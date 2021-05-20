Министром здравоохранения Украины стал Виктор Ляшко

Верховная Рада Украины утвердила главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения. Его кандидатуру поддержали 262 народных депутатов, передает корреспондент "Комментариев".

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Фото: МОЗ

Перед голосованием в парламенте перед нардепами выступил Виктор Ляшко.



"Знаю, что мне хватит и профессионализма, и устойчивости в принятии управленческих решений. Ведь я прошел путь в Министерстве здравоохранения от главного специалиста, начальника отдела, директора департамента и сейчас стою перед вами в качестве кандидата на пост главы этого ведомства", — отметил он.

Своим приоритетом №1 Ляшко назвал преодоление коронавирусной болезни и пообещал сделать все, чтобы вакцинировать всех украинцев.



"Уже к осени у нас будет совсем другая готовность системы здравоохранения, к реагированию на вспышки инфекционных болезней и эпидемий. Будут полностью пересмотрены подходы к реагированию на радиационные и инфекционные угрозы", — пообещал Ляшко.

Чтобы преодолеть эпидемию коронавируса, Украине нужно собственное производство вакцин, подчеркнул кандидат в министры.

После его выступления в зале парламента развернулись обсуждения проблем с медициной, кадровых вопросов и провала вакцинации в Украине.

Несмотря на это кандидатуру Виктора Ляшко поддержали 262 народных депутатов.



Накануне голосования Комитет ВР по вопросам здоровья нации заслушал главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко и поддержал его кандидатуру на должность главы Министерства здравоохранения.



На посту главы Минздрава Ляшко пообещал ускорить темпы вакцинации от коронавируса в Украине, подготовить медицинскую систему в возможной новой волне COVID-19 и возобновить разработку вакцин на украинских предприятиях. Он также обещал придерживаться программы президента Украины Владимира Зеленского, стратегии партии "Слуга народа" и нести за это политическую ответственность.

18 мая Верховная Рада Украины уволила министра здравоохранения Максима Степанова по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В правительстве и партии "Слуга народа" недовольны темпами вакцинации от коронавируса в Украине и ситуацией с поставками вакцин. Сам Степанов считает, что его уволили из-за того, что он боролся за повышение зарплат врачам.

Парламент также уволил министра экономики Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия, которые написали заявления по собственному желанию.

Ранее причины кадровых ротаций в правительстве назвали нардепы от партии "Слуга народа".

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