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Гончаренко рассказал, как власть хочет поменять плохих олигархов на хороших

Нардеп сравнил поддержанный закон о создании реестра олигархов с недостаточно эффективной реформой на таможне

сегодня, 14:37
Автор:

Кравцев Сергей

Закон об олигархах, который одобрила Верховная Рада, на самом деле не имеет ничего общего с реальной борьбой с олигархами, как и не имели ничего общего с борьбой с контрабандой заявления президента о намерении искоренить в стране контрабанду. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" высказал нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Гончаренко рассказал, как власть хочет поменять плохих олигархов на хороших

Алексей Гончаренко Фото: Фейсбук Алексея Гончаренко

Нардеп провел сравнение с законом об олигархах с недостаточно эффективной реформой на таможне. В подтверждение своих слов Гончаренко продемонстрировал купленный в Киеве блок контрабандных сигарет.

По словам политика, со всех рейтинговых телеканалов было заявлено спикерами от власти, что команда Зеленского уже поборола контрабанду в Украине и через каких-то полгода бюджет будет просто переполнен от новых поступлений. Обращаясь к присутствующим в студии представителям правящей партии "Слуга народа" Алексей Гончаренко задал вопрос: почему же бюджет так и не стал больше от новых поступлений с таможни, как было обещано властью, почему же не исчезла контрабанда, как, опять-таки тоже было гарантировано властью?

Алексей Гончаренко достал блок контрабандных сигарет, которые перед эфиром купил возле станции метро "Дорогожичи". Нардеп уточнил, что табачные изделия были без акциза, хотя на пачках надписи на английском, но цена, конечно же, в два раза дешевле, недели те табачные изделия, которые с акцизом.

Гончаренко уверен, что после заявлений власти о борьбе с контрабандой единственное, что изменилось – это то, что вместо одних контрабандистов пришли другие, более сговорчивые с Офисом президента. Тоже самое произойдет после того, как начнет действовать закон об олигархах.

"То же самое они хотят сделать с олигархами – плохих олигархов поменять на хороших", — высказался нардеп.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5I5SVHWSTrY
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