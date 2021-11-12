Украина укрепляет границу с Беларусью: какие угрозы влечет за собой миграционный кризис

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, как Украина укрепляет границу с Беларусью, откуда есть угроза миграционной атаки. Он также отметил, что в кратчайшие сроки Украина должна построить "интеллектуальную границу" с Россией и Беларусью.

Украинские пограничники на Волыни - фото Facebook МВД

Эксперты оценили для издания "Комментарии" эти действия и то, действительно ли велика угроза (в том числе нашествия мигрантов в Украину) со стороны Беларуси.

Если РФ, ЕС, Беларусь решат, что миграционные потоки должны пойти на нас, мы ничего поделать не сможем

Директор Международного института политической философии Виктор Савинов акцентирует, что такой напряженной ситуации в Европе не было, пожалуй, с прошлого тысячелетия.

И, по мнению некоторых европейских экспертов, на кону вообще – польская государственность. Однако гибридная армия мигрантов не сможет в зимний период находиться у границы. И чем ниже будет температура, тем быстрее необходимо будет решать вопрос выхода из Беларуси этой массы людей", – отмечает эксперт. "Польша подверглась гибридной атаке со стороны Беларуси.

По его словам, Европа очень боится военного инцидента на белорусско-польской границе. И будет делать всё, чтобы этого избежать.

это перевод массы мигрантов на территорию Украины. Учитывая тяжелейшее экономическое положение Украины, вопрос тут – в цене, – считает Виктор Савинов. – Заявления о том, что мы будем что-то там строить на границе – не имеют смысла. У нас есть территориальные батальоны, которые вполне могут перекрыть границу без каких-либо капиталовложений. Тем более, что средств в украинской казне нет, как показывают реалии, даже на самое необходимое". "Воевать никто не готов. Единственное решение , которое видят многие европейские политики (и некоторые уже оглашают его),

Но сейчас, уверен эксперт, Украине нельзя впускать массы беженцев на свою территорию. Сперва нужно получить от стран ЕС соответствующую компенсацию. И немалую. Потому что, дав согласие на прием беженцев на своей территории, мы, фактически, предотвратим гипотетическое начало общеевропейской войны.

лишь игра на повышение ставок. У Украины, по большому счету, выбора нет. Если РФ, ЕС, Беларусь решат, что миграционные потоки должны пойти на нас, мы ничего поделать не сможем. И никакое укрепление границ тут не поможет. Надо вести переговоры и выбивать максимальную компенсацию", – считает Виктор Савинов. "То, что секретарь СНБО Данилов высказался недавно против такого решения,

По его мнению, скорее всего, если РФ и Беларусь согласятся на то, чтобы прекратить "качать" Польшу, именно Украина станет основным перевалочным пунктом для мигрантов, получив за это компенсацию от ЕС.

"А уж останутся беженцы здесь или пойдут дальше – другой вопрос. Суть в том, что ситуация нуждается в срочной разрядке. Потому что дело попахивает ядерной войной, – поясняет эксперт. – Не даром российские бомбардировщики уже заступили на патрулирование белорусской границы".

Нам давно следовало сделать усиление границы с Беларусью. Хорошо, что сейчас глава МВД Денис Монастырский лично взял под контроль ситуацию

Эксперт по вопросам безопасности, ведущий "Чрезвычайно. LIVE" на телеканале LIVE Алексей Павловский считает очень правильным, что МВД и его глава обратили внимание на границу с Беларусью.

Мы понимаем, что Беларусь подвластна РФ, с которой у нас идет война. И что в происходящем видится российское влияние, – отмечает эксперт. – Нам давно следовало сделать усиление границы с Беларусью. Хорошо, что сейчас глава МВД Денис Монастырский лично взял под контроль ситуацию, слетал в Волынскую область, побывал на границе". "Там сейчас ситуация очень напряженная. Мигранты , организованно завезенные в Беларусь, атакуют границы Евросоюза.

Алексей Павловский поддерживает решение обустраивать на кордоне с РФ и Беларусью "интеллектуальную границу" – с новыми технологиями, которые дают больше возможностей определять скопления людей (включая нелегальных мигрантов), техники и так далее.

"По словам Монастырского, на финансирование "интеллектуальной границы" (дроны, камеры и так далее) понадобится 17 млрд грн. Также он отметил, что эти деньги выделят из бюджета. Средства немалые. Но укреплять границу с Беларусью и Россией однозначно надо. Постоянно вести мониторинг, привлекать к охране больше сил и средств, включая Нацгвардию и ВСУ. Также следует налаживать внутриполитическую, социально-экономическую ситуацию в приграничных регионах, – считает эксперт. – На том же Закарпатье, где есть люди с двойным гражданством, и откуда периодически раздаются звоночки сепаратизма. Следует усилить информационную работу, поясняя людям, что делается и почему".

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