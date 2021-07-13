Отставка Арсена Авакова: почему глава МВД уходит с поста

Украинские СМИ растиражировали информацию о
вероятной отставке Арсена Авакова, руководящего Министерством внутренних дел.
Спустя несколько часов этот факт официально подтвердили представители МВД. "Комментарии" попросили экспертов оценить
происходящее и рассказать, действительно ли Зеленский готов уволить Авакова.
Арсен Аваков подал в отставку. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
"С уходом Авакова будет ослаблен весьма важный участок работы"
Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт
Украинского института будущего Игорь Попов напоминает, что в течение семи лет
пребывания на должности слухи о возможной отставке Авакова появлялись
неоднократно. Иногда его оппоненты даже регистрировали проекты постановлений о
недоверии, которые набирали весьма скудную поддержку. Но сейчас, как стало
понятно после заявления самого Авакова, всё серьезно.
"Решение об отставке принимал лично Арсен
Аваков, и причины этого мы еще узнаем. Несмотря на иногда особые взгляды на
стратегические вопросы развития Украины, министр был командным игроком и играл
важную роль в архитектуре власти Владимира Зеленского. Соответственно, с его
уходом будет ослаблен весьма важный участок работы", — считает Игорь Попов.
Эксперт акцентирует, что отношения Украины с
Россией остаются напряженными, а опубликованная 12 июля статья Путина позволяет прогнозировать обострение ситуации в
перспективе нескольких месяцев.
"Кампания против олигархов также может
обернуться уличными акциями против решений властей. И именно личность Авакова во
многом позволяла поддерживать общественный порядок и гарантировать гражданский
мир в Украине. Министр соединял в этом вопросе жесткую управленческую
дисциплину с политическим опытом, и принимал наименее болезненные для власти
решения, — отмечает Игорь Попов. — Также Аваков в последнее время особое
внимание уделял лоббированию интересов украинской промышленности. Именно под его
руководством удалось заключить договоры с правительствами Италии и Франции,
которые предусматривают высокую степень локализации в реализации проектов
машиностроения. Без постоянного сопровождения иностранные партнеры могут
попытаться изменить условия таких договоров".
Попов уверен, что опыт Авакова может
оказаться востребованым в украинской политике. Но не прогнозирует соответствующих
политических заявлений до осени.
"А перед Зеленским будет стоять непростая задача — не просто
найти замену министру, но и сохранить эффективность органов внутренних дел
перед сложными для страны и власти временами", — резюмирует Игорь Попов.
"Есть два основных сценария ухода Авакова с поста главы МВД"
Политический консультант, глава Центра
политических студий "Доктрина" Ярослав Божко обращает внимание, что
возможная отставка Авакова давно начала комментироваться лояльными к Офису
президента (ОП) комментаторами.
"В частности, Сергей Лещенко ещё две недели
назад отмечал, что отставка будет, причем согласованная с самим Аваковым", — говорит эксперт.
По его словам, есть два основных сценария
ухода Авакова с поста главы МВД.
"Первый — Аваков уходит на второй план и
занимается новым политпроектом в орбите бывшего "Народного фронта". Или же
участвует в кампании в мэры Харькова, и по согласию с ОП покидает пост
министра, оставляя на своей должности кого-то из близкой орбиты влияния
(Бакумов или Монастырский подходят по такому описанию). Либо же мы наблюдаем
более глубокую консолидацию власти вокруг Банковой, выдавливание с ресурсных
точек гипотетически нелояльного к Ермаку Авакова в пользу однозначно
"своего человека", ставленника ОП", — поясняет Ярослав Божко.
Эксперт уверен, что понять реальную подоплеку
отставки Авакова мы сможем только на этапе принятия новой кандидатуры в МВД, а
также следя за последующими ходами группы бывшего "Народного фронта".
"Президент все больше недоволен работой Авакова"
Адвокат, руководитель Центра правового анализа
и исследования политических рисков Михаил Дяденко считает, что к отставке главы
МВД подтолкнула напряженность, которая всё сильнее проявляется между командой
президента и Аваковым с его окружением.
"Есть факторы, которые свидетельствуют о том,
что президент всё больше недоволен работой Авакова. Как и тем фактом, что он
неким образом зависим от министра МВД. Ведь Аваков позиционирует себя как
гаранта в сфере безопасности и стабильности в Украине. Благодаря подчинению
Нацполиции и Нацгвардии, сосредоточил в своих руках мощные силовые ресурсы.
Президент же в свете того, что хочет формировать самостоятельную политику,
такую ситуацию не приемлет", — поясняет Михаил Дяденко.
По его мнению, отставка Авакова может быть
связана и с внеочередными выборами мэра Харькова, намеченными на осень (в связи
со смертью победившего в минувшем году Кернеса).
"Команда Авакова фактически идет на выборы
вместе с командой и.о.мэра Харькова — Терехова. Получение контроля над этим
городом-миллионником — достаточно мощный административный и финансовый ресурс.
Это укрепило бы позиции Авакова. Что команде президента ни к чему. Поэтому
Банковая решила делаться всё возможное, чтобы ослабить Авакова и его команду. И
чтобы выборы в Харькове прошли под дудку Офиса президента", — поясняет Михаил
Дяденко.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивали недавнее заявление представителей "Слуги народа" о том, что перестановок в Кабмине до осени-2021 ждать не стоит. Какие же шансы имелись на отставку Авакова и может ли он создавать личный политический проект, читайте в нашем материале.
Также на портале можно узнать, какую оценку специалисты дали недавних "ужастикам" от Арсена Авакова, касающихся вероятных провокаций на газотранспортной системе Украины. Подробности — в нашей публикации.
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