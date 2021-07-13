"Стратег" и "серый кардинал". Что будет после отставки Арсена Авакова и кто придет ему на смену

Отставка Арсена Авакова с должности Министра МВД — свершившийся факт, а потому "Комментарии" поинтересовались у политических экспертов, какими обстоятельствами была вызвана его отставка, кто может быть возможным приемником Арсена Борисовича и какие события могут последовать за уходом со своего "поста" министра-"долгожителя".

Зачем уходит и кто придет на смену экс-министру МВД Арсену Авакову, фото из открытых источников

Убежал с тонущего корабля, так как дискредитировал реформу МВД

Политолог и журналист Дмитрий Воронков уверен, что отставка Арсена Авакова была вызвана плохими отношениями с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Что касается отставки Авакова, то безусловно между ним и президентом отношения были натянутые. И конфликт назревал на почве повышающегося политического влияния Арсена Борисовича. И при этом Аваковым было трудно управлять президенту. Было немало скандалов вокруг МВД и откровенные и всем очевидные конфликты интересов в силовом блоке (МВД, СБУ, ГПУ, Нацполицией). Что по сути дискредитировало всю реформу, а соответственно и самого Зеленского." — считает Дмитрий Воронков.

По мнению политического эксперта, хотя реформа силового блока была начата еще при Петре Порошенко, частые конфликты показали, что Владимир Зеленский не может удержать силовой блок под контролем. Таким образом, в каком-то смысле Аваков негативно влиял на политический рейтинг Зеленского.

"Но при этом я не думаю, что Арсений Борисович написал заявление просто при причине просьбы президента, так как он прежде всего грамотный стратег. — рассказал Воронков. — "Я бы предположил, что он уходит с тонущего корабля. И располагает для такого решения весомой внутренней информацией. Как вариант, возможно речь идет о перевыборах в Раду осенью. Что касается кандидатуры нового главы МВД, то пока сложно сказать. Возможно Баканов, но как вариант нельзя исключать и Данилова. Прежде всего, по причине того, что Зеленский хочет видеть ручного и управляемого главу ведомства, который не будет бросать на него тень или как-то снижать президентский авторитет. В любом случае новый глава ведомства с большей долей вероятности будет из монобольшинства и однозначно будет покладистее Авакова."

Слишком "токсичный" для Путина

Отставка Авакова — "как гром среди ясного неба", — в свою очередь уверен еще один эксперт "Комментариев" кандидат политических наук , политолог-международник Максим Яли. Мол, подобные игроки-тяжеловесы просто так сами не уходят. Тем более "имея такие сильные позиции во всех сферах и высокий антирейтинг".

"Во-первых, лето — штиль политического сезона. Во-вторых, никаких протестов с требованием его отставки сейчас нет. И сенсационных открытий/опровержений по "делу Шеремета", которое могло бы стать причиной его отставки, тоже нет. В-третьих, ни о каких намерений уходить ввиду "усталости" и "выгорания" он тоже не объявлял." — аргументировал свою позицию Максим Яли.

По его мнению, общественности стоит обратить внимание на другие факторы, в первую очередь внешнеполитические:

"Аваков подал заявление сразу же после визита Зеленского в Берлин, во время которого Меркель очевидно озвучила позицию коллективного Запада по конфликту на Донбассе. И о том, что "формулу Штайнмаера" придётся имплементировать в украинское законодательство. Что априори повлечёт протесты и беспорядки. Аваков стоял за созданием добровольческих батальонов, включая "Азов". Он и сейчас контролирует "улицу". Для Путина он крайне "токсичная" фигура, которая не дала победить "русской весне" в Харькове. А этот город не идёт ни в какое сравнение по военно-техническому и экономическому потенциалу с Донецком и Луганском вместе взятыми."

Грядет ли буря на политической арене Украины?

Добровольная отставка может свидетельствовать о том, что осенью Украину ждут глобальные потрясения после попытки Зеленского под давлением Запада воплотить политическую часть Минских соглашений, считает наш собеседник Максим Яли. Политолог высказал свою версию почему Аваков подал заявление об отставке:

"Аваков, как самый опытный политик, "серый кардинал", переживший и поспособствовавший провалу Порошенко на выборах в 2019-м, контролирующий не только "улицу" но и "теневые потоки", предчувствия "бурю", решил отойти в сторону. На время. Возможно даже поучаствовав в "сносе" Зе-команды, которая явно оторвалась от земли и не чувствует реальность, вкусив всю сладость денежных потоков. Сейчас стоит дождаться, кого выдвинут ему на смену. Если Дениса Монастырского, как пишут многие СМИ, значит вся власть де-факто останется в руках у Авакова, так как тот его креатура."

В любом случае, по мнению Максима Харламповича, пока слишком рано радоваться даже тем самым ярым его противникам и хейтерам, для которых он "черт". И стоит подождать кандидатуру его "сменщика". А все заявление от анонимных источников о том, что именно Зеленский попросил Авакова подать в отставку — не более чем PR -прикрытие президента.

"Аваков был его опорой и не допускал бунта улицы. Естественно, умело этим пользовался и инициировал некоторые спецоперации а-ля подрыв моста метро. Теперь, возможно, такой опоры у Зе нет. " — пояснил свою позицию по этому вопросу Максим Яли. — " А недовольство в обществе нарастает, и если примут законопроекты 5600, повысят стоимость на газ и электроэнергию осенью, то будет бунт! Кровавый и беспощадный!"

Возможные массовые протесты населения могут как раз таки весьма укрепить политический вес Арсена Авакова, на которого теперь не ляжет неприятная функция по их пресечению. Наоборот — они открывают новые перспективы перед экс-начальником МВД.

"Как ловить "крупную рыбу в мутной воде" Аваков знает и умеет лучше всех! Кернес бы подтвердил! Если бы дожил!" — резюмировал политолог.

Напомним, сегодня вечером, министр МВД Украины написал заявление об отставке, текст которого публиковали "Комментарии".





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