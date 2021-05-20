Министром здравоохранения Украины стал Виктор Ляшко

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Наталья Некрасова
Верховная Рада Украины утвердила главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения. Его кандидатуру поддержали 262 народных депутатов, передает корреспондент "Комментариев".
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Фото: МОЗ
Перед голосованием в парламенте перед нардепами выступил Виктор Ляшко.
Своим приоритетом №1 Ляшко назвал преодоление коронавирусной болезни и пообещал сделать все, чтобы вакцинировать всех украинцев.
Чтобы преодолеть эпидемию коронавируса, Украине нужно собственное производство вакцин, подчеркнул кандидат в министры.
После его выступления в зале парламента развернулись обсуждения проблем с медициной, кадровых вопросов и провала вакцинации в Украине.
Несмотря на это кандидатуру Виктора Ляшко поддержали 262 народных депутатов.
Накануне голосования Комитет ВР по вопросам здоровья нации заслушал главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко и поддержал его кандидатуру на должность главы Министерства здравоохранения.
На посту главы Минздрава Ляшко пообещал ускорить темпы вакцинации от коронавируса в Украине, подготовить медицинскую систему в возможной новой волне COVID-19 и возобновить разработку вакцин на украинских предприятиях. Он также обещал придерживаться программы президента Украины Владимира Зеленского, стратегии партии "Слуга народа" и нести за это политическую ответственность.
18 мая Верховная Рада Украины уволила министра здравоохранения Максима Степанова по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В правительстве и партии "Слуга народа" недовольны темпами вакцинации от коронавируса в Украине и ситуацией с поставками вакцин. Сам Степанов считает, что его уволили из-за того, что он боролся за повышение зарплат врачам.
Парламент также уволил министра экономики Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия, которые написали заявления по собственному желанию.
Ранее причины кадровых ротаций в правительстве назвали нардепы от партии "Слуга народа".
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