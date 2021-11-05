Разумков начинает собирать под своим крылом нардепов: как отреагируют в ОП

Появилась информация, что бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который после своей отставки 7 октября, начал набирать рейтинг, создает в парламенте межфракционное объединение "Розумна політика". По данным источников УП, туда войдут около 25 народных депутатов из числа "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционных. О чём говорит этот шаг? К чему он может привести? Ответы на эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" дали наши эксперты.

Дмитрий Разумков. Фото: ua.news

Разумкову теперь может сильно "прилететь"

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что Разумков не просто так проявляет активность и начинает собирать вокруг себя отряд сторонников. Вряд ли случайно, по его мнению, и название межфракционного объединения подвязано под фамилию экс-спикера.

"Всё это может перерасти во что-то большее. В том числе в партию, – поясняет аналитик. – Новые выборы (досрочные или очередные) будут проходить уже по спискам, без мажориторки. И многие окажутся за бортом. А Разумков показывает, что готов включить некоторых в свои ряды. Это – политическая заявка. Как и вчерашнее интервью экс-главы МВД Авакова , также заявившегося, что никуда не денется с политического поля Украины. Такое впечатление, что идет мобилизация политиков в рамках вероятных досрочных выборов. Рейтинги Зеленского и "Слуги народа" валятся. Президент может сыграть на опережение, в том числе устроив под тем или иным соусом досрочные выборы. Вот политики и мобилизуются".

Виктор Бобыренко не исключает, что Разумкову может за это и "прилететь". Но надеется, что мудрые штабисты смогут удержать Зеленского или главу его Офиса – Ермака – от скоропалительных решений.

"Да, поговаривают, что Разумкова хотят лишить мандата . Но если лишат – лишь усилят его. Главное, чтобы у него было допуск на ток-шоу. А туда мандат не нужен. Без мандата же он будет выглядеть жертвой, заявляя о репрессиях против себя, – поясняет эксперт. – Думаю, что "слуги" рассматривают не только вариант с лишением Разумкова мандат, но и продумывают поиск путей примирения. Вдруг пригодится. Ведь при любых выборах – очередных или досрочных – монобольшинства у СН уже не будет. И им придется в будущем парламенте с кем-то лепить коалицию. И плыть в одной лодке. И Разумков, имеющий шансы завести в ВР свою политсилу, в этом смысле вполне достойный партнер".

Народ устал ждать обещанного окончания эпохи бедности. Если ему предложат альтернативу, есть все условия для того, что новое движение будет иметь поддержку

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова отмечает, то, что Разумков будет продолжать политическую карьеру и идти в оппозицию к власти, к бывшим соратником – было понятно. Интересно, сколько представителей партии "Слуга народа" в итоге поддержит Разумкова и согласиться перейти под его крыло. Во многом именно от этого зависит – удастся ли ему создать действительно сильное объединение.

Эксперт обращает внимание, что активную позицию против команды президента занимает всё больше политиков.

"Из отпуска вернулся Арсен Аваков, в кулуарах поговаривают о том, что поддержать силы, противодействующие власти, готов Ринат Ахметов. Время покажет, насколько серьезно они настроены. Но скучно точно не будет", – прогнозирует Татьяна Лупова.

По ее мнению, на фоне снижающегося рейтинга президента и его партии, роста цен и повышения тарифов – ситуация будет складываться явно не в пользу власти.

"Народ устал ждать обещанного окончания эпохи бедности. И если ему предложат альтернативу, есть все условия для того, что новое движение будет иметь поддержку, – считает эксперт. – Больше всего в этой ситуации вызывает опасение отношение России к любым изменениям в нашей стране. Там, как всегда, ждут любой слабины, чтобы использовать это в своих интересах. А в условиях, когда государственные институты ослаблены, государственная система не справляется с поставленными задачами, удержать ситуацию под контролем и не дать возможность соседям ею воспользоваться будет главной задачей патриотически настроенных сил".

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