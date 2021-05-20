Экс-министру инфраструктуры Криклию СМИ вспомнили его провалы на должности

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Татьяна Веремеева
Бывший министр
инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что планирует продолжать работу в этом секторе после отставки. В свою
очередь отечественные СМИ напомнили о скандалах, с которыми связывают имя экс-главы ведомства.
Скандалы вокруг Владислава Криклия
Так, "Апостроф" пишет,
что причиной отставки Криклия якобы стало системное выстраивание "схем" в ведомстве. Издание напоминает
о скандалах вокруг сертификации газобалонного
оборудования, а также о возможной причастности к незаконной регистрации в Украине
автомобилей Volkswagen, отозванных мировым гигантом после известного "дизельгейта". Кроме
того, в отечественных СМИ появлялась информация, что из-за возможных схем с
газобалонным оборудованием Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против министра Криклия.
Заслуживает внимания и тот факт,
что некоторое время должность помощника Владислава Криклия занимал Андрей Батищев – экс-глава "Укравтодора", которого политики связывали с откатами во время
строительства дорог в 2015-2016 годах.
Назначение Владислава Криклия на
должность главы Мининфраструктуры связывали с интересами Рината Ахметова. Согласно
данным издания "Фокус", министр назначил директором Мариупольского порта
Александра Олейника, что могло соответствовать интересам олигарха. С именем Ахметова
связывают и ввоз старых списанных вагонов из России вопреки запрету Кабмина,
чтобы снизить среднюю ставку аренды по рынку и удешевить перевозки
металлургических и горнорудных предприятий. Якобы, поскольку структуры Ахметова являются одними из ключевых держателей таких
бывших в употреблении вагонов, которые впору давно сдать на металлолом, то в
этой ситуации интересы олигарха налицо.
СМИ
также писали, что Владислав Криклий вероятно был причастен к разрешению "Укрзализныци"
ввезти такие вагоны в обход прямого запрета правительства, чем, по словам
участников рынка, поставил на грань выживания целую отрасль вагоностроения.
Также издание напоминает о
сомнительном скандале с публикацией личных данных министра. Сначала расследователи отмечали, что министр "забыл" задекларировать гражданскую жену (и, соответственно, ее
доходы и имущество), не исключено, чтобы не показывать дорогое имущество и
жилье, объяснить происхождение которого не представляется возможным. Затем
женщина опубликовала пост, в котором отзывалась о Криклие в отрицательном ключе. Затем в
соцсетях появились снимки, где человек, похожий на Криклия развлекается на вечеринке человека,
похожего на аграрного магната Юрия Косюка.
Отметим, перед отставкой с должности министра Владислав Криклий заявил, что передаст своему преемнику Александру Кубракову "план-проспект" по работе с отраслью, в котором уже заложены некие "реформы".
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