Ситуация в Украине напряженная: что будет делать власть – и что она должна делать

Общая политическая и социально-экономическая обстановка в Украине накаляется. Банковая пытается сделать Раду "ручной". Энергетические проблемы обострились на фоне буксующего отопительного сезона. Коронавирус продолжает атаковать украинцев.

Рада (фото из открытых источников)

Цены стремительно растут на всё и вся. А на подходе – новые налоговые удары по населению. Есть ли риск, что ситуация может вылиться во что-то более серьезное? Не стоим ли мы на пороге очередного Майдана? Что власть еще может предпринять, чтобы ситуация не вышла из-под контроля? Эксперты проанализировали ситуацию для портала "Комментарии".





Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что политическая борьба, которая обострилась в Украине, связана с возможными досрочными парламентскими и (или) президентскими выборами.





"Сейчас происходит определенное переформатирование политсил. Идут кулуарные договоренности власти с другими представителями, которые могут оппонировать действующей оппозиции, распыляя электорат (чем воспользуется власть). Учитывая, что сейчас в мировых СМИ активно поднимается тема оффшорных скандалов, в том числе касательно Украины, нашей власти непросто отстаивать свои интересы, в том числе на международной арене, доказывая, что у нас проходят соответствующие реформы, идет борьба с коррупцией", – отмечает генерал.





Он уверен, что обострение общественно-политической ситуации в Украине – не на пользу ни нации, ни государству. Есть более актуальные вопросы – падение уровня жизни, рост бедности, недостаточное внимание к обороноспособности, проблемы с энергетической безопасностью.





"Выяснение отношений между политиками, партиями, фракциями не должно заслонять основные стратегические вопросы, которые стоят перед державой. И которые нужно решать немедленно, – акцентирует Василий Богдан. – А эта мышиная возня вокруг борьбы за электорат бьет по репутации Украины. Подрывает единство, консолидацию общества. Безусловно, к этому прилагают руку и наши враги в лице РФ и пятой колонны, которая не перестает действовать не на пользу нашей страны".





По мнению Василия Богдана, основная общественно-политическая доктрина сейчас должна быть такой: взаимно-ответственное партнерство между властью и гражданским обществом для реализации первоочередных стратегических приоритетов жизнедеятельности страны.

"Этого достичь тяжело, но можно, – считает генерал. – Не исключаю, что в Украине должен пройти объединительный форум, на котором попробовали бы разобраться с ситуацией, расставить акценты и поставить во главу угла интересы державы, людей и нации в целом".





Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов считает ситуацию прогнозированной. Именно так, отмечает он, всё и должно было развиваться, учитывая непрофессионализм "новых лиц", отсутствие видения, стратегий.





"Рано или поздно люди должны были увидеть, что сериалами и видосиками с проблемами не справиться и угрозы не победить, – говорит эксперт. – Понятно, что есть закономерные процессы объективного характера. Эпидемия коронавируса, экономические последствия этого. Впрочем, экономические проблемы в Украине начались намного раньше эпидемии. И "зеленая власть" как не могла, так и не может адекватно реагировать на эти вызовы. Никуда не делась и российская агрессия, попытки Путина "раз и навсегда решить вопрос с Украиной". И тут Зеленский и Ко, к сожалению, демонстрируют не способность дать достойный отпор".





По словам Валерия Дымова, непрофессионализм нынешний власти лишь усугубляет имеющиеся проблемы, на которые наслаиваются новые.

"Экономическая, энергетическая ситуация в Украине требует от власти решительных действий. Но та не знает, что делать. Потому продолжает делать ставку на пиар-заявления и поиск врагов вместе адекватной реакции на ситуацию", – поясняет эксперт.





Он не думает, что в обозримом будущем в Украине возможен новый Майдан. Но согласен с тем, что общественно-политическая ситуация крайне сложная. И прогнозирует, что власть попытается снизить накал напряжения двумя способами.





1. Продолжать делать ставку на тот механизм, который был задействован с февраля прошлого года, когда обвалились рейтинги "Слуги народа" и президента.





"Они тогда придумали такую себе "виагру" для поднятия рейтинга – решения СНБО, в том числе санкционные, которые получили поддержку народа. Но потенциал этих решений уже исчерпан, – считает Валерий Дымов. – Тем более, что люди видят – ситуация не улучшается, от того, что власть вводит санкции и "назначает" виновных в тех или иных бедах. Но Банковая будет пытаться мобилизировать своих сторонников, конвертируя нелюбовь к олигархам в поддержку своих рейтингов. Не исключаю, что выдвинут подозрения президенту Порошенко, чтобы убить сразу двух зайцев: дискредитировать основного оппозиционера (что показывают последние опросы) и несколько снять социальное напряжение от следующего шага".





2. Официальный Киев будет пытаться выйти на прямой контакт с Москвой. Зеленский настойчиво говорит о возможности встречи с Путиным вне нормандского формата с некой особой аджендой (повесткой дня).

"Возможно, Зеленский пойдет на некие газовые договоренности с Путиным (параллельно идя на некие опасные для Украины уступки), стараясь не допустить катастрофического поднятия тарифов. В общем, власть будет пытаться делать всё возможное, чтобы "пропетлять", пережить эту зиму, – прогнозирует эксперт. – А там, надеются в Офисе президента, ситуация как-то улучшиться – и в связи с возможным ослаблением хватки коронавируса, и с пройденным отопительным сезоном".





Напомним, 19 октября Верховная Рада 304-я голосами приняла во втором чтении и в целом законопроект о приведении закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) в соответствие с Конституцией

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