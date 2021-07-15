Рада поддержала отставку Авакова: кто голосовал

Рада отправила Авакова в отставку. Фото из открытых источников

В четверг, 15 июля, в Раде рассматривали вопрос об отставке руководителя Министерства внутренних дел Арсена Авакова. Как сообщает пресс-служба парламента, 291 народный депутат проголосовал "за".



Отметим, что Авакова неоднократно за семь лет его нахождения на должности пытались сместить с должности. Однако подобные призывы зачастую не получали необходимой поддержки от депутатов.

В нынешней же ситуации, когда чиновник лично написал прошение об отставке, нардепы, видимо, решили уважить его решение. По итогу из 351 зарегистрированного в зале депутата свои голоса за отставку Авакова отдали 291.

Следует отметить, что семеро депутатов голосовали против, еще 17 — удержались, а 36 попросту проигнорировали голосование.

Больше всего голосов, как и ожидалось, за смещение Арсена Авакова с должности отдало монобольшинство "Слуг народа" — сразу 229. Еще 16 голосов добавила "Европейская солидарность", 15 — "Голос", 18 — "Доверие", 7 — "За майбутнє". Также отставку теперь уже экс-главы МВД поддержало шесть внефракционных депутатов.

Партии "ОПЗЖ" и "Батькивщина" не дали ни одного голоса "в плюс" для этого решения. Примечательно, что первые полным составом попросту не голосовали, а вот в партии Юлии Тимошенко взгляды разделились. Трое нардепов проголосовали против отставки, 14 — удержались, один — не голосовал вообще.

К слову, самого Авакова на заседании парламента не было. Судьбу чиновника нардепы решали без него.





Напомним, во вторник, 13 июля, в Сети появилось заявление об отставке Арсена Авакова с должности главы Министерства внутренних дел Украины.

Эксперты рассказали порталу "Комментарии", почему Аваков решил уйти с должности, а также, что будет после отставки, кто придет ему на смену, чем займется Арсен Аваков после отставки и будет ли он поддерживать действующую власть.

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