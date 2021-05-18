Верховная Рада уволила министра инфраструктуры

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Наталья Некрасова
Верховная Рада Украины (ВР) приняла решение об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия. За то, чтобы он покинул свой пост, проголосовали 284 народных депутатов, передает корреспондент "Комментариев".
Экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий. Фото: liga.net
Во время своего отчета в парламенте Криклий рассказал о достижениях власти в сфере инфраструктуры во время пандемии. В частности, он отметил, что на "Укрзализныце" не было массовых увольнений за время локдауна, а "Укрпочта" получила возможность стать почта-банком благодаря финансированию европейских банков.
Отвечая на вопрос нардепов, не хочет ли власть заменить его на кого-то, кто не будет так хорошо работать, Криклий отметил, что решение уйти с поста принял самостоятельно, ведь он пришел на должность "в командной работе" и уходит с нее таким же образом.
За увольнение главы Мининфраструктуры проголосовали 284 народных депутатов, лишь один — против, 21 — не голосовал, еще 23 — воздержались.
После увольнения Владислава Криклия отчетное выступление в парламенте начал министр экономики Игорь Петрашко. Он также написал заявление на увольнение с должности по собственному желанию.
В начале внеочередного заседания ВР лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ответственность за правительственный кризис несет персонально президент Украины Владимир Зеленский. В знак протеста депутаты от "Батькивщины" покинули зал парламента.
Напомним, министры инфраструктуры Владислав Криклий и экономики Игорь Петрашко написали заявления на увольнение по собственному желанию. Министра здравоохранения Максима Степанова планируют уволить по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Верховная Рада будет голосовать за увольнение трех министров сегодня, 18 мая. Ранее причины кадровых ротаций в правительстве назвали нардепы от партии "Слуга народа".
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