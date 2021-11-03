Планы Разумкова с названием новой партии – под вопросом: «слуги народа» переживают за рейтинг

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Кравцев Сергей
В "Слуге народа" могут помешать планам бывшего главы Верховной Рады создать партию в названии которой была бы его фамилия. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Валерий Клочок.
Дмитрий Разумков Фото: Украинская правда
Политолог рассказывает, вчера Верховная Рада Украины проголосовала изменения в закон "О политических партиях в Украине", касающихся финансовой отчетности. Этот закон давно обсуждается в экспертных кругах, точнее его новая редакция.
Он добавляет, как вариант, использовать фамилию в названии партии могут просто запретить. В схожую "историю" может попасть и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Два дня назад социологи выдали на гору, что условная партия Разумкова проходит в парламент – 5,5%.
По словам Валерий Клочка, лидером электоральных симпатий остается "Слуга народа" – за нее готовы отдать свои голоса 15% опрошенных. За ней идет "Европейская солидарность" (12,4%). Далее расположились "Оппозиционная платформа – За жизнь!" (7,5%) и "Батькивщина" (7,2%). В такой ситуации Дмитрию Разумкову стоит задуматься.
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