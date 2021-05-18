Министра здравоохранения Украины отправили в отставку

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Наталья Некрасова
Министра здравоохранения Максима Степанова отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За его увольнение на внеочередном заседании Верховной Рады проголосовали 292 народных депутата, передает корреспондент "Комментариев".
Экс-министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Фото: Минздрав
Перед отчетом министра в парламенте выступил Денис Шмыгаль. Главной задачей, которая стояла перед Степановым на 2021 году, был вопрос вакцинации от коронавируса и обеспечение Украины достаточным количеством вакцин в первой половине этого года, отметил он.
По его словам, сейчас в Украину поставлено 2,3 млн доз вакцин, что "трудно назвать эффективной работой министра здравоохранения".
Сам Степанов во время выступления в парламенте напомнил, что никто не знал, как сложно будет работать во время пандемии коронавируса.
За увольнение главы Минздрава после его выступления проголосовали 292 народных депутата, из них 203 — от партии "Слуга народа".
Не принимала участия в голосовании фракция "Батькивщина". Ее лидер Юлия Тимошенко заявила, что ответственность за правительственный кризис несет персонально президент Украины Владимир Зеленский. В знак протеста депутаты от "Батькивщины" покинули зал парламента.
Напомним, Верховная Рада Украины также уволила министра экономики Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.
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