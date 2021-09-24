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Верховная Рада скоро будет работать без Разумкова, - нардеп Гончаренко

Алексей Гончаренко рассказал о кадровых изменениях в парламенте

сегодня, 12:25
Автор:

Козлова Альбіна

Верховная Рада скоро будет работать без Разумкова, - нардеп Гончаренко

Разумкова хотят отправить в отставку, фото из открытых источников

Корреспондент портала "Комментарии" пообщалась с народным депутатом Алексеем Гончаренко. Нардеп поделился своими догадками относительно новой кандидатуры на должность Председателя Верховной Рады (ВР) Украины.

Алексей Гончаренко убежден, что должность Председателя ВР в ближайшее время станет вакантной. На вопрос "Будете ли вы голосовать за решение об отставке Дмитрия Разумкова?" нардеп ответил, что он не будет за это голосовать.

"Думаю, что Верховная Рада скоро будет работать без Дмитрия Разумкова. Я лично не буду поддерживать такое предложение (об отставке Разумкова) на голосовании. Думаю, что и наша фракция не будет его поддерживать. Однако фракция определяется непосредственно перед рассмотрением. Мы еще не обговаривали этот вопрос, поэтому за всю фракцию не могу говорить", — отметил Гончаренко.

Однако депутат рассказал, что нет никаких сомнений относительно того, что на должность Председателя парламента назначат первого заместителя Председателя ВР Руслана Стефанчука.

"Очевидно, что он лучший спикер для Зеленского, чем Разумков, который сильно смотрел в регламент, старался быть в белых перчатках. Он (Зеленский) будет убирать Разумкова. У меня уже нет никаких сомнений. Думаю, что это произойдет на следующей пленарной неделе. И уже очевиден новый кандидат — Стефанчук. Вчера он сдал экзамен на спикерство и отработал на 1000% ", — подчеркнул нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", Разумков выступает против законопроектов Банковой. Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай назвал это странным стечением обстоятельств, что Разумков заболел и находится на "удаленке" в тот момент, когда Офис президента всеми силами продвигает через Раду противоречивые законопроекты.


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Источник: https://comments.ua/ua
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