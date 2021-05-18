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Министра здравоохранения Украины отправили в отставку

Верховная Рада Украины уволила с должности Максима Степанова

сегодня, 18:39
Автор:

Наталья Некрасова

Министра здравоохранения Максима Степанова отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За его увольнение на внеочередном заседании Верховной Рады проголосовали 292 народных депутата, передает корреспондент "Комментариев".

Министра здравоохранения Украины отправили в отставку

Экс-министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Фото: Минздрав

Перед отчетом министра в парламенте выступил Денис Шмыгаль. Главной задачей, которая стояла перед Степановым на 2021 году, был вопрос вакцинации от коронавируса и обеспечение Украины достаточным количеством вакцин в первой половине этого года, отметил он.

"Переговоры, закупки, договоренности и поставки постоянно затягивались и переносились. В то же время, глава Минздрава неоднократно заверял и президента, и Кабинет министров, Верховную Раду, что ситуация с поставками в ближайшее время решится и поставки станут регулярными. Прогресс по этому вопросу слишком медленный до сих пор" , — заявил Шмыгаль.

По его словам, сейчас в Украину поставлено 2,3 млн доз вакцин, что "трудно назвать эффективной работой министра здравоохранения".

Сам Степанов во время выступления в парламенте напомнил, что никто не знал, как сложно будет работать во время пандемии коронавируса.

"В начале пандемии по всей стране было 3,5 тыс. коек с кислородом. Сравните эти цифры на сегодня — 68 тыс. На пике третьей волны этого года количество занятых коек с кислородом местами достигала 44 тыс. Однако, несмотря на вопиющую нагрузку на медицинскую систему, аппаратов искусственной вентиляции легких хватало всем", — подчеркнул Степанов.

За увольнение главы Минздрава после его выступления проголосовали 292 народных депутата, из них 203 — от партии "Слуга народа".

Не принимала участия в голосовании фракция "Батькивщина". Ее лидер Юлия Тимошенко заявила, что ответственность за правительственный кризис несет персонально президент Украины Владимир Зеленский. В знак протеста депутаты от "Батькивщины" покинули зал парламента.

Напомним, Верховная Рада Украины также уволила министра экономики Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.


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