Досрочные выборы Верховной Рады: быть или не быть – и почему

В парламенте Украины выдалась жаркая неделя. В четверг, 7 октября, Дмитрия Разумкова сняли с поста спикера. В пятницу, 8 октября, этот пост занял первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, кандидатуру которого поддержали 261 нардепов. Ряд экспертов и политиков считают, что украинский парламентаризм под угрозой и ратуют за досрочные выборы в парламент.

Рада (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали порталу "Комментарии", следует ли ожидать досрочных выборов Верховной Рады.





Политолог Владимир Цыбулько уверен, что партия (фракция) "Слуга народа" (СН) исчерпала кредит доверия избирателей и стоит на пороге краха.





"Мы видим значительный обвал рейтингов – как у партии власти, так и у президента. То есть, проблема выживания уже не только у СН, но и самого Владимира Зеленского. Боливар не вынесет двоих. И маркером краха могут стать довыборы в Раду в округе №184 (Херсонская область) и округе №197, намеченные на 31 октября. А выборы в Харькове "слуги" уже проиграли, не рискнув даже выставить своего кандидата. Как, собственно, проиграют и выборы в Запорожье и Кривом Роге весной", – прогнозирует политолог.





По мнению Владимира Цыбулько, Зеленский ради личного выживания вынужден будет пойти на досрочные парламентские выборы.





Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш уверен, что досрочных выборов не будет.





"Нет ни одного фактора, чтобы они были, – считает он. – Формальным основанием для роспуска парламента может стать выход из фракции монобольшинства (или коалиции) достаточного количества депутатов. Если не удастся создать новую коалицию в течение 30 дней, президент имеет право распустить Верховную Раду. Еще момент – если парламент не может в течение двух месяцев провести хоть одно пленарное заседание. Тогда президент может поставить вопрос (а может и не поставить) о досрочных парламентских выборах. Третье, когда возникает какое-то ЧП глобального масштаба: революция, еще что-то... Как было в 2014-м".





Но у нас сейчас нет ничего подобного, отмечает Денис Богуш. Монобольшинство работает, нравится это кому-то или нет. Отозвали одного спикера ВР, назначили другого. Имеют на это право.

"Плюс – давайте не забывать о рейтингах. У СН он в данный момент, мягко говоря, разительно отличается от того, что было в 2019-м. И если сейчас запустить перевыборы, результат "слуг" будет намного хуже, чем ранее. Монобольшинства точно не будет. Придется лепить с кем-то коалицию. Даже не факт, что в ней будет СН. И такая Рада будет куда менее управляемой, чем сейчас, кода "зеленые" (люди без идеологии, без опыта, без амбиций) просто голосуют за деньги. Им всё равно, на что нажимать, что принимать. Такого идеального парламента для Зеленского уже не будет. Стало быть, он будет стараться максимально долго протянут с тем, что есть", – подчеркивает Денис Богуш.





Напомним, после прихода Владимира Зеленского к президентству украинское общество начало чаще говорить о вероятном роспуске парламента. Такие беседы велись едва ли не после каждого принятого новоизбранной Радой закона.



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