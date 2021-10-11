Второй срок Зеленского: реальные шансы и вероятность досрочных выборов

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок, если не успеет выполнить все предвыборные обещания за первый.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Эксперты для издания "Комментарии" оценили аргумент украинского лидера и вероятность второго срока, а также рассказали, рискнет ли он пойти на досрочные выборы, пока позволяет рейтинг и нет явных конкурентов.

Если ситуация будет продолжаться в таком виде, как сейчас, есть высокая вероятность того, что Зеленский будет баллотироваться на второй срок и иметь шансы победить

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко напоминает, что когда речь идет о втором сроке президента, если это внеочередные выборы, есть нюансы.

"Придется изменять Избирательный кодекс, – поясняет он. – Сейчас он не позволяет, в случае досрочных выборов, участвовать в них действующему президенту, который решил ради выборов уйти в отставку. Но ключевые проблемы – политтехнологические. Рискнет ли сам Зеленский идти на внеочередные выборы?"

Если речь об очередных выборах президента Украины, до них, намеченных на 31 марта 2024 года, еще немало времени, отмечает Богдан Бондаренко.

"Но, действительно, на данный момент альтернативы Зеленскому не просматривается. Впрочем, есть огромное количество людей, которые не определились, которые ожидают нового кандидата. Если ситуация будет продолжаться в таком виде, как сейчас, есть высокая вероятность того, что Зеленский будет баллотироваться на второй срок и иметь шансы победить. Но это такие горизонты, которые просчитать сейчас совершенно невозможно, – акцентирует эксперт. – С точки же зрения того, что Зеленский обещал не идти на второй срок, но собирается это делать – так это лишь одно из череды обещаний, которое не будет выполнено. Для украинского политикума – обычная, к сожалению, история".

Сейчас мы видим больше политтехнологии в высказывании о вероятном втором сроке, нежели продуманного решения

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно уверена, что любые разговоры относительно второго срока Зеленского (идти или не идти) на данный момент – просто разговоры.

"С одной стороны, понятно, что любой действующий президент, который говорит, что не пойдет на выборы, автоматически выглядит слабым. Потому что все будут понимать, что раз он не собирается идти, нужно постепенно, ближе к выборам, переориентироваться на кого-то другого. Поэтому я не исключаю, что в словах Зеленского (могу пойти) есть стремление досидеть хотя бы первый срок. Чтобы не считали "хромой уткой", надо говорить, что собираешься быть во власти, – поясняет аналитик. – С другой стороны, Зеленский, действительно, обещал еще на старте политической карьеры, что не пойдет на второй срок. И ему будут все время напоминать об этом обещании".

Скорее всего, Зеленский будет тянуть с реальным решением, прогнозирует Олеся Яхно. Подчеркивая, что на сегодня, возможно, он сам не знает, пойдет или не пойдет на второй срок. Причем это может быть как реальная мотивация быть во власти, так и мотивация казаться сильнее на текущем этапе.

"Это будет зависеть от многих факторов: как будет складываться внутриполитическая ситуация, внешняя конъюнктура. Какие будут рейтинги, в какую сторону будут двигаться законодательные инициативы, – отмечает аналитик. – У нас периодически звучат тезисы в стиле: а давайте вообще упраздним пост президента или сведем его к минимуму, чтобы у нас, как записано в Конституции, была действительно парламентско-президентская форма правления. В то же время мы понимаем, что аппетит приходит во время еды. И человек, почувствовавший вкус власти (или моновласти, как в нашем случае), вряд ли захочет просто взять и уйти. Но не исключаю, что сейчас мы видим больше собственно политтехнологии в высказывании о вероятном втором сроке, нежели продуманного решения. А украинские реалии такие, что ситуация может кардинально меняться в очень короткий срок".

Досрочные выборы на данный момент вряд ли возможны, считает Олеся Яхно. Причем как парламентские, так и президентские.

"Мне кажется, Зеленский этого боится. Якобы была идея уговорить президента, что пока есть рейтинг, нужно переизбраться. Но мне кажется, он будет стараться использовать возможность досидеть срок, – говорит эксперт. – Досрочные выборы могли бы быть в случае изменения Конституции. Если решать кому-то прибавить/убавить полномочия. Тогда есть повод. И власть может решиться на это – при наличии неплохих рейтингов. Но в тех реалиях, которые есть, я не вижу досрочных выборов".

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, кто повлиял на его решение переехать на госдачу.

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