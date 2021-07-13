Арсен Аваков официально подал в отставку - заявление МВД (фото)

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Андрей Ройко
Сегодня, 13 июля, глава МВД Украины Арсен Аваков официально подал в отставку. Текст и фото заявления опубликованы на сайте Министерства внутренних дел и на телеграмме странице МВД Украины несколько минут назад.
Заявление Арсена Авакова об увольнении с должности министра МВД, фото mvs.gov.ua
"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины" О Кабинете Министров Украины "подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел.
Спасибо команде МВД за годы совместной работы.
Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему.
Имею честь! "- опубликовали слова уже экс-министра МВД, его подчиненные.
Напомним, отставка Арсена Авакова с поста Министра МВД состоялась на следующий день после его встречи с помощником государственного секретаря Госдепа США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом.
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