительное обстоятельство, чтобы играть на пересмотре закона о деолигархизации в Конституционном суде Украины.
"Впрочем, аргументов для рассмотрения соответствующего запроса (а он точно будет от депутатов, которые не поддержали законопроект) у КСУ и так более чем достаточно. И по сути законопроекта, и по процессу голосования за него. И если КСУ решит, что есть неконституционные моменты – закон могут отменить. Но я обратил бы внимание на политический момент этого вопроса. Вот представьте — в КСУ попадает законопроект по олигархам. Он находит там реально неконституционные моменты. И отменяет его. Но что будет тогда в медийном пространстве? "КСУ встал на сторону олигархов!". "Судьи не дают реформировать страну!". "Все против Зеленского!". И так далее. Потому не стоит ожидать что КСУ в ближайшее время 2-3 года, примет подобное решение. Хоть в Украине всё возможно", – резюмирует Богдан Бондаренко.
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