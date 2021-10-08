logo
Русский Українська

BTC/USD

54399.83

ETH/USD

3591.56

LTC/USD

178.56

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Нардеп Поляков найден мертвым
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардеп Поляков найден мертвым

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил о смерти Антона Полякова

сегодня, 08:25
Автор:

Кравцев Сергей

Бывший представитель президентской фракции "Слуга народа" Антон Поляков сегодня был найден без признаков жизни. Такую информацию сообщил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков у себя в Телеграмм, информирует издание "Комментарии".

Нардеп Поляков найден мертвым

Антон Поляков Фото: сайт Верховной Рады

Дмитрий Разумков высказал надежду, что правоохранителям удастся установить истинную причину ухода в мир иной народного избранника. 

Как сообщают в полиции, 8 октября поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова – народного депутата Украины.
Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.
Правоохранители сообщают, что сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".
Продолжаются следственные действия.
Интересно, что все ценные вещи погибшего на месте и нетронутые. Также видимых телесных повреждений нет, на теле следов пыток также не обнаружено.
Напомним, впервые об имени и фамилии Антона Полякова стало известно после внеочередных парламентских выборов в 2019 году. Тогда нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа", представляющий Черниговщину, получил счастливую акцию занять одно из кресел в Верховной Раде, сформировав монобольшинство. Но уже 15 ноября 2019 года "слуги народа" исключили Полякова из фракции – как говорили, из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликтом с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.
После исключения вступил в группу "За будущее", которую ассоциируют с Коломойским.
Читайте также на портале "Комментарии" — неизвестный напал на бывшего "Слугу народа" Полякова.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Нардеп Поляков найден мертвым
Теги:
comments

Обсуждения

Віктор

сегодня, 07:35

Вова прибирає свідків...

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ