Разумков создает объединение: присоединятся не только «слуги народа», но и соратник Тимошенко

Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков снова решил оживить к себе интерес, поэтому решился на создание межфракционного объединения "Разумная политика", название которого говорит само за себя. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на пресс-секретаря Разумкова Ольгу Туний, а также нардепов в парламенте.

Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда

Издание сообщает, что после того, как будет официально объявлено о создании в парламенте нового объединения, скорее всего, поредеют ряды не только провластной "Слуги народа", но и "Батькивщины", что для многих стало неожиданностью. Также к экс-спикеру присоединится несколько внефракционных нардепов. Есть среди них те, которые намерены строить с бывшим спикером парламента новую партию, после чего идти на выборы.

Если говорить о фамилиях, то, скорее всего, к Разумкову присоединятся "слуги народа" Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько. Также к Разумкову присоединится экс-представительница "Слуги народа" Людмила Буймистер. От "Батькивщины" может отколоться нардеп Андрей Николаенко.

Пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний рассказала, что совсем скоро в Верховной Раде появится межфракционное объединение "Разумная политика". По ее информации, документы уже направлены на имя главы ВР Руслана Стефанчука.

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