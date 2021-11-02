Зеленский возглавляет антирейтинг электоральных предпочтений: что думают эксперты

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (18,7%). В то же время треть украинцев не поддерживали бы его ни при каких обстоятельствах – он возглавляет антирейтинг. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела социологическая группа Центра Разумкова.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Эксперты для издания "Комментарии" проанализировали полученные результаты. Специалисты рассказали, как президент и "слуги" могут отреагировать на продолжающееся падение рейтингов (которое может усилиться после получения украинцами новых платежек).

Чтобы укрепить рейтинги, не завися от внешних обстоятельств, "слуги" могли бы просто почитать и выполнить программу своей партии. То же касается программы Зеленского

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко считает, что результаты опроса от Центра Разумкова ничего радикально нового не показали.

несколько подкосил рейтинг Зеленского и СН. Но не радикально". "Да, происходит падение рейтингов Зеленского и партии власти. Но важно понимать, что Зеленский в 2019 году выиграл, потому что являлся кандидатом надежды. За него голосовали, потому что другие – еще хуже. И пока его поддерживает большинство именно потому что он выглядит не так плохо, как другие кандидаты, – поясняет эксперт. – Да, скандал с отставкой спикера ВР, первого номера в списке "Слуги народа" Дмитрия Разумкова

По мнению Андрея Еременко, далее есть три варианта развития событий.

Первый — СН окончательно раскалывается. Разумкова лишают мандата, он идет со своей партией. Рейтинг будет делиться, для "слуг" продолжится падение. При этом их главные конкуренты – "Европейская солидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" практически не растут. И это тоже важный показатель.

Второй вариант (более вероятный). У Разумкова партия не получается. В обозримой перспективе рейтинг Зеленского и "слуг" вновь подрастет. При этом в ближайшее время он скорее будет падать. Россия устраивает нам энергетическую блокаду, из-за чего могут быть проблемы, в которых обвинят Зеленского. Уж российская пропаганда постарается. Будут очевидные проблемы с отопительным сезоном. Всё это несколько уменьшит рейтинг. Но потом люди разберутся в ситуации, зиму переживем, потеплеет, тарифы весной снизятся – рейтинг увеличится. Но радикально ничего не поменяется.

Третий вариант – появляется несколько новых политических сил, которые выглядят не так отвратительно, как имеющиеся, вселяют некоторую надежду. И те, кто голосовал в свое время за Зеленского и СН как за обновление, будут перетягиваться к новым партиям. И тогда рейтинг "слуг" и нынешнего президента окажется фактически похоронен. Но пока таких не видно.

"Чтобы укрепить рейтинги, не завися от внешних обстоятельств, "слуги" могли бы просто почитать программу своей партии. И выполнять. То же касается программы Зеленского, – отмечает Андрей Еременко. – Программы эти замечательные. Их просто надо выполнять. Ведь они обещали не трогать малый бизнес, а сами приняли ряд антиФОПовских законов. И так далее. Вот если просто будут выполнять свои программы по пунктам, это поднимет их рейтинги".

Теперь у рейтинга президента и "слуг", что бы они ни делали, один путь – вниз

Нардеп IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш уверен, что падение рейтинга Зеленского и "Слуги народа" вполне закономерно.

"За Зеленского в 2019 году голосовали как за "приговор Порошенко", а не как за ухудшенную копию Порошенко. На деле же Зеленский полностью продолжил курс евромайданной власти по всем направлениям: от принудительной украинизации и прозападной ориентации до коррупционных офшорных скандалов", – подчеркивает Евгений Филиндаш.

По его словам, какое-то время Банковой удавалось предотвращать резкое падение рейтинга Зеленского с помощью "видосиков", СНБО-шоу и прочих политтехнологических ухищрений.

"Но долго это продолжаться не могло. И теперь у рейтинга Зеленского и "слуг", что бы они ни делали, один путь – вниз", – прогнозирует эксперт.

Рейтинги – рейтингами, а выборы — выборами. Нет никаких причин драматизировать ситуацию

Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких напоминает, что 31 октября прошли выборы в двух мажоритарных округах, где "слуги" одержали победу.

"Рейтинги – рейтингами, а выборы — выборами. Нет никаких причин драматизировать ситуацию. Обращать внимание, конечно, надо. В том числе, понимать, чем обусловлена такая динамика с рейтингами. А она обусловлена двумя основными причинам. Первая — нагнетание атмосферы вокруг отопительного сезона. Вторая – новая волна коронавируса и введение соответствующих карантинных ограничений", – поясняет эксперт.

Он считает, что следует говорить не столько о падении рейтингов президента и СН, сколько об их колебании.

"Если посмотреть рейтинги за длительный промежуток времени, то увидим, что они у Зеленского и "слуг" в течение года то поднимались, то опускались. Тогда как у их оппонентов (и это важно!) рейтинги практически не менялись. Они замерли, – отмечает Валентин Гладких. – То, что рейтинги Зеленского и СН колеблются (причем амплитуда может быть достаточно большой), поясняется просто. Все социально-экономические перемены у нас – ответственность власти, а не оппозиции. И в зависимости от того, как Зеленскому и "слугам" удастся решить вопрос с отопительным сезоном, с коронавирусом, их рейтинги могут измениться – в сторону роста или падения".

Еще немаловажный момент, по мнению эксперта. Те, кого, согласно последним рейтингам, теряет Зеленский, не пополняют ряды его оппонентов. Они попадают в ряды "противвсехов". И вряд ли такие избиратели могут вернуться к старым политикам, которые сейчас являются конкурентами Зеленского. Скорее – вернуться к нему при позитивных переменах в Украине.

Отметим, что недавнее голосование портала "Комментарии" также показало падение популярность СН и Зеленского.





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