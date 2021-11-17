В «Слуге народа» рассказали о начале открытого противостояния между Зеленским и Ахметовым

Переход Рината Ахметова в открытое противостояние с президентом Владимиром Зеленским фактически состоялся. И похоже, что на наших глазах вырисовывается сценарий, по которому он будет действовать дальше, чтобы сменить власть и спастись от деолигархизации. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.

Зеленский и Ахметов. Фото: Апостроф

"Подготовка к решающей атаке разворачивается по всем фронтам. Под крылом Ахметова формируется несколько политических колонн на все вкусы избирателей, заряжаются все имеющиеся в наличии СМИ, купленные политологи, эксперты, журналисты и лидеры мнений. Чтобы дополнительно подогреть протестные настроения, Ахметов вполне может прибегнуть и к саботажу и созданию проблем в энергетике, ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ. Он действует по принципу, чем хуже, тем лучше", – отметил нардеп.

Егор Чернев считает, что такое поведение Ахметова не выглядит удивительно, ведь олигарх прекрасно чувствовал себя при всех президентах Украины и со всеми договаривался.

"С нами договориться у него (Ахметова Ред.) не получилось. Как не получилось у Медведчука и других псевдооппозиционеров. Поэтому одной рукой работая на ухудшение ситуации в стране, другой они хотят посредством своих политических и медийных ресурсов создать впечатление консенсуса общества и элит и, не исключено, призывать людей выходить на улицы и спровоцировать протесты", – отметил нардеп.

Политик считает, что все это уже не способно остановить деолигархизацию. И это не просто желание власти, это неотвратимый этап исторического развития нашего государства, которое уже не может развиваться дальше нынешней системы.

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