Ротации в Кабмине: с должности ушел еще один министр

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко ушел с должности. За его увольнение на внеочередном заседании парламента проголосовали 280 народных депутатов, передает корреспондент "Комментариев".



Экс-министр экономики Украины Петрашко. Фото: agropolit.com

Во время своего отчета в Верховной Раде Петрашко рассказывал о достижениях в экономике. В частности, он отметил, что власть поддерживала бизнес во время пандемии, а для поддержания ситуации на рынке труда инициировали программу поддержки по частичной безработице и упростили процедуры регистрации безработных.

"Таким образом было сохранено 500 тыс. рабочих мест и трудоустроены за этот год более 800 тыс. человек. Нам удалось остановить рост безработицы и заложить правильные основы", — заявил Петрашко.

В сельском хозяйстве была сохранена вся государственная поддержка, отметил министр. Подготовлена инфраструктура для земельной реформы и открытия рынка земли, а также разработана стратегия продовольственной безопасности, отчитался Петрашко.

"Разблокирована "большая приватизация", доход государственного бюджета от которой составил более 2,5 млрд грн. На приватизацию передано более 200 объектов. Запущена также масштабная реформа в сфере аренды государственного и коммунального имущества", — сказал министр.

После его выступления за увольнение главы Минэкономики проголосовали 280 народных депутатов. Перед этим Верховная Рада поддержала увольнение Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры. Оба министра написали заявления на увольнение по собственному желанию.



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