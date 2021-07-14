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Псевдо-отставка. Правоохранительный комитет Верховной Рады не поддержал увольнение Авакова

Арсен Аваков вполне может остаться в кресле министра МВД и после голосования в парламенте

сегодня, 16:59
Автор:

Андрей Ройко

Сегодня днем, 14 июля, правоохранительный комитет Верховной Рады "не рекомендовал залу поддержать отставку Авакова", решив, пусть с этим вопросом "определяются" непосредственно депутаты в сессионном зале Верховной Рады. За такое решение проголосовали 13 членов комитета, еще двое были против и четверо — воздержались. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала нардеп из фракции "Голос", член правоохранительного комитета ВР Александра Устинова, а также — пресс-центр Верховной Рады Украины. Вопрос рассматривался по поручению председателя Верховной Рады, о чем в свою очередь сообщил первый заместитель председателя Комитета Андрей Осадчук.

Псевдо-отставка. Правоохранительный комитет Верховной Рады не поддержал увольнение Авакова

Правоохранительный комитет Верховной Рады не поддержал отставки Арсена Аваков, фото rada.gov.ua

При этом, по словам Устиновой, Аваков так и не пришел на заседание перед рассмотрением его отставки, чтобы отчитаться о своей деятельности перед членами правоохранительного комитета. Предложение нардепов Устиновой и Куницкого об увольнении Арсена Авакова с должности министра МВД принять на заседании Комитета, а не полным составом Верховной Рады — отклонили.

По словам Александры Устиновой ситуация напомнила ей псевдо-отставку с министерской должности Юрия Луценко в 2018 году.

"Глядя сегодня на решение правоохранительного комитета, который не поддержал отставку, а рекомендовал залу самому определяться — этот сценарий становится все более реалистичным," — высказала свое предположение народный депутат. -" Батькивщина "уже заявила, что не будет голосовать за отставку," ОПЗЖ "тоже не даст голосов. Судя по голосованию сегодня на комитете представителей "ЕС" и "Доверия" — они могут не дать голосов за отставку. "За будущее" под вопросом. Хватит голосов у "слуг" + "Голос" — не факт. Если Аваков даст отбой своим и договорится с Ахметовым и группой Коломойского — то его снимут. "

Напомним, вчера вечером общественности было обнародована официальное заявление Арсена Авакова об отставке с должности министра МВД.

Псевдо-отставка. Правоохранительный комитет Верховной Рады не поддержал увольнение Авакова - фото 2


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Источник: https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/5008164905876611, https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/212431.html
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