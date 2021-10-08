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Плакать буду только за "слугами народа", - Третьякова о смерти Полякова

Третьякова высказалась о смерти Полякова

сегодня, 13:33
Автор:

Денис Подставной

Главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. 

Плакать буду только за "слугами народа", - Третьякова о смерти Полякова

Галина Третьякова. Фото из открытых источников.

Такая ситуация возникла в связи с высказыванием нардепа в партийном чате, касающегося смерти Антона Полякова. Глава ГО "За майбутнє" Игорь Палица с трибуны Верховной Рады сообщил, что Галина Третьякова написала, что смерть Антона Полякова "это минус один враг".

В зале ВР депутаты начали выкрикивать "Ганьба", и после этого депутат попросила реплику и Стефанчука. Комментируя инцидент она заявила, что это свобода слова. 

Кроме того появилась информация о том, что Третьякова, в партийном чате написала следующее:

"И не взывайте меня к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не стояла. А плакать буду только за Слугами Народа", — в Сети появился скриншот якобы с сообщением от Галины Третьяковой из партийного чата.  

Плакать буду только за ”слугами народа”, - Третьякова о смерти Полякова - фото 2

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что Александр Корниенко дал комментарий о смерти Антона Полякова. Во время брифинга председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко выразил сожаление. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Алексей Гончаренко рассказал, зачем "слуги народа" хотят изменить Регламент работы ВРПосле отставки Дмитрия Разумкова и назначения на пост спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука парламент еще больше станет похож на департамент Офиса президента. Фактически сделан еще один шаг для того, чтобы Верховной Раде стать нотариальной конторой, где просто с печатью штампуются те решения, которые поступили с Банковой.


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Источник: https://comments.ua/
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