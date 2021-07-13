Отставка Арсена Авакова: почему глава МВД уходит с поста

Украинские СМИ растиражировали информацию о вероятной отставке Арсена Авакова, руководящего Министерством внутренних дел. Спустя несколько часов этот факт официально подтвердили представители МВД. "Комментарии" попросили экспертов оценить происходящее и рассказать, действительно ли Зеленский готов уволить Авакова.



Арсен Аваков подал в отставку. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"С уходом Авакова будет ослаблен весьма важный участок работы"

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов напоминает, что в течение семи лет пребывания на должности слухи о возможной отставке Авакова появлялись неоднократно. Иногда его оппоненты даже регистрировали проекты постановлений о недоверии, которые набирали весьма скудную поддержку. Но сейчас, как стало понятно после заявления самого Авакова, всё серьезно.

"Решение об отставке принимал лично Арсен Аваков, и причины этого мы еще узнаем. Несмотря на иногда особые взгляды на стратегические вопросы развития Украины, министр был командным игроком и играл важную роль в архитектуре власти Владимира Зеленского. Соответственно, с его уходом будет ослаблен весьма важный участок работы", — считает Игорь Попов.

Эксперт акцентирует, что отношения Украины с Россией остаются напряженными, а опубликованная 12 июля статья Путина позволяет прогнозировать обострение ситуации в перспективе нескольких месяцев.

"Кампания против олигархов также может обернуться уличными акциями против решений властей. И именно личность Авакова во многом позволяла поддерживать общественный порядок и гарантировать гражданский мир в Украине. Министр соединял в этом вопросе жесткую управленческую дисциплину с политическим опытом, и принимал наименее болезненные для власти решения, — отмечает Игорь Попов. — Также Аваков в последнее время особое внимание уделял лоббированию интересов украинской промышленности. Именно под его руководством удалось заключить договоры с правительствами Италии и Франции, которые предусматривают высокую степень локализации в реализации проектов машиностроения. Без постоянного сопровождения иностранные партнеры могут попытаться изменить условия таких договоров".

Попов уверен, что опыт Авакова может оказаться востребованым в украинской политике. Но не прогнозирует соответствующих политических заявлений до осени.

"А перед Зеленским будет стоять непростая задача — не просто найти замену министру, но и сохранить эффективность органов внутренних дел перед сложными для страны и власти временами", — резюмирует Игорь Попов.

"Есть два основных сценария ухода Авакова с поста главы МВД"

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко обращает внимание, что возможная отставка Авакова давно начала комментироваться лояльными к Офису президента (ОП) комментаторами.

"В частности, Сергей Лещенко ещё две недели назад отмечал, что отставка будет, причем согласованная с самим Аваковым", — говорит эксперт.

По его словам, есть два основных сценария ухода Авакова с поста главы МВД.

"Первый — Аваков уходит на второй план и занимается новым политпроектом в орбите бывшего "Народного фронта". Или же участвует в кампании в мэры Харькова, и по согласию с ОП покидает пост министра, оставляя на своей должности кого-то из близкой орбиты влияния (Бакумов или Монастырский подходят по такому описанию). Либо же мы наблюдаем более глубокую консолидацию власти вокруг Банковой, выдавливание с ресурсных точек гипотетически нелояльного к Ермаку Авакова в пользу однозначно "своего человека", ставленника ОП", — поясняет Ярослав Божко.

Эксперт уверен, что понять реальную подоплеку отставки Авакова мы сможем только на этапе принятия новой кандидатуры в МВД, а также следя за последующими ходами группы бывшего "Народного фронта".

"Президент все больше недоволен работой Авакова"

Адвокат, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко считает, что к отставке главы МВД подтолкнула напряженность, которая всё сильнее проявляется между командой президента и Аваковым с его окружением.

"Есть факторы, которые свидетельствуют о том, что президент всё больше недоволен работой Авакова. Как и тем фактом, что он неким образом зависим от министра МВД. Ведь Аваков позиционирует себя как гаранта в сфере безопасности и стабильности в Украине. Благодаря подчинению Нацполиции и Нацгвардии, сосредоточил в своих руках мощные силовые ресурсы. Президент же в свете того, что хочет формировать самостоятельную политику, такую ситуацию не приемлет", — поясняет Михаил Дяденко.

По его мнению, отставка Авакова может быть связана и с внеочередными выборами мэра Харькова, намеченными на осень (в связи со смертью победившего в минувшем году Кернеса).

"Команда Авакова фактически идет на выборы вместе с командой и.о.мэра Харькова — Терехова. Получение контроля над этим городом-миллионником — достаточно мощный административный и финансовый ресурс. Это укрепило бы позиции Авакова. Что команде президента ни к чему. Поэтому Банковая решила делаться всё возможное, чтобы ослабить Авакова и его команду. И чтобы выборы в Харькове прошли под дудку Офиса президента", — поясняет Михаил Дяденко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивали недавнее заявление представителей "Слуги народа" о том, что перестановок в Кабмине до осени-2021 ждать не стоит. Какие же шансы имелись на отставку Авакова и может ли он создавать личный политический проект, читайте в нашем материале.



Также на портале можно узнать, какую оценку специалисты дали недавних "ужастикам" от Арсена Авакова, касающихся вероятных провокаций на газотранспортной системе Украины. Подробности — в нашей публикации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!