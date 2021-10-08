Нардеп Поляков найден мертвым

Бывший представитель президентской фракции "Слуга народа" Антон Поляков сегодня был найден без признаков жизни. Такую информацию сообщил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков у себя в Телеграмм, информирует издание "Комментарии".

Антон Поляков Фото: сайт Верховной Рады

Дмитрий Разумков высказал надежду, что правоохранителям удастся установить истинную причину ухода в мир иной народного избранника.

Как сообщают в полиции, 8 октября поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова – народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

Правоохранители сообщают, что сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".

Продолжаются следственные действия.



Интересно, что все ценные вещи погибшего на месте и нетронутые. Также видимых телесных повреждений нет, на теле следов пыток также не обнаружено.