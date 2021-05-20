Министерство инфраструктуры Украины возглавил Александр Кубраков

Александр Кубраков возглавил Министерство инфраструктуры Украины вместо уволенного Владислава Криклия. За кандидатуру Кубракова в Верховной Раде проголосовали 284 народных депутатов, передает корреспондент "Комментариев".



Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Фото: Кабмин

В своем выступлении в зале парламента кандидат в министры инфраструктуры поблагодарил власть за поддержку отрасли и доложил об успехах президентской программы "Большое строительство".



По его словам, за первый год работы этой программы "Украина получила рекордное количество обновленных дорог", и "очень символично", что в прошлом году наибольшее количество дорог отремонтировано в Закарпатской и Луганской областях.

На примере дорог власти удалось доказать, что Украина "способна решать проблемы, которые накапливались годами", считает глава "Укравтодора".



"В целом по результатам 2020-2021 годов мы отремонтируем почти 40% основной сети дорог нашего государства. Это около 9 тыс. км дорог только государственного значения. За этот период не было "любимых" областей, как было раньше — была Винницкая область, была Львовская область была Донецкая область", — сказал Кубраков.

Он отметил, что в прошлом году строительство дорог обеспечило новыми рабочими местами 50 тыс. украинцев, еще около 150 тыс. новых рабочих мест — в смежных отраслях.



"Мы разморозили десятки долгостроев в разных уголках Украины, уничтожили недостроенные памятники коррупции и несостоятельности. Я могу перечислить сотни таких объектов", — заявил Кубраков.

Среди приоритетов на новой должности он назвал стабилизацию финансового положения "Укрзализныци", обновление подвижного состава и отвоевание доли на рынке грузовых перевозок.



Перед голосованием глава Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель сообщил, что комитет рекомендует народным депутатам поддержать кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры.



За назначение Кубракова главой Министерства инфраструктуры Украины проголосовали 284 народных депутатов.

Ранее на должность министра здравоохранения Верховная Рада утвердила Виктора Ляшко.



Напомним, 18 мая Верховная Рада Украины уволила с должностей министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко. Оба чиновника написали заявления по собственному желанию. Также уволен министр здравоохранения Максим Степанов по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Причины ротаций в правительстве назвали нардепы от партии "Слуга народа".



После увольнения экс-министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что планирует продолжать работу в этом секторе. Чем будет заниматься, Криклий обещал сообщить позже. После его отстранения от должности СМИ напомнили о скандалах, с которыми связывают имя экс-главы Мининфраструктуры.

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