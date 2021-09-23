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Рада одобрила закон об олигархах: кто из нардепов проголосовал "за"

Решать, кто в Украине является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны Украины

сегодня, 15:00
Автор:

Кравцев Сергей

Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала президентский законопроект об олигархах №5599. Свои голоса за соответствующий законопроект дали 279 народных избранников. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает "УНИАН".

Рада одобрила закон об олигархах: кто из нардепов проголосовал "за"

Верховная Рада Фото: УНИАН

Рассмотрение законопроекта прошло по сокращенной процедуре. Именно из-за этого не обошлось без стычек возле парламентской трибуны. Нардепы из оппозиционных фракций требовали, чтобы законопроект рассматривался, как того требует регламент. Даже предпринимались попытки заблокировать парламентскую трибуну, чтобы помешать рассмотрению законопроекта по сокращенной процедуре, но в "Слуге народа" быстрее разгадали планы оппозиции и поэтому помешали этому. В итоге голосование состоялось.

Минимальных 226 голосов за законопроект "слуги народа" сумели бы дать и без помощи других фракций. В итоге "Слуга народа" поддержала законопроект 229 голосами. Интересно, что кнопки "за" нажали также нардепы, представляющие фракции "За будущее" — 18 и "Доверие" – 15, которые связывают с олигархом Игорем Коломойским. Также законопроект поддержала фракция "Голос", отдав 11 голосов.

Не дали ни единого голоса за законопроект нардепы трех фракций: "Европейской Солидарности", "ОПЗЖ" и "Батькивщины". Именно они и пытались помешать нардепам монобольшинства протянуть законопроект по сокращенной процедуре.

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Источник: https://www.unian.net/politics/rada-okonchatelno-podderzhala-zakon-o-deoligarhizacii-novosti-ukraina-11554699.html
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