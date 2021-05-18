logo
Русский Українська

BTC/USD

43670.75

ETH/USD

3363.94

LTC/USD

298.73

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика кабмин Ротации в Кабмине: с должности ушел еще один министр
commentss НОВОСТИ Все новости

Ротации в Кабмине: с должности ушел еще один министр

Верховная Рада Украины уволила министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко

сегодня, 18:00
Автор:

Наталья Некрасова

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко ушел с должности. За его увольнение на внеочередном заседании парламента проголосовали 280 народных депутатов, передает корреспондент "Комментариев".

Ротации в Кабмине: с должности ушел еще один министр

Экс-министр экономики Украины Петрашко. Фото: agropolit.com

Во время своего отчета в Верховной Раде Петрашко рассказывал о достижениях в экономике. В частности, он отметил, что власть поддерживала бизнес во время пандемии, а для поддержания ситуации на рынке труда инициировали программу поддержки по частичной безработице и упростили процедуры регистрации безработных.

"Таким образом было сохранено 500 тыс. рабочих мест и трудоустроены за этот год более 800 тыс. человек. Нам удалось остановить рост безработицы и заложить правильные основы", — заявил Петрашко.

В сельском хозяйстве была сохранена вся государственная поддержка, отметил министр. Подготовлена инфраструктура для земельной реформы и открытия рынка земли, а также разработана стратегия продовольственной безопасности, отчитался Петрашко.

"Разблокирована "большая приватизация", доход государственного бюджета от которой составил более 2,5 млрд грн. На приватизацию передано более 200 объектов. Запущена также масштабная реформа в сфере аренды государственного и коммунального имущества", — сказал министр.

После его выступления за увольнение главы Минэкономики проголосовали 280 народных депутатов. Перед этим Верховная Рада поддержала увольнение Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры. Оба министра написали заявления на увольнение по собственному желанию.

Не принимала участие в голосовании фракция "Батькивщина". Ее лидер Юлия Тимошенко заявила, что ответственность за правительственный кризис несет персонально президент Украины Владимир Зеленский. В знак протеста депутаты от "Батькивщины" покинули зал парламента.

Министра здравоохранения Максима Степанова планируют уволить по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее причины кадровых ротаций в правительстве назвали нардепы от партии "Слуга народа".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ