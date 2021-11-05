Аваков впервые прервал молчание после отставки: ждать ли возвращения экс-министра в большую политику

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, покинувший свой пост в июле 2021 года, в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" вечером 4 ноября впервые подробно рассказал о причинах отставки. Он также назвал главную проблему власти Зеленского, прошелся по санкциям СНБО и объявил о новых планах в украинской политике.
Арсен Аваков - фото: МИД
О чём говорит это выступление Авакова? Чем может ответить Банковая? Как события могут развиваться дальше? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Политические амбиции Авакова станут ключевым событием осени
Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний отмечает:
"С момента отставки министра внутренних дел общество интересовало всего два вопроса. Почему министр Аваков перестал устраивать президента? Как быстро и в какой роли Арсен Борисович вернется в активную политику? Судя по всему, интервью в программе "Народ против" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24" и стало презентацией возвращения Арсена Авакова в большую политику в новом статусе".
По мнению эксперта, заявления, которые сделал Аваков, вполне тянут на программу новой политической силы.
"Бывший министр сартикулировал четкую позицию – он в оппозиции, говорить будет много и в лоб. Причем, имея не только четкую позицию, но и подносы, на которых станет подавать обществу блюда из ключевых политиков нынешней власти. И главным блюдом будет сам президент Зеленский. И кульбиты Авакова – это не то что обидные жесты Лероса
. Это вполне реально собранные папки на тех или иных действующих лиц, – подчеркивает Юрий Подорожний. – С момента, когда Аваков поддержал Зеленского еще как кандидата и всем полицейским ресурсом срывал кампанию Порошенко, Владимир Александрович должен был понимать: он не под защитой Авакова, а в его плену. Потому создание политической силы обиженного министра было вопросом времени".
Эксперт предполагает, что именно политические амбиции Авакова станут ключевым событием осени.
"Очевидно, что этого не произошло раньше лишь потому, что в Харькове происходили важные мэрские выборы и их завершение фактически, выражаясь сленгом политтехнологов Зеленского, закончило "эпоху тишины". Всё остальное – это дело техники. Какой формат политической силы будет у Арсена Борисовича и как быстро он будет презентовать свой проект, по большому счету, не будет иметь значения, – уверен Юрий Подорожний. – Но амбиции Авакова однозначно не приведут к управлению в тишине кабинета с полуприглушенным светом или официально на вторых ролях в любом политическом проекте".
При этом, напоминает политтехнолог, у Авакова значительный антирейтинг, который должен перебиваться громкими действиями, заявлениями и т.д. Юрий Подорожний считает: надежда на то, что наш добрый православный народ простит экс-министру все предыдущие факапы есть, особенно если громко кричать: "Держи вора!"
Последует еще ряд интервью, в которых критика Зе-команды со стороны Авакова будет лишь усиливаться
Политтехнолог Александр Кондратенко считает, что, судя по выходу Авакова с такими заявлениями, с какими он вышел, нас ждут веселые времена из серии – запасаемся попкорном.
"Арсен Борисович – хороший стратег и тактик. Я был на сто процентов уверен, когда Авакова снимали, что вскоре он вернется. Говорил об этом даже в комментарии вашему изданию
. И спустя менее четырех месяцев после отставки – он это сделал. Причем возвращается в период, когда у Зеленского и "Слуги народа" посыпались рейтинги. Грамотный подход к тому чтобы напомнить о себе, – отмечает эксперт. – Не совсем согласен со сказанным Аваковым, будто они с Зеленским в чём-то не сошлись во взглядах. Скорее – ему поставили некие условия, которые ему не понравились. Что неудивительно, учитывая полноту власти, которая была у Аваков на тот момент. Такой не было у Зеленского и монобольшинства".
Александр Кондратенко прогнозирует, что последует еще ряд интервью, в которых критика Зе-команды со стороны Авакова будет лишь усиливаться.
"Думаю, в Офисе президента сейчас серьезно "подгорает". Ведь у Авакова после 7,5 лет пребывания у власти, осталось на местах огромное количество верных людей. Вскоре начнутся, мягко говоря, "подлянки" и "подставы" на разных уровнях для нынешней власти", – прогнозирует эксперт.
При этом он сомневается, что Аваков лично возглавит некую политическую силу. Антирейтинг всё же довольно высок. Но нужных людей к этому делу будет подтягивать.
"Скорее всего, у него уже прошли переговоры с определенными людьми, часть которых он назвал. Похоже, Аваков выступает неким медиатором между Яценюком, Гройсманом, Тимошенко, Разумковым. И это, наверное, не весь список людей, готовых создавать коалицию в следующие созыве Рады, – отмечает Александр Кондратенко. – "Зеленую" власть по нарастающей продолжат бить компроматами, информационными вбросами и так далее. А впереди – социальные бунты, когда придет первые платежки с новыми тарифами. Лодку будут раскачивать – и серьезно. Учитывая количество кризисов (не готовность к новой волне пандемии, не готовность к новому отопительному сезону, сплошные поражения на энергетическом фронте, тупик касательно мирного процесса по Донбассу, растущий круг врагов для "зеленой" власти) я не исключаю, что стоим на пороге досрочных парламентских выборов".
Ранее на портале "Комментарии" — рост рейтинга Разумкова пугает Офис президента: лишат ли экс-спикера депутатского мандата.
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