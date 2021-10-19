Рада изменила статус НАБУ: о чем это говорит

Во вторник, 19 октября, Верховная Рада 304-я голосами приняла во втором чтении и в целом законопроект о приведении закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) в соответствие с Конституцией. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", о чем говорит это голосование.

НАБУ - фото из открытых источников





Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский отмечает, что 304 голоса – достаточно серьезный результат при принятии любого закона. Тем более такого, который в будущем может иметь влияние на контроль за украинскими олигархами и всем, что с ними связано.





"Учитывая, что олигархи всегда имели влияние на парламент в последних созывах ВР, показательно, что так много депутатов поддержало данный законопроект. Впрочем, думаю, в документе заложены определенные механизмы, которые не дадут достаточной возможности вилять напрямую, по заказу, на олигархов и коррупционеров в нашей стране, – размышляет эксперт. – Второе, что демонстрирует такое результативное голосование – после отставки с поста спикера Дмитрия Разумкова, мы увидим, как будут приниматься достаточно быстро целые пакеты законопроектов, в том числе довольно спорных. Приниматься нардепами от монобольшинства и их соратниками, не особо углубляющимися в специфику того или иного документа. И не особо обсуждая это с оппозиционными силами. В общем, "зеленый принтер" включился повторно, как это было осенью 2019-го".





Анализируя собственно законопроект, Владислав Дзивидзинский обращает внимание, что президент лишается полномочий по влиянию на НАБУ. В том числе по назначению-увольнению его главы.





"Точно так же как снимается эта функция с парламента. Логика подобных изменений, с моей точки зрения, в том, чтобы снять ответственность с Зеленского и его монобольшинства в парламенте за те процессы, которые, возможно, начнутся под эгидой НАБУ в скором времени. На сегодняшний день всё, что происходит в стране, можно назвать консолидацией (или узурпацией) власти в одних руках. И дальнейшие действия со стороны НАБУ в сторону украинских политиков-олигархов могли бы вызвать критические выпады в сторону Зеленского и его монобольшинства. Чтобы такого не было. на опережение (а это "зеленая власть" уже научилась делать), они переложили с себя ответственность на Кабмин", – поясняет эксперт.





Он поясняет, что согласно внесенным изменениям, Кабмин будет назначать директора НАБУ по результатам конкурса. В конкурсную комиссию входять три представителя, назначенных правительством, а также три представителя, назначенных Кабмином из числа международных экспертов. Уволить же директора НАБУ теперь Кабмин сможет только на основаниях, предусмотренных законом, и в случае, если за такое решение проголосуют две трети министров.





"Как мне кажется, ничего, по сути, от этого не поменялось, – продолжает Владислав Дзивидзинский. – У нас есть президент как первоисточник "зеленой власти". У него есть монобольшинство и две лояльные партийные группы-сателлита ("Довира" и "За майбутне"). Именно Рада большинством голосов проводит назначение правительства. При таком раскладе – абсолютно подконтрольное Банковой. И о какой-то независимости назначения при таком Кабмине говорить не приходится. "Прозрачные конкурсы" себя в нашей стране также дискредитировали. Слабо верится, что на таком конкурсе могут быть отобраны действительно независимые люди, не подконтрольные этой власти. То же самое касается международных экспертов. Ситуация с той же Укрализныцей показала, что в набсовете оказываются далеко не лучшие представители, рекомендованные нашими т.н. "иностранными партнерами". В общем, рисков много. А как будут эти изменения в НАБУ реализованы, увидим в ближайшие год-полтора. Вскоре после ухода с должности нынешнего директора бюро – Артема Сытника (весной 2022-го) и прихода нового человека".





Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко акцентирует, что принятие закона о НАБУ было продиктовано в первую очередь отношениями Украины с МВФ.





"Для Фонда тема подчинения НАБУ Кабинету министров (ранее – президенту) и возможность проведения открытого прозрачного конкурса на должность главы НАБУ (с участием международных экспертов) остаётся одной из важных тем касающихся реформирования Украины. От этого, в частности, зависит выделение очередного транша. И по НАБУ парламентарии поддержали те правки, которые сделают избрание руководителя данного органа более демократическим и понятным", – поясняет эксперт.





По его словам, в таком же ракурсе следует рассматривать решения, связанные реформированием СБУ, судебной реформой, сохранением принципов институциональной независимости Национального банка Украины.





"Думаю, в ближайшее время мы увидим замену руководителя НБУ на более подходящего и понятного для сотрудничества с МВФ, – говорит Ярослав Божко. – А также произойдут другие подвижки по важным для Фонда вопросам. После чего вопрос, касающийся транша, решится положительно для Украины".





Напомним, национальное антикоррупционное бюро Украины и Национальное агентство по предупреждению коррупции займутся проверкой доходов и активов начальника отдела в Офисе генпрокурора Александра Пидлисного.

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