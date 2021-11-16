Эксперты рассказали, какую цель может преследовать РФ, сосредотачивая войска на границе с Украиной

Российскую угрозу у украинских границ обсудили главы МИД Франции, Германии и Украины и выпустили совместное заявление по этому поводу, уверяя, что любая дальнейшая попытка России подорвать территориальную целостность Украины будет иметь "серьезные последствия". Генсек НАТО также высказался по поводу агрессии России. А в Офисе президента дали оценку происходящему и объяснили причины такого поведения в России. Насколько велика угроза? Почему обострение происходит именно сейчас? За ответами на эти вопросы журналисты издания "Комментарии" обратились к экспертам.

Фото: РБК

"Мы максимально укрепляем обороноспособность, Запад ретранслирует соответствующие месседжи в адрес Кремля".



Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко уверен, что информация, которая появлялась в западных СМИ, а также была подтверждена украинской разведкой, Минобороны Украины, свидетельствует о серьезной угрозе.

"В дополнение к двум существующим армиям у границы с Украиной (20-я — в Воронеже и 8-я — в Новочеркасске Ростовской области) добавилось еще присутствие военной техники 41-й армии Новосибирска (располагается под Смоленском). Туда активно перебрасывается военная техника. Суммарно, по подсчетам украинской разведки, порядка 114 тысяч военнослужащих РФ (против еще недавних 90 тысяч) находится у границ с Украиной. Это несет серьезные риски нашей стране", – поясняет Александр Мусиенко.

В то же время, подчеркивает он, пока не ясно, что происходит. Есть три варианта:

– учения,

– информационно-психологическая операция (давление на Украину, Европу и США, как было в апреле-2021),

– подготовка к полномасштабным наступательным действиям.

"Есть соответствующая оценка ситуации как со стороны украинского военно-политического руководства, так и со стороны наших западных партнеров. Мы максимально укрепляем обороноспособность, Запад ретранслирует соответствующие месседжи в адрес Кремля. Суть всего этого — агрессия будет очень дорого стоить РФ", – резюмирует эксперт.

РФ использует военную угрозу против Украины как инструмент давления на Запад.



Глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко считает, что основной причиной обострения является новый этап переговоров между президентом США Байденом и президентом РФ Путиным, который может состояться в обозримом будущем.

"Предыдущему этапу переговоров, в июне в Женеве, точно так же предшествовало стягиванием войск к границам Украины, – напоминает эксперт. – И эту же группировку в 80-100 тысяч военнослужащих мы продолжаем наблюдать и сейчас. Хотя время от времени часть военнослужащих уходит на ротацию, частично они перебазировались и на территорию Беларуси на время учений".

По мнению Ярослава Божко, РФ использует военную угрозу против Украины как инструмент давления на Запад. Ведь западные государства могут не успеть предотвратить полномасштабное наступление РФ по всей границе Украины на Востоке. И РФ использует этот фактор слабости.

"Однако полномасштабная война России против Украины по всей линии фронта не выглядит выгодной для российского руководства. Потери среди войск, падение авторитета власти внутри РФ и на международной арене будут несравнимы с мизерными символическими успехами даже в случае оккупации части Украины. Потому первоочередным стоит считать сценарий давления на Запад, а не изменения статус-кво в Украине, – считает Ярослав Божко. – Ведь, по сути, требования Москвы по отношению к Киеву практически не менялись за последние несколько лет. При этом украинские Вооруженные силы и руководство государства обязаны демонстрировать готовность к любым сценариям. Ведь условно лёгкая цель будет для РФ мобилизующим фактором и аргументом к агрессии".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Путин снова бряцает оружием у украинской границы: эксперты рассказали, на что расчет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!