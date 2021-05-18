Рада хочет уволить трех министров: нардепы от "Слуги народа" назвали причины

Министры экономики и инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий подали заявления об отставке. Главой Минздрава Максимом Степановым недовольны из-за провала вакцинации и его политической игрой. Уволить его предложил премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом в эфире программы "Свобода слова" рассказали депутаты от партии "Слуга народа".



Владислав Криклий, Максим Степанов и Игорь Петрашко. Коллаж: tsn.ua

На внеочередном заседании парламента сегодня, 18 мая, рассмотрят увольнение трех министров — инфраструктуры, экономики и здравоохранения, сообщил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Мы в Раде будем заслушивать отчет вышеупомянутых министров — и тех, кто написал заявление самостоятельно, и министра здравоохранения, на которого поступило представление. Но я уверен, что он (Степанов — прим. Ред.) будет высказывать свою позицию, отчитываться о том, что сделано, что не сделано", — заявил Разумков.

В четверг, 20 мая, народные депутаты планируют назначить новых министров. В пятницу, 21 мая, в парламенте заслушают отчет главы правительства Дениса Шмыгаля, добавил спикер парламента.



Новым министром инфраструктуры после увольнения Владислава Криклия хотят назначить главу "Укравтодора" Александра Кубракова, заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Именно Кубраков отвечал за строительство дорог и довольно успешно. К Криклию у политиков претензии из-за проблем в работе "Укрзализныци".



"Около 7-8 тыс. км дорог, которые строятся, большое количество мостовых переходов, сложных объектов, развязок. За это как раз отвечал не столько Криклий, сколько Кубраков, которого сейчас предлагают на должность этого министра", — сказал Корниенко.

Накануне профильный парламентский комитет не рекомендовал увольнять министра здравоохранения Максима Степанова. Голоса членов комитета "за" и "против" разделились пополам, поэтому его отставку определят голосованием в Раде. Министром недовольны из-за провала в поставках вакцин и кампании по вакцинации, но есть и другие причины. В партии "Слуга народа" считают, что Степанов ведет свою политическую игру и "хочет строить собственную политическую карьеру", сказал Корниенко.



Претензий к министру экономики Игорю Петрашко нет, но причины его заявления об отставке неизвестны, заявил глава Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Заслушать отчет министра не было возможности, но это планируют сделать в профильном комитете сегодня.

"Заявление министра, даже по своему собственному желанию, без отчета перед профильным комитетом — это некий "Побег из Шоушенка". Когда человек постоянно был на виду, а затем ложечкой расковырял себе выход через цементную стену", — заявил Наталуха.

Депутаты хотят узнать причины увольнения министра экономики во время его отчета в профильном комитете.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов отреагировал на попытки отстранить его от должности. Он заявил, что решать судьбу медицины в Украине должны врачи и пациенты, а не политики и бюрократы. Одной из причин своего увольнения он считает то, что выступал за повышение зарплат медикам, а не провал вакцинации. На место Степанова планируют назначить главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Портал "Комментарии" также узнал прогнозы экспертов по смене руководителей министерств инфраструктуры, экономики и здравоохранения.

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