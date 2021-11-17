logo

BTC/USD

59962.02

ETH/USD

4192.54

LTC/USD

229.87

USD/UAH

26.70

EUR/UAH

30.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика В «Слуге народа» рассказали о начале открытого противостояния между Зеленским и Ахметовым
commentss НОВОСТИ Все новости

В «Слуге народа» рассказали о начале открытого противостояния между Зеленским и Ахметовым

Нардеп Егор Чернев считает, что подготовка к решающей атаке разворачивается по всем фронтам

сегодня, 11:00
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Переход Рината Ахметова в открытое противостояние с президентом Владимиром Зеленским фактически состоялся. И похоже, что на наших глазах вырисовывается сценарий, по которому он будет действовать дальше, чтобы сменить власть и спастись от деолигархизации. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.

В «Слуге народа» рассказали о начале открытого противостояния между Зеленским и Ахметовым

Зеленский и Ахметов. Фото: Апостроф

"Подготовка к решающей атаке разворачивается по всем фронтам. Под крылом Ахметова формируется несколько политических колонн на все вкусы избирателей, заряжаются все имеющиеся в наличии СМИ, купленные политологи, эксперты, журналисты и лидеры мнений. Чтобы дополнительно подогреть протестные настроения, Ахметов вполне может прибегнуть и к саботажу и созданию проблем в энергетике, ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ. Он действует по принципу, чем хуже, тем лучше", – отметил нардеп.

Егор Чернев считает, что такое поведение Ахметова не выглядит удивительно, ведь олигарх прекрасно чувствовал себя при всех президентах Украины и со всеми договаривался. 

"С нами договориться у него (Ахметова Ред.) не получилось. Как не получилось у Медведчука и других псевдооппозиционеров. Поэтому одной рукой работая на ухудшение ситуации в стране, другой они хотят посредством своих политических и медийных ресурсов создать впечатление консенсуса общества и элит и, не исключено, призывать людей выходить на улицы и спровоцировать протесты", – отметил нардеп.

Политик считает, что все это уже не способно остановить деолигархизацию. И это не просто желание власти, это неотвратимый этап исторического развития нашего государства, которое уже не может развиваться дальше нынешней системы.

Читайте также на портале "Комментарии" — политический эксперт Юрий Романенко рассказал о том, что Зеленский и Ахметов поссорились.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/cherneve/posts/4700615383310540?__cft__[0]=AZWxzzKd4puFO1jMJj8J0PB4JmVtOhzJQxXwctGPiTn_EqNJ2YslMgmXS5nrBayxlwieAQAb0mJigIVHwIFMIX7lJNYze_R2WRSKg7jAYuuv-x9Uq4kvPDzREGz_-1C2tv3DJPGxM1L5rGGRBTmw33m4zT7htE3ItXhZTLwU3p_Lkg&__tn__=%2CO%
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!