Отставка Авакова: для кого выгоднее всего

Верховная Рада 291 голосом отправила главу МВД Арсена Авакова в отставку. "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, какие выводы из этой ситуации можно сделать и кто получит наибольшую выгоду от происходящего.



Арсен Аваков уходит с должности главы МВД. Фото: Facebook/Arsen Avakov

Семилетняя эпоха Авакова закончилась

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов называет прогнозируемым то, что Рада поддержала отставку Арсена Авакова.

"Заявление он написал по собственному желанию. Президент оперативно нашел ему преемника. Им стал председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности, "слуга народа" Денис Монастырский. Фракция его уже поддержала. Думаю, поддержит завтра и парламент. В общем, всё указывало на то, что отставка будет. Что это не блеф, не игра. Теперь можно с уверенностью сказать, что эпоха семилетия Авакова как министра внутренних дел – закончилась", – констатирует Кирилл Молчанов.

По его словам, главным выгодополучателем из этой ситуации будет президент и его Офис.

"Зеленский возьмет под контроль последнее не "его" министерство. И теперь у президента под колпаком будут все силовики – и МВД, и СБУ, и прокуратура, и СНБО", – поясняет эксперт.

Он сомневается, что Монастырский сможет так контролировать полицию и улицу (тех же праворадикалов), как Аваков. Который, вероятно, вовремя покинул тонущий корабль.

"На осень вероятны большие социальные протесты. И тарифные, и против Минских соглашений, и против новых налогов. В случае масштабного политического кризиса могут быть назначены досрочные выборы, – прогнозирует Кирилл Молчанов. – Аваков фактически умыл руки, снял с себя ответственность за то, что в Украине будет происходить уже в ближайшее время".

Аваков пойдет в публичную политику

Политтехнолог Александр Кондратенко называет отставку Авакова снятием последнего предохранителя перед кризисом.

"Если его "ушли", то тем, кто находится на Банковой, радоваться рано. В случае массовых протестов этой осенью (или же по формуле Штаймайера, или по земле, или по тарифам, или все вместе) без Арсена Борисовича будет очень как сложно. Что касается самого Авакова, после стольких лет несменного управления МВД такого рода уход, явно не из-за того, что он устал. Несмотря на его колоссальный антирейтинг, думаю, он все же будет уходить в публичную политику", – говорит эксперт.

Он напоминает, что накануне появления заявления об отставке Аваков встречался с новым временно исполняющим обязанности посла США в Украине – Кентом. И есть вероятность, что тут есть некая связь.

"Интересно и то, является уход Авакова усилением Зеленского – или же наоборот, – размышляет Александр Кондратенко. – Если смотреть с точки зрения формирования в стране нового уклада и перехода с демократии на такой себе плюс/минус авторитарный режим (а судя по многим факторам, так и есть), то можно говорить об усилении президента, который ставит на пост главы МВД не независимого, а лояльного человека. Но если у кого-то будет желание качнуть ситуацию (а даже в Зе-команде таких достаточно), то отсутствие Авакова может лишь поспособствовать этому. Кстати, интересно "совпало": позавчера Арсен Борисовича пишет заявление, а вчера у стен ВР пенсионеры прорывают оцепление стен парламента".

Напомним, вчера в сети появилось заявление об отставке Арсена Авакова с должности главы Министерства внутренних дел Украины. Правда правоохранительный комитет Верховной Рады не поддержал увольнение Авакова. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", почему Аваков решил уйти с должности, а также, что будет после отставки, кто придет ему на смену, чем займется Арсен Аваков после отставки и будет ли он поддерживать действующую власть.

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