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Верховная Рада выбрала нового спикера

Свой голос "за" отдал 261 народный депутат в зале парламента

сегодня, 14:48
Автор:

Елизавета Черных

Во время заседания в пятницу, 8 октября, народные депутаты избрали главой Верховной Рады первого вице-спикера Руслана Стефанчука. За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии". 

Верховная Рада выбрала нового спикера

Руслан Стефанчук - фото из открытых источников

В целом голоса парламентариев распределились таким образом: 

"Слуга народа" — за — 222, против — 1

"Оппозиционная платформа — За жизнь" — за — 0, против — 0, воздержались — 10

"Европейская солидарность" -  за — 0, против — 0, воздержались — 22

"Батькивщина" - за — 0, против — 1, воздержались - 15

"Голос" за - 0, против — 0, воздержались — 14

"За майбутне" — за — 15, против — 0

"Довира" — за — 18, против — 0

Внефракционные нардепы — за — 6, против — 1, воздержались — 2

Напомним, что в четверг, 7 октября, Верховная рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова 284 голосами "за". В частности, интерес у общества вызвало голосование партии "Батькивщина", представители которой хвалили деятельность тогда еще действующего спикера. Эксперты оценили итоги голосования нардепов для издания "Комментарии". 

Кроме того, специалисты озвучили прогноз, как события в Раде и в Украине в целом могут развиваться после отзыва с должности Разумкова. В частности, нардеп IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш считает отставку Дмитрия Разумковым составляющей в цепочке на пути к построению диктатуры, а политтехнолог Александр Кондратенко отмечает, что Разумкова сняли с должности не сколько из-за сопротивления закону о деолигархизации в таком виде, как это делали в "Слуге народа". Речь, по мнению эксперта, в амбициях теперь уже экс-спикера, включая президентские. 




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Источник: https://comments.ua/
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