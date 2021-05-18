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Верховная Рада уволила министра инфраструктуры

Перед голосованием за увольнение Владислава Криклия он отчитался перед народными депутатами

сегодня, 17:20
Автор:

Наталья Некрасова

Верховная Рада Украины (ВР) приняла решение об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия. За то, чтобы он покинул свой пост, проголосовали 284 народных депутатов, передает корреспондент "Комментариев".

Верховная Рада уволила министра инфраструктуры

Экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий. Фото: liga.net

Во время своего отчета в парламенте Криклий рассказал о достижениях власти в сфере инфраструктуры во время пандемии. В частности, он отметил, что на "Укрзализныце" не было массовых увольнений за время локдауна, а "Укрпочта" получила возможность стать почта-банком благодаря финансированию европейских банков.

Отвечая на вопрос нардепов, не хочет ли власть заменить его на кого-то, кто не будет так хорошо работать, Криклий отметил, что решение уйти с поста принял самостоятельно, ведь он пришел на должность "в командной работе" и уходит с нее таким же образом.

За увольнение главы Мининфраструктуры проголосовали 284 народных депутатов, лишь один — против, 21 — не голосовал, еще 23 — воздержались.

После увольнения Владислава Криклия отчетное выступление в парламенте начал министр экономики Игорь Петрашко. Он также написал заявление на увольнение с должности по собственному желанию.

В начале внеочередного заседания ВР лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ответственность за правительственный кризис несет персонально президент Украины Владимир Зеленский. В знак протеста депутаты от "Батькивщины" покинули зал парламента.

Напомним, министры инфраструктуры Владислав Криклий и экономики Игорь Петрашко написали заявления на увольнение по собственному желанию. Министра здравоохранения Максима Степанова планируют уволить по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Верховная Рада будет голосовать за увольнение трех министров сегодня, 18 мая. Ранее причины кадровых ротаций в правительстве назвали нардепы от партии "Слуга народа".


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