Аваков впервые прервал молчание после отставки: ждать ли возвращения экс-министра в большую политику

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, покинувший свой пост в июле 2021 года, в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" вечером 4 ноября впервые подробно рассказал о причинах отставки. Он также назвал главную проблему власти Зеленского, прошелся по санкциям СНБО и объявил о новых планах в украинской политике.

Арсен Аваков - фото: МИД

О чём говорит это выступление Авакова? Чем может ответить Банковая? Как события могут развиваться дальше? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Политические амбиции Авакова станут ключевым событием осени

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний отмечает:

"С момента отставки министра внутренних дел общество интересовало всего два вопроса. Почему министр Аваков перестал устраивать президента? Как быстро и в какой роли Арсен Борисович вернется в активную политику? Судя по всему, интервью в программе "Народ против" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24" и стало презентацией возвращения Арсена Авакова в большую политику в новом статусе".

По мнению эксперта, заявления, которые сделал Аваков, вполне тянут на программу новой политической силы.

Это вполне реально собранные папки на тех или иных действующих лиц, – подчеркивает Юрий Подорожний. – С момента, когда Аваков поддержал Зеленского еще как кандидата и всем полицейским ресурсом срывал кампанию Порошенко, Владимир Александрович должен был понимать: он не под защитой Авакова, а в его плену. Потому создание политической силы обиженного министра было вопросом времени". "Бывший министр сартикулировал четкую позицию – он в оппозиции, говорить будет много и в лоб. Причем, имея не только четкую позицию, но и подносы, на которых станет подавать обществу блюда из ключевых политиков нынешней власти. И главным блюдом будет сам президент Зеленский. И кульбиты Авакова – это не то что обидные жесты Лероса

Эксперт предполагает, что именно политические амбиции Авакова станут ключевым событием осени.

и их завершение фактически, выражаясь сленгом политтехнологов Зеленского, закончило "эпоху тишины". Всё остальное – это дело техники. Какой формат политической силы будет у Арсена Борисовича и как быстро он будет презентовать свой проект, по большому счету, не будет иметь значения, – уверен Юрий Подорожний. – Но амбиции Авакова однозначно не приведут к управлению в тишине кабинета с полуприглушенным светом или официально на вторых ролях в любом политическом проекте". "Очевидно, что этого не произошло раньше лишь потому, что в Харькове происходили важные мэрские выборы

При этом, напоминает политтехнолог, у Авакова значительный антирейтинг, который должен перебиваться громкими действиями, заявлениями и т.д. Юрий Подорожний считает: надежда на то, что наш добрый православный народ простит экс-министру все предыдущие факапы есть, особенно если громко кричать: "Держи вора!"

Последует еще ряд интервью, в которых критика Зе-команды со стороны Авакова будет лишь усиливаться

Политтехнолог Александр Кондратенко считает, что, судя по выходу Авакова с такими заявлениями, с какими он вышел, нас ждут веселые времена из серии – запасаемся попкорном.

И спустя менее четырех месяцев после отставки – он это сделал. Причем возвращается в период, когда у Зеленского и "Слуги народа" посыпались рейтинги. Грамотный подход к тому чтобы напомнить о себе, – отмечает эксперт. – Не совсем согласен со сказанным Аваковым, будто они с Зеленским в чём-то не сошлись во взглядах. Скорее – ему поставили некие условия, которые ему не понравились. Что неудивительно, учитывая полноту власти, которая была у Аваков на тот момент. Такой не было у Зеленского и монобольшинства". "Арсен Борисович – хороший стратег и тактик. Я был на сто процентов уверен, когда Авакова снимали, что вскоре он вернется. Говорил об этом даже в комментарии вашему изданию

Александр Кондратенко прогнозирует, что последует еще ряд интервью, в которых критика Зе-команды со стороны Авакова будет лишь усиливаться.

"Думаю, в Офисе президента сейчас серьезно "подгорает". Ведь у Авакова после 7,5 лет пребывания у власти, осталось на местах огромное количество верных людей. Вскоре начнутся, мягко говоря, "подлянки" и "подставы" на разных уровнях для нынешней власти", – прогнозирует эксперт.

При этом он сомневается, что Аваков лично возглавит некую политическую силу. Антирейтинг всё же довольно высок. Но нужных людей к этому делу будет подтягивать.

"Скорее всего, у него уже прошли переговоры с определенными людьми, часть которых он назвал. Похоже, Аваков выступает неким медиатором между Яценюком, Гройсманом, Тимошенко, Разумковым. И это, наверное, не весь список людей, готовых создавать коалицию в следующие созыве Рады, – отмечает Александр Кондратенко. – "Зеленую" власть по нарастающей продолжат бить компроматами, информационными вбросами и так далее. А впереди – социальные бунты, когда придет первые платежки с новыми тарифами. Лодку будут раскачивать – и серьезно. Учитывая количество кризисов (не готовность к новой волне пандемии, не готовность к новому отопительному сезону, сплошные поражения на энергетическом фронте, тупик касательно мирного процесса по Донбассу, растущий круг врагов для "зеленой" власти) я не исключаю, что стоим на пороге досрочных парламентских выборов".

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