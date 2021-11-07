Рокировки в Кабмине и атака со стороны Авакова: что происходит в Украине и куда всё идет

Первая неделя ноября запомнилась в политическом смысле рокировками в Кабмине, наступлением на власть со стороны экс-спикера Разумкова и бывшего главы МВД Авакова, подписанием Зеленским "закона о деолигархизации". О чём говорит возросшая активизация политической жизни? Что могут сделать Зеленский и "слуги", стремительно теряющие рейтинги и не менее стремительно концентрирующие в своих руках всё больше власти? К чему это всё может привести? На данные вопросы изданию "Комментарии-Украина" ответили эксперты.

Кабмин (фото из открытых источников)





По словам директора Украинского института политики Руслана Бортника, система госуправления, политическая система уже традиционно осенью подошли к своему Рубикону.





"Риски политической дестабилизации или скажем так обрушения неких элементов государственного, социального управления (блэкауты, протесты, кризис в энергетике и социальном секторе) резко возросли. Накопилось социальное недовольство, что отображается, в том числе, в тающих рейтингах президента. Власти необходимо было что-то делать, выпускать пар, чтобы сохранить контроль над ходом событий в государстве. С этим и связана череда отставок в Кабмине. Еще одна цель — усиление контроля над деятельностью правительства со стороны Офиса президента. В частности — контроль над финансовыми потоками", – поясняет Руслан Бортник.





Он подчеркивает, что власть пытается через усиление контроля, закручивание гаек как-то стабилизировать ситуацию. Но сомневается, что исключительно кадровыми решениями это можно сделать.





"Чтобы улучшить ситуацию, власть должна продемонстрировать реальные успехи в борьбе с коррупцией, пандемией, в достижении мира на Донбассе. Это могло бы поменять отношение общества и усилить авторитет Зеленского. Также критически важно решить вопрос тарифов, сохранив их нынешний уровень или даже снизив – за счет уменьшения аппетитов Нафтогаза. Это было бы смелое, правильное и социально популярное решение президента, – считает Руслан Бортник. – Но каждое экономическое решение имеет свои последствия, в том числе, заводит президента в конфликт с западными партнерами или нашими олигархическими группами. Потому он пока на это не идет".

Эксперт уверен, что точечных перемен в Кабмине мало, чтобы стабилизировать ситуацию в Украине. И прогнозирует, что если не будут принять действительно эффективные меры, то уже к весне нас может ожидать полноценный политический кризис.





Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина считает, что политическая активность первой недели ноября была обусловлена разными причинами.





"Рокировки в правительстве, которые больше похожи на игру в пятнашки, были слабой попыткой спасти катастрофическую ситуацию в исполнительной власти. Отставка бывших министров без отчета об их работе оставила много вопросов. Причина их отставки неясна, как и неясна логика новых назначений. С политтехнологической точки зрения смена министров могла бы быть использована для снижения негатива по отношению к власти, которая карает неэффективных чиновников. Однако эта цель вряд ли может быть достигнута, так как люди не особо запоминают постоянно меняющиеся фамилии и склонны оценивать работу правительства по приземлённым вещам — собственному благосостоянию, которое продолжает стремительно падать. Это подтверждается социологическими опросами, которые демонстрируют снижение рейтингов как партии "Слуга народа", так и личного рейтинга президента", – подчеркивает Анна Малкина.





По ее словам, эффект от беспрецедентных санкций СНБО прошёл, а отсутствие кислорода в больницах, тепла в домах, принудительная вакцинация людей отрезвили.





"Всё чаще звучат заявления, что управление в стране осуществляется из одного центра — Офиса президента. Режим уверенно дрейфует в сторону демократии с элементами диктатуры, – отмечает политолог. – На этом фоне логичным является активизация политиков-тяжеловесов".





Анна Малкина уверена, что большое интервью бывшего министра МВД Арсена Авакова с резкой критикой действующей власти стало индикатором ее ослабляющихся позиций.





"Не сомнений, что Офис президента будет и дальше пытаться сконцентрировать всё больше власти в своих руках, – прогнозирует эксперт. – Однако без поддержки населения легитимизировать эту власть будет невозможно. Репрессивная политика по отношению к населению — ограничение свободы передвижения, принудительная вакцинация представителей отдельных профессий только усугубят ситуацию. Не исключено, что к очередным выборам "слуги" придут с рейтингом на уровне статистической погрешности".





Напомним, Арсен Аваков, покинувший свой пост в июле 2021 года, в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" вечером 4 ноября впервые подробно рассказал о причинах отставки. Он также назвал главную проблему власти Зеленского, прошелся по санкциям СНБО и объявил о новых планах в украинской политике.

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