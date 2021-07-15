Рада поддержала отставку Авакова: кто голосовал

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Вечканова Елена
Рада отправила Авакова в отставку. Фото из открытых источников
В четверг, 15
июля, в Раде рассматривали вопрос об отставке руководителя Министерства внутренних
дел Арсена Авакова. Как сообщает пресс-служба парламента, 291 народный депутат
проголосовал "за".
Отметим, что
Авакова неоднократно за семь лет его нахождения на должности пытались сместить
с должности. Однако подобные призывы зачастую не получали необходимой поддержки
от депутатов.
В нынешней же
ситуации, когда чиновник лично написал прошение об отставке, нардепы, видимо,
решили уважить его решение. По итогу из 351 зарегистрированного в зале депутата
свои голоса за отставку Авакова отдали 291.
Следует отметить,
что семеро депутатов голосовали против, еще 17 — удержались, а 36 попросту проигнорировали
голосование.
Больше всего
голосов, как и ожидалось, за смещение Арсена Авакова с должности отдало монобольшинство
"Слуг народа" — сразу 229. Еще 16 голосов добавила "Европейская солидарность",
15 — "Голос", 18 — "Доверие", 7 — "За майбутнє". Также отставку теперь уже
экс-главы МВД поддержало шесть внефракционных депутатов.
Партии "ОПЗЖ" и "Батькивщина"
не дали ни одного голоса "в плюс" для этого решения. Примечательно, что первые
полным составом попросту не голосовали, а вот в партии Юлии Тимошенко взгляды
разделились. Трое нардепов проголосовали против отставки, 14 — удержались, один
— не голосовал вообще.
К слову, самого Авакова на заседании парламента не было. Судьбу чиновника нардепы решали без него.
Напомним, во вторник, 13 июля, в Сети появилось заявление об отставке Арсена Авакова с должности главы Министерства внутренних дел Украины. Правда, правоохранительный комитет Верховной Рады не поддержал увольнение Авакова.
Эксперты рассказали порталу "Комментарии", почему Аваков решил уйти с должности, а также, что будет после отставки, кто придет ему на смену, чем займется Арсен Аваков после отставки и будет ли он поддерживать действующую власть.
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