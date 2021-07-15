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Отставка Авакова: стоит ли власти рассчитывать на помощь главы МВД после его ухода

Эксперты полагают, что Аваков вряд ли будет поддерживать действующую власть после отставки

сегодня, 09:40
Автор:

Татьяна Веремеева

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Вопрос отставки главы МВД указан первым пунктом повестки дня парламента

Отставка Авакова: стоит ли власти рассчитывать на помощь главы МВД после его ухода

Стоит ли власти рассчитывать на помощь Авакова. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Комментарии" разбирались вместе с экспертами, есть ли шанс, что нардепы не одобрят отставку Авакова и будет ли еще действующий министр внутренних дел сотрудничать с действующей властью после отставки.

Кому готов помогать Аваков

По мнению аналитика, политтехнолога Александра Кочеткова, отставка практически наверняка будет проголосована.

"Сам Арсен Аваков готов уйти с поста, чтобы не нести ответственность за действия власти, с которыми он не согласен. Об этом говорит форма его заявления, – поясняет эксперт. – Разумеется, Аваков поможет своему сменщику войти в курс дела. В МВД всегда есть дела, которые имеют второе и даже третье дно, о чем руководитель ведомства должен знать. Но о какой-то опеке, тем более, управлении ведомством со стороны речи быть не может: система МВД не способна функционировать в дистанционном режиме".

Власти помогать Аваков после отставки не станет, уверен Александр Кочетков. По его словам, куда реальнее, что мы увидим Авакова в той власти, которая придет на смену нынешней.

Что будет с МВД после ухода Авакова

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев также считает, что Авакова отправят в отставку.

"Не для того его вынуждали писать заявление, чтобы потом провалить голосование, – отмечает эксперт. – Наибольшую выгоду от его ухода получит Офис президента, который сможет продолжить концентрацию власти в руках первого лица. Структура МВД, со всеми подчинёнными ей силовыми органами, за последние 7 лет стала "суперминистерством" и как следствие – отдельным фактором влияния на внутреннюю политику страны. Возможно, после ухода Авакова, её будут разделять. Например, передав в другие ведомства нацгвардию, погранслужбу или госслужбу по чрезвычайным ситуациям".

Помогать действующей власти Аваков не будет, считает Даниил Богатырев. В политике, подчеркивает он, не принято помогать конкурирующим группам влияния, если ты не "в доле".

Напомним, вчера в сети появилось заявление об отставке Арсена Авакова с должности главы Министерства внутренних дел Украины. Правда правоохранительный комитет Верховной Рады не поддержал увольнение Авакова. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", почему Аваков решил уйти с должности, а также, что будет после отставки, кто придет ему на смену и чем займется Арсен Аваков после отставки. 


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