Зеленский возглавляет антирейтинг электоральных предпочтений: что думают эксперты

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Елизавета Черных
Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (18,7%). В то же время треть украинцев не поддерживали бы его ни при каких обстоятельствах – он возглавляет антирейтинг. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела социологическая группа Центра Разумкова.
Владимир Зеленский - фото: Офис Президента
Эксперты для издания "Комментарии" проанализировали полученные результаты. Специалисты рассказали, как президент и "слуги" могут отреагировать на продолжающееся падение рейтингов (которое может усилиться после получения украинцами новых платежек).
Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко считает, что результаты опроса от Центра Разумкова ничего радикально нового не показали.
По мнению Андрея Еременко, далее есть три варианта развития событий.
Первый — СН окончательно раскалывается. Разумкова лишают мандата, он идет со своей партией. Рейтинг будет делиться, для "слуг" продолжится падение. При этом их главные конкуренты – "Европейская солидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" практически не растут. И это тоже важный показатель.
Второй вариант (более вероятный). У Разумкова партия не получается. В обозримой перспективе рейтинг Зеленского и "слуг" вновь подрастет. При этом в ближайшее время он скорее будет падать. Россия устраивает нам энергетическую блокаду, из-за чего могут быть проблемы, в которых обвинят Зеленского. Уж российская пропаганда постарается. Будут очевидные проблемы с отопительным сезоном. Всё это несколько уменьшит рейтинг. Но потом люди разберутся в ситуации, зиму переживем, потеплеет, тарифы весной снизятся – рейтинг увеличится. Но радикально ничего не поменяется.
Третий вариант – появляется несколько новых политических сил, которые выглядят не так отвратительно, как имеющиеся, вселяют некоторую надежду. И те, кто голосовал в свое время за Зеленского и СН как за обновление, будут перетягиваться к новым партиям. И тогда рейтинг "слуг" и нынешнего президента окажется фактически похоронен. Но пока таких не видно.
Нардеп IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш уверен, что падение рейтинга Зеленского и "Слуги народа" вполне закономерно.
По его словам, какое-то время Банковой удавалось предотвращать резкое падение рейтинга Зеленского с помощью "видосиков", СНБО-шоу и прочих политтехнологических ухищрений.
"Но долго это продолжаться не могло. И теперь у рейтинга Зеленского и "слуг", что бы они ни делали, один путь – вниз", – прогнозирует эксперт.
Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких напоминает, что 31 октября прошли выборы в двух мажоритарных округах, где "слуги" одержали победу.
Он считает, что следует говорить не столько о падении рейтингов президента и СН, сколько об их колебании.
Еще немаловажный момент, по мнению эксперта. Те, кого, согласно последним рейтингам, теряет Зеленский, не пополняют ряды его оппонентов. Они попадают в ряды "противвсехов". И вряд ли такие избиратели могут вернуться к старым политикам, которые сейчас являются конкурентами Зеленского. Скорее – вернуться к нему при позитивных переменах в Украине.
Отметим, что недавнее голосование портала "Комментарии" также показало падение популярность СН и Зеленского.
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Обсуждения
Новости
Владимир
сегодня, 13:18
А я ни с кем полностью не согласен! К Ковиду украинцы привыкли, это не проблема, а вот новые счета за коммуналку, сильно народ будоражат... Как будет Зе возвращать рейтинги? Как всегда, будет народ веселить, и хлеба подбросит, конечно. Не всем, но главную электоральную мощь, пенсионеров, подержит обязательно! А за пенсионерами бюджетники, сегодня очень не обиженные, а там и любители парадов, бросят свой голос плюс админресурс и дело в шляпе!