Рост рейтинга Разумкова пугает Офис президента: лишат ли экс-спикера депутатского мандата

В ноябре запланирован съезд партии "Слуга народа". Появляются сообщения, что там могут рассмотреть вопросы о лишении мандата экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова. Это не исключил глава партии СН, первый заместитель главы Рады Александр Корниенко в интервью Суспільному. Добавил интриги и нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, заявив в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24",что Разумков должен определиться — он во фракции "Слуга народа" или нет.

Дмитрий Разумков - фото: Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины

Сам Разумков считает, что даже рассмотрение вопроса о лишении его мандата будет нарушением закона.

Решаться ли "слуги" на такой шаг? Зачем им это? Удастся ли таким образом сбить растущий рейтинг Разумкова – или этот рейтинг и так временное явление? На эти вопросы изданию "Комментарии" отвечали эксперты.

Судя по действиям "зеленой власти", регламент и нормы закона ее не особо волнуют

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий считает, что если власть пойдет по "беспределу", всё может быть.

"У нас в истории нет примеров узурпации власти. Страна специфическая очень. Не получится этого. По беспределу можно идти, кода можешь гарантировать, что по тебе завтра такого же не будет. Но такой гарантии нет. При этом "зеленые" дают массу поводов, чтобы через пару лет, после смены власти, с ними стали, грубо говоря, так же расправляться. Безусловно, лишение Разумкова мандата – это будет незаконное решение", – уверен Алексей Голобуцкий.

Эксперт напоминает, что, согласно ст. 81 Конституции Украины, полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае:

– сложения полномочий по его личному заявлению (это решение должна поддержать Верховная Рада);

– вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него;

– признание его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;

– прекращение его гражданства или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины (в этом случае ВР также должна проголосовать);

– если в течение 20 дней со дня возникновения обстоятельств, приводящих к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства не устранены.

"Разумков ни под один из пунктов не попадает, – акцентирует Алексей Голобуцкий. – Но, судя по действиям "зеленой власти", регламент и нормы закона ее не особо волнуют. Впрочем, если у Разумкова будет политический проект, некая внятная идея, то не столь важно, сидит ли она на задней скамейке парламента (куда его "сослали" после лишения поста спикера), или находятся вне парламента".

Но о перспективах Разумкова как самостоятельного политика или лидера новой политсилы говорить пока сложно, считает эксперт. Алексей Голобуцкий поясняет:

"В нашей стране политики зависят от медийной поддержки нескольких олигархических каналов. Если они и далее будут поддерживать Разумкова, всё у него будет нормально. Если нет – придется "идти в народ", создавать настоящие партийный ячейки, пребывать, как говорится, на земле. Лишь тогда можно на что-то рассчитывать. Сейчас поддержка есть, в том числе от каналов Ахметова. При этом думаю, что Ахметов играет в более глобальную игру. Демонстрирует, что без него мало что можно сделать в этой стране. Между тем, у Зеленского не получится ни одна реформа, ни одно реальное продвижение без того, чтобы потеснить олигархов. А Ахметов показывает, что потеснить их будет довольно сложно".

Вопрос лишения экс-спикера депутатского мандата – лишь вопрос времени

По мнению эксперта аналитического центра Kyivstratpro Тараса Семенюка, даже небольшой рост рейтинга Разумкова пугает Офис президента.

"Разумков сейчас имеет развязанные руки – и может переходить от сдержанности к критике. Что, собственно, всё чаще и делает. А Зеленский боится альтернативного кандидата, который может составить ему конкуренцию на будущих выборах. Потому вопрос лишения экс-спикера депутатского мандата – лишь вопрос времени", – прогнозирует Тарас Семенюк.

По его мнению, таким образом руководств СН не только решит "проблему Разумкова", но и покажет другим, как будут поступать с теми, кто пытается высказывать личную точку зрения, не угодную Банковой.

"Среди целей – так запугать "слуг" в Раде, чтобы они голосовали "под копирку", как того хочет ОП. Мы ведь видим, что монобольшинства как такого больше нет. Фракция "Слуга народа" всё чаще "занимает" голоса у представителей других политсил, а также у внефракционных парламентариев. При этом не способа организовать качественный законотворческий процесс. Всё происходящее не имеет никакого отношения к демократии, – уверен Тарас Семенюк. – Скорее мы видим проявление авторитарного режима в партии власти. И этот же режим уже переходит на управление всей страной".

Ранее на портале "Комментарии" - "Слуги народа" победили на довыборах в Раду, несмотря на падение рейтингов: что говорят эксперты.

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