Настроение - положительное: Разумков показал тест на СOVID-19

Глава украинского парламента Дмитрий Разумков получил отрицательный результат теста на COVID-19. Новостью спикер Верховной Рады поделился на странице в Facebook.

Дмитрий Разумков - фото из открытых источников

"Тест на коронавирус — отрицательный, настроение — положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать по полной!", — написал под изображением теста Разумков.

Напомним, что 10 сентября Дмитрий Разумков поделился известием о том, что во второй раз подхватил коронавирусную инфекцию. О болезни спикер Верховной Рады узнал, сделав тест накануне форума Ялтинской стратегии. Тогда глава парламента отмечал, что его самочувствие удовлетворительное, а сам коронавирус протекает без симптомов, однако его участие в мероприятии остается под вопросом.

Отметим, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что закон об олигархах принимался депутатами с рядом серьезных ошибок. В частности глава парламента поддал критике саму процедуру принятия закона о деолигархизации. Спикер ВР отметил, что данный проект не закона не был принят по сокращенной процедуре, как заявляют в Офисе Зеленского, потому что такой процедуры и вовсе не существует.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" говорилось, что народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко убежден, что должность главы украинского парламента в скором времени может освободиться. Кто может стать спикером вместо Разумкова, по мнению народного избранника, и почему - читайте в нашем материале.

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