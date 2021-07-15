Отставка Авакова: стоит ли власти рассчитывать на помощь главы МВД после его ухода

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Татьяна Веремеева
Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Вопрос отставки главы МВД указан первым пунктом повестки дня парламента.
Стоит ли власти рассчитывать на помощь Авакова. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
"Комментарии" разбирались вместе с экспертами, есть ли шанс, что нардепы не одобрят отставку Авакова и будет ли еще действующий министр внутренних дел сотрудничать с действующей властью после отставки.
По мнению аналитика, политтехнолога Александра Кочеткова, отставка практически наверняка будет проголосована.
Власти помогать Аваков после отставки не станет, уверен Александр Кочетков. По его словам, куда реальнее, что мы увидим Авакова в той власти, которая придет на смену нынешней.
Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев также считает, что Авакова отправят в отставку.
Помогать действующей власти Аваков не будет, считает Даниил Богатырев. В политике, подчеркивает он, не принято помогать конкурирующим группам влияния, если ты не "в доле".
Напомним, вчера в сети появилось заявление об отставке Арсена Авакова с должности главы Министерства внутренних дел Украины. Правда правоохранительный комитет Верховной Рады не поддержал увольнение Авакова. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", почему Аваков решил уйти с должности, а также, что будет после отставки, кто придет ему на смену и чем займется Арсен Аваков после отставки.
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