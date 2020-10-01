Давид Арахамия: успехи в бизнесе, волонтерстве и политике

СПЕЦПРОЕКТ "ПУТЬ ДЕПУТАТА"



Давид Арахамия. Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

Еще несколько лет назад народный депутат Давид Арахамия делал первые шаги в политике, но его карьера стремительно развивалась, и он часто оказывался в "любимчиках" президентов. Правда, к его биографии есть немало вопросов.



В политику через бизнес как волонтер

Давид Арахамия родился в 1979 году в городе Сочи Краснодарского края (РФ). Но распад СССР и абхазо-грузинская война привели к тому, что Арахамия в подростковом возрасте вместе с родителями оказался в украинском городе Николаев. Здесь он и окончил школу. Высшее образование по специальности "экономика" Давид Арахамия получил в Европейском университете. Чем занимался Арахамия до 2002 года известно мало, хотя, по его словам, он промышлял бизнес-консалтингом и маркетингом. В 2002 году бизнесмен стал партнером небольшой веб-студии в Николаеве. Вскоре студия начала продавать веб-шаблоны сайтов, плагины, графики и прочее.

После случайного знакомства с будущим американским партнером, вспоминал позднее Арахамия, они вышли на международный уровень, для чего зарегистрировали в США компанию TemplateMonster. Ради продвижения компании на мировом рынке бизнесмен даже "американизировал" свою фамилию, представляясь партнерам как Дэвид Браун. Собственно, под этим же именем Арахамия до сих пор ведет страницу в соцсетях. Бизнес, в котором будущему политику принадлежали 25%, он продалв 2017 году за более чем 100 млн долл.

Первые шаги на пути в политику Давид Арахамия сделал в 2014 году, когда создал краудфандинговую платформу People's Project, чтобы помогать раненым и пострадавшим от боевых действий, и первым перечислил туда собственные деньги. С тех пор сайт значительно вырос и превратился в некую информационную платформу волонтерского движения Украины. Уже в августе 2014 года Указом президента Украины Петра Порошенко Давид Арахамия был награжден орденом "За заслуги" III степени.

Впрочем, вряд ли сам Арахамия знал, что тогда он сделал первый шаг на пути к посту главы крупнейшей парламентской фракции. Тем не менее, все в том же августе, будущий политик стал советником председателя Николаевской ОГА по вопросам волонтерской деятельности, в сентябре – уполномоченным министра обороны по вопросам закупок, а в октябре – советником министра обороны и председателем Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины.

На последнем посту он "засветился" в уголовном производстве, открытом Главной военной прокуратурой Украины по факту нанесения ущерба государству в15,762 млн грн за счет покупки по завышенной цене топлива для нужд Минобороны.

По версии следствия, служебные лица Минобороны помогали "нужной фирме" выиграть на тендерах. Потом об этом отчитывались главе Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины, которым до 2017 года был Арахамия, и получали денежные выплаты из Николаевского благотворительного фонда "Региональный фонд "Благочестие". Тогда Арахамию прямо обвинил в хищениях народный депутат Дмитрий Тымчук.

Сам Давид Арахамия опроверг обвинения и даже пригрозил иском в суд, написав об этом в соцсетях. Но потом удалил это сообщение.

Несмотря на громкие заявления, официального обвинения Арахамии предъявлено так никогда и не было.

В стане победителей

Какое-то время Давид Арахамия держался в "тени", и не было никаких предвестников егостремительного карьерного взлета . Более того, он считался если и не сторонником проигравшего выборы президента Петра Порошенко, то, как минимум, человеком вполне лояльно к нему настроенным. Это политик доказал, поблагодарив экс-президента за его работу на своей странице в Facebook. Однако уже в июне Арахамия заявил о вхождении в состав команды "Слуги народа", а в июле Указом президента Владимира Зеленского был назначен членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома", и это было только началом.

К моменту своего назначения кандидатура Давида Арахамии уже была подана в ЦИК по партийному списку партии "Слуга народа". Там политик занял высокое 4-е место. В итоге Арахамия возглавил пропрезидентскую политсилу в парламенте. Высокий пост председателя фракции "Слуги народа" означал, что на Арахамию ложилась ответственность за промахи и скандалы членов фракции, которые росли, как снежный ком.

Вода, сексизм и рейтинги

Нет смысла обсуждать скандалы с участием нардепов от "Слуги народа". Их число, тем более, учитывая приближение местных выборов, множится день ото дня. И с этим глава фракции, очевидно, справиться не может. Но и сам Давид Арахамия далеко не безгрешен.

Впервые лидер фракции "Слуга народа" попал в скандал еще в ноябре 2019 года. Тогда экс-нардеп Игорь Мосийчук опубликовал, якобы, паспорт гражданина США, принадлежащий Арахамии, но быстро выяснилось, что это фейк. Уже в феврале сам глава фракции дал скандальный повод для своих недоброжелателей. Он заявил, что готов вернуть в аннексированный Российской Федерацией Крым пресную воду из Днепра, если это станет достаточным компромиссом для решения вооруженного конфликта на Донбассе.

Наиболее громким вышел "сексистский" скандал вокруг высказываний Арахамии и другого партийца – Александра Корниенко – о своей коллеге по партии Ирине Аллахвердиевой. Выражения парламентариев о "бабе рабочей, как корабельная доска" негативно восприняли в украинском обществе.

По большому счету, на фоне коррупционных скандалов, вспыхнувших во фракции с подачи Гео Лероса или задержанного на взятке нардепа Александра Юрченко, которых исключили из состава фракции, "заслуги" Арахамии на ниве скандалов выглядят бледно.

Очевидно, что количество скандалов в "Слуге народа" и падение рейтингов политической силы свидетельствует о том, что Давид Арахамия не справляется на своем посту. Так, если в ходе внеочередных выборов в 2019 году "Слуга народа" набрала 43% голосов избирателей, то по данным социологической группы "Рейтинг" к сентябрю популярность партии упала до 26%. В среднем же по стране рейтинг на местных выборах составил и вовсе – до 16%. Правда, в родной для Арахамии Николаевской области, уполномоченным лицом областной организации которой он является, за партию готовы проголосовать немного больше – 24,5%. Действия же самого Арахмии как лидера фракции "СН" позитивно оценивают всего 8% опрошенных "Рейтингом" и негативно – 28%.

Что касается непосредственных депутатских обязанностей, то Арахамия относится к ним достаточно ответственно, в частности, посетил 105 заседаний ВР со 122. Политик является членом Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, главой Подкомитета по вопросам надзора за деятельностью государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов. Разработал и подал в парламент лично и в соавторстве более 70-ти законопроектов.

Дом по дешевке и другие странности материального положения

В декларации о доходах Давида Арахамии за 2019 год в графу "члены семьи" внесены 6 детей. Но богат нардеп не только ими, хотя официальное состояние политика и не отвечает его заявлениям о продаже TemplateMonster за 100 млн долларов (даже если ему и принадлежали лишь 25%).

На самого нардепа и членов его семьи записаны 16 объектов недвижимости, в числе которых земельные участки, квартиры, жилые дома, садовые домики и нежилые помещения. У самого нардепа и его супруги имеются ценные ювелирные изделия. А вот прочее движимое имущество, например, авто, у супружеской четы всего одно – "Мерседес Бенц" 2016 года выпуска.

С бизнесом нардеп, как и положено "завязал", закрыв свое ЧП в 2019 году. Официально он владеет лишь сотней акций Global Bay Venture Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах. Зарабатывает в основном за счет продажи и аренды принадлежащей ему недвижимости, движимого имущества и прежнего дохода.

Так, сюда можно отнести продажу за 3,3 млн грн недвижимости и 117 943 грн от ее аренды. На продаже движимого имущества политик заработал более 2 млн грн. Как частный предприниматель (до своего избрания) политик заработал 4, 7 млн грн, а как народный депутат – в виде зарплаты и компенсации расходов при прохождении обучения в Трускавце – 179 634 гривны. Еще 9147 гривен пришлись на банковские проценты и 26 660 гривен выплаты супруге нардепа Виктории в связи с рождением ребенка.

В банках нардеп держит 308 646 грн, 26 372 долл. и 2 евро. Наличными хранит 8 млн грн, 900 тыс. долл. и 200 тыс евро. А 698 тыс. грн политик одолжил третьим лицам.

В конце августа журналисты издания "Страна" обратили внимание на то, что цена на дом, который согласно декларации Давид Арахамия купил в июле 2019 года за 983 300 грн в Киево-Святошинском районе, на сайте застройщика доходит до 16 млн грн. Выходит, что роскошный коттедж стоит явно дороже указанных политиком сумм. Кроме того, во дворе дома был замечен автомобиль Audi Q8, стоимостью около 3 млн грн, который в декларации отсутствует.





Напомним, "Комментарии" в рамках спецпроекта "Путь депутата" разбирались, кто такой глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, изучали в биографию Ярослава Дубневича. Также мы покопались в прошлом одного из самых одиозных политиков Украины Ильи Кивы, представителе депутатской группы "За будущее" Игоря Палицы и нардепа Александра Гереги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!