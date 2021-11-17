В «Слуге народа» рассказали о начале открытого противостояния между Зеленским и Ахметовым

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Переход Рината Ахметова в открытое противостояние с президентом Владимиром Зеленским фактически состоялся. И похоже, что на наших глазах вырисовывается сценарий, по которому он будет действовать дальше, чтобы сменить власть и спастись от деолигархизации. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.
Зеленский и Ахметов. Фото: Апостроф
Егор Чернев считает, что такое поведение Ахметова не выглядит удивительно, ведь олигарх прекрасно чувствовал себя при всех президентах Украины и со всеми договаривался.
Политик считает, что все это уже не способно остановить деолигархизацию. И это не просто желание власти, это неотвратимый этап исторического развития нашего государства, которое уже не может развиваться дальше нынешней системы.
Читайте также на портале "Комментарии" — политический эксперт Юрий Романенко рассказал о том, что Зеленский и Ахметов поссорились.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости