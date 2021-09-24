Верховная Рада скоро будет работать без Разумкова, - нардеп Гончаренко

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Козлова Альбіна
Разумкова хотят отправить в отставку, фото из открытых источников
Корреспондент портала "Комментарии" пообщалась с народным депутатом Алексеем Гончаренко. Нардеп поделился своими догадками относительно новой кандидатуры на должность Председателя Верховной Рады (ВР) Украины.
Алексей Гончаренко убежден, что должность Председателя ВР в ближайшее время станет вакантной. На вопрос "Будете ли вы голосовать за решение об отставке Дмитрия Разумкова?" нардеп ответил, что он не будет за это голосовать.
Однако депутат рассказал, что нет никаких сомнений относительно того, что на должность Председателя парламента назначат первого заместителя Председателя ВР Руслана Стефанчука.
Как сообщал портал "Комментарии", Разумков выступает против законопроектов Банковой. Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай назвал это странным стечением обстоятельств, что Разумков заболел и находится на "удаленке" в тот момент, когда Офис президента всеми силами продвигает через Раду противоречивые законопроекты.
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