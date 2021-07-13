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Важно Арсен Аваков официально подал в отставку - заявление МВД (фото)

Текст и фото заявления опубликован на сайте Министерства внутренних дел и на телеграмме странице МВД Украины

сегодня, 18:12
Автор:

Андрей Ройко

Сегодня, 13 июля, глава МВД Украины Арсен Аваков официально подал в отставку. Текст и фото заявления опубликованы на сайте Министерства внутренних дел и на телеграмме странице МВД Украины несколько минут назад.

Арсен Аваков официально подал в отставку - заявление МВД (фото)

Заявление Арсена Авакова об увольнении с должности министра МВД, фото mvs.gov.ua

"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины" О Кабинете Министров Украины "подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел.

Спасибо команде МВД за годы совместной работы.

Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему.

Имею честь! "- опубликовали слова уже экс-министра МВД, его подчиненные.

Напомним, отставка Арсена Авакова с поста Министра МВД состоялась на следующий день после его встречи с помощником государственного секретаря Госдепа США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом.


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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/zayava-ministra-vnutrisnix-sprav-ukrayini-arsena-avakova
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