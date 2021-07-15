Отставка Авакова: стоит ли власти рассчитывать на помощь главы МВД после его ухода

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Вопрос отставки главы МВД указан первым пунктом повестки дня парламента.



Стоит ли власти рассчитывать на помощь Авакова. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Комментарии" разбирались вместе с экспертами, есть ли шанс, что нардепы не одобрят отставку Авакова и будет ли еще действующий министр внутренних дел сотрудничать с действующей властью после отставки.

Кому готов помогать Аваков

По мнению аналитика, политтехнолога Александра Кочеткова, отставка практически наверняка будет проголосована.

"Сам Арсен Аваков готов уйти с поста, чтобы не нести ответственность за действия власти, с которыми он не согласен. Об этом говорит форма его заявления, – поясняет эксперт. – Разумеется, Аваков поможет своему сменщику войти в курс дела. В МВД всегда есть дела, которые имеют второе и даже третье дно, о чем руководитель ведомства должен знать. Но о какой-то опеке, тем более, управлении ведомством со стороны речи быть не может: система МВД не способна функционировать в дистанционном режиме".

Власти помогать Аваков после отставки не станет, уверен Александр Кочетков. По его словам, куда реальнее, что мы увидим Авакова в той власти, которая придет на смену нынешней.

Что будет с МВД после ухода Авакова

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев также считает, что Авакова отправят в отставку.

"Не для того его вынуждали писать заявление, чтобы потом провалить голосование, – отмечает эксперт. – Наибольшую выгоду от его ухода получит Офис президента, который сможет продолжить концентрацию власти в руках первого лица. Структура МВД, со всеми подчинёнными ей силовыми органами, за последние 7 лет стала "суперминистерством" и как следствие – отдельным фактором влияния на внутреннюю политику страны. Возможно, после ухода Авакова, её будут разделять. Например, передав в другие ведомства нацгвардию, погранслужбу или госслужбу по чрезвычайным ситуациям".

Помогать действующей власти Аваков не будет, считает Даниил Богатырев. В политике, подчеркивает он, не принято помогать конкурирующим группам влияния, если ты не "в доле".

Напомним, вчера в сети появилось заявление об отставке Арсена Авакова с должности главы Министерства внутренних дел Украины. Правда правоохранительный комитет Верховной Рады не поддержал увольнение Авакова. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", почему Аваков решил уйти с должности, а также, что будет после отставки, кто придет ему на смену и чем займется Арсен Аваков после отставки.

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