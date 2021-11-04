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Зеленский и Ахметов поссорились: эксперт рассказал о приближающейся войне в политике

Интересы Ахметова начали расходиться с интересами Зеленского

сегодня, 10:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Политический эксперт, журналист Юрий Романенко говорит, что получил инсайдерскую информацию о расколе между бизнесменом Ринатом Ахметовым и президентом Владимиром Зеленским. После проверки информации у нескольких источников стало ясно, что информация правдива. Как информирует портал "Комментарии", об этом Юрий Романенко пишет у себя в Facebook. 

Зеленский и Ахметов поссорились: эксперт рассказал о приближающейся войне в политике

Зеленский и Ахметов. Фото: 24 канал

Эксперт отмечает, решил перепроверить информацию от нескольких своих источников, ведь информация действительно оказалась весьма резонансной. Юрий Романенко отмечает, он переговорил даже с теми, кто имеет непосредственные контакты с Ахметовым. После проведенного разговора выяснилось, что между Зеленским и Ахметовым состоялся непростой разговор, дошло даже до откровенных угроз со стороны Зеленского. Ахметов же лишь бросил в сторону президента. Что он был на ведущих ролях при всех президентах, потому будет и при нынешнем, дождавшись следующего главу государства. 

Он отмечает, вопрос конфликта между Зеленским и Ахметовым был делом времени. Благодаря своему монопольному положение в разных сферах экономики у Ахметова существенно выросло влияние. Теперь же Зеленский и Ахметов оказались по разные стороны баррикад. Президент заинтересован в низких тарифах на ЖКХ. Ахметов же заинтересован в доходах, которые должны расти. Зеленский в разрезе своей политической линии хочет прикрепить к Ахметову статус олигарха, чтобы показывать борьбу с олигархами, а Ахметову не нужна эта дополнительная головная боль в отношениях с западными банками. 

Эксперт подчеркивает, еще одна линия раскола произошла из-за того, что Ахметов обеспечивает медиа поддержку Дмитрию Разумкову, Владимиру Гройсману, Юлии Тимошенко. На все это не могут не реагировать на Банковой.

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Источник: https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/4757466550941705
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