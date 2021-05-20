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Экс-министру инфраструктуры Криклию СМИ вспомнили его провалы на должности

После отставки Владислава Криклия с должности министра в СМИ появилась скандальная информация о деятельности чиновника

сегодня, 08:26
Автор:

Татьяна Веремеева








Бывший министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что планирует продолжать работу в этом секторе после отставки. В свою очередь отечественные СМИ напомнили о скандалах, с которыми связывают имя экс-главы ведомства.

Экс-министру инфраструктуры Криклию СМИ вспомнили его провалы на должности

Скандалы вокруг Владислава Криклия

Так, "Апостроф" пишет, что причиной отставки Криклия якобы стало системное выстраивание "схем" в ведомстве. Издание напоминает о скандалах вокруг сертификации газобалонного оборудования, а также о возможной причастности к незаконной регистрации в Украине автомобилей Volkswagen, отозванных мировым гигантом после известного "дизельгейта". Кроме того, в отечественных СМИ появлялась информация, что из-за возможных схем с газобалонным оборудованием Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против министра Криклия.

Заслуживает внимания и тот факт, что некоторое время должность помощника Владислава Криклия занимал Андрей Батищевэкс-глава "Укравтодора", которого политики связывали с откатами во время строительства дорог в 2015-2016 годах.

Назначение Владислава Криклия на должность главы Мининфраструктуры связывали с интересами Рината Ахметова. Согласно данным издания "Фокус", министр назначил директором Мариупольского порта Александра Олейника, что могло соответствовать интересам олигарха. С именем Ахметова связывают и ввоз старых списанных вагонов из России вопреки запрету Кабмина, чтобы снизить среднюю ставку аренды по рынку и удешевить перевозки металлургических и горнорудных предприятий. Якобы, поскольку структуры Ахметова являются одними из ключевых держателей таких бывших в употреблении вагонов, которые впору давно сдать на металлолом, то в этой ситуации интересы олигарха налицо.

СМИ также писали, что Владислав Криклий вероятно был причастен к разрешению "Укрзализныци" ввезти такие вагоны в обход прямого запрета правительства, чем, по словам участников рынка, поставил на грань выживания целую отрасль вагоностроения.

Также издание напоминает о сомнительном скандале с публикацией личных данных министра. Сначала расследователи отмечали, что министр "забыл" задекларировать гражданскую жену (и, соответственно, ее доходы и имущество), не исключено, чтобы не показывать дорогое имущество и жилье, объяснить происхождение которого не представляется возможным. Затем женщина опубликовала пост, в котором отзывалась о Криклие в отрицательном ключе. Затем в соцсетях появились снимки, где человек, похожий на Криклия развлекается на вечеринке человека, похожего на аграрного магната Юрия Косюка.

Отметим, перед отставкой с должности министра Владислав Криклий заявил, что передаст своему преемнику Александру Кубракову "план-проспект" по работе с отраслью, в котором уже заложены некие "реформы".


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