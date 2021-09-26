logo
Русский Українська

BTC/USD

41606.79

ETH/USD

2786.43

LTC/USD

143.57

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.55

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Настроение - положительное: Разумков показал тест на СOVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Настроение - положительное: Разумков показал тест на СOVID-19

10 сентября спикер ВР повторно заразился СOVID-19

сегодня, 11:33
Автор:

Елизавета Черных

Глава украинского парламента Дмитрий Разумков получил отрицательный результат теста на COVID-19. Новостью спикер Верховной Рады поделился на странице в Facebook. 

Настроение - положительное: Разумков показал тест на СOVID-19

Дмитрий Разумков - фото из открытых источников

"Тест на коронавирус — отрицательный, настроение — положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать по полной!", — написал под изображением теста Разумков. 

Настроение - положительное: Разумков показал тест на СOVID-19 - фото 2

Напомним, что 10 сентября Дмитрий Разумков поделился известием о том, что во второй раз подхватил коронавирусную инфекцию. О болезни спикер Верховной Рады узнал, сделав тест накануне форума Ялтинской стратегии. Тогда глава парламента отмечал, что его самочувствие удовлетворительное, а сам коронавирус протекает без симптомов, однако его участие в мероприятии остается под вопросом. 

Отметим, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что закон об олигархах принимался депутатами с рядом серьезных ошибок.  В частности глава парламента поддал критике саму процедуру принятия закона о деолигархизации. Спикер ВР отметил, что данный проект не закона не был принят по сокращенной процедуре, как заявляют в Офисе Зеленского, потому что такой процедуры и вовсе не существует. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" говорилось, что народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко убежден, что должность главы украинского парламента в скором времени может освободиться. Кто может стать спикером вместо Разумкова, по мнению народного избранника, и почему - читайте в нашем материале.                                   


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1825199937687988&set=a.287968024744528
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ