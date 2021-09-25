Разумков рассказал, почему ошибочное принятие закона об олигархах – это шанс для оппозиции

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Кравцев Сергей
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что принятие закона об олигархах прошло при допущении ряда серьезных ошибок. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение спикер парламента высказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на ТРК "Украина".
Дмитрий Разумков Фото: liga.net
Дмитрий Разумков раскритиковал саму процедуру принятия закона об олигархах, назвав ее такой, которая не есть нормальным подходом в работе Верховной Рады. Также спикер заявил, что он лично не помнит, чтобы еще когда-то ранее такая процедура применялась в стенах парламента.
Глава Верховной Рады считает, что законопроект об олигархах был принят не по сокращенной процедуре, как говорят на Банковой, поскольку такой процедуры не существует. Это не 119-я статья, это комбинация двух статей — 119-й и 45-й. Спикер высказал личное мнение, что инициаторы голосования пошли таким путем лишь для того, чтобы запутать других нардепов, ввести их в заблуждение.
Дмитрий Разумков отметил, что, как бы там ни было – решение уже принято. Вот только оно принято в такой способ, что оппозиция, при желании, может обратиться в Конституционный суд и обжаловать его. Есть большие шансы, что в таком случае процесс просто будет заблокирован.
Также спикер отметил, что его правка, на которой он настаивал, принята. Главный ее смысл состоит в том, что того или иного человека олигархом признает НАПК, а не СНБО, как ранее говорил президент.
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сегодня, 08:50
Разумков - типовий Іуда ! Батрачить на ахметок "со товаріщі" і навіть не криється. Гнати негайно з посади спікера !