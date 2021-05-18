Ротации в Кабмине: с должности ушел еще один министр

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Наталья Некрасова
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко ушел с должности. За его увольнение на внеочередном заседании парламента проголосовали 280 народных депутатов, передает корреспондент "Комментариев".
Экс-министр экономики Украины Петрашко. Фото: agropolit.com
Во время своего отчета в Верховной Раде Петрашко рассказывал о достижениях в экономике. В частности, он отметил, что власть поддерживала бизнес во время пандемии, а для поддержания ситуации на рынке труда инициировали программу поддержки по частичной безработице и упростили процедуры регистрации безработных.
В сельском хозяйстве была сохранена вся государственная поддержка, отметил министр. Подготовлена инфраструктура для земельной реформы и открытия рынка земли, а также разработана стратегия продовольственной безопасности, отчитался Петрашко.
После его выступления за увольнение главы Минэкономики проголосовали 280 народных депутатов. Перед этим Верховная Рада поддержала увольнение Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры. Оба министра написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Не принимала участие в голосовании фракция "Батькивщина". Ее лидер Юлия Тимошенко заявила, что ответственность за правительственный кризис несет персонально президент Украины Владимир Зеленский. В знак протеста депутаты от "Батькивщины" покинули зал парламента.
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