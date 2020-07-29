Ярослав Дубневич: нардеп-миллионер на прицеле у НАБУ

СПЕЦПРОЕКТ "ПУТЬ ДЕПУТАТА"

Журналисты "Комментариев" продолжают в рамках спецпроекта "Путь депутата" рассказывать о наиболее одиозных и скандальных народных избранниках в рядах Верховной Рады IX созыва. Сегодня речь пойдет о младшем из братьев Дубневичей – Ярославе, которому уже более полугода светит шанс оказаться за решеткой по обвинению в хищении 93-х миллионов государственных гривен.



Из обувщиков – в бизнесмены

Ярослав Дубневич родился в 1969 году в селе Зубра Львовской области, и явно не помышлял о политической карьере. Окончив обувное училище, тогда еще 18-летний юноша, устраивается работать в Пустомитовский райбыткомбинат, и за 2 года от рядового прессовщика продвигается до бригадира прессовщиков.

Однако уже в 1987 году Ярослав Дубневич стал заниматься обувным бизнесом (как тогда говорили – "ушел в кооператив"). Интересно, что годом позже его старший брат Богдан Дубневич, также сапожник по профессии, создает мастерскую по ремонту и производству обуви. Но уже в 1989 году он получает восьмилетний срок за хищения. Младшего брата "минула чаша сия", и он продолжил заниматься бизнесом, пока его брат в 1992 году не был освобожден по состоянию здоровья.

Уже в следующем, 1993 году, братья основали "семейный бизнес" – сельскохозяйственное предприятие "Львовское", созданное на базе совхоза в родном селе Дубневичей. Аграрный бизнес развивался, может, и не очень быстро, но успешно. Поэтому в 1998 году появилось ООО АПП "Львовское" – аграрное предприятие, к настоящему дню ставшее крупнейшей частной агрофирмой региона.

В конце 90-х братья занялись изготовлением деталей для железной дороги и "Укрзализныци", что в результате привело их к богатству и обеспечило пристальное внимание правоохранителей, которое для Ярослава Дубневича может окончиться тюремным сроком.

По данным СМИ, в конце 90-х братья сошлись с Михаилом Костюком, который тогда занимал должность начальника хозрасчетной службы пути Львовской железной дороги. Вслед за этим, в конструкторском бюро "Укрзализцыни" была заимствована новая модернизированная модель крепления КПП-5, на которую оформили изобретательский патент на имена братьев Дубневичей, Михаила Костюка и тогдашнего начальника Львовской железной дороги Георгия Кирпу, утвердив эти модели как стандартные и допущенные к установке. Права собственности были переданы оффшорной фирме "KRT Investments LTD" (Кипр), собственниками которой стали названные "изобретатели" – они же получали гонорары за использование авторских прав (выпуск этих креплений).

Из бизнеса в политику: от района до столицы

В начале 2000-х годов братья пришли к выводу о необходимости лоббирования своих интересов в политике, чем решили заняться лично, и в 2002-м году баллотировались: Богдан – в Верховную Раду, а Ярослав – в родной Путомитовский районный совет. По итогам выборов прошел Ярослав Дубневич.

В 2006 году Ярослав вместе с братом был избран депутатом Львовского областного совета, правда, он победил по мажоритарному округу, а Богдан прошел по списку БЮТ. На выборах в облсовет в 2010-м году ситуация повторилась: младший брат снова стал депутатом-мажоритарщиком, а старший прошел по партийному списку от партии "Возрождение".

Ярослав Дубневич явно стал более опытным и успешным политиком, чем его старший брат. Собственно, так часто бывает в украинских "семейных кланах", где один брат отвечает за политическую "крышу", а другой – за, собственно, бизнес.

Вот и в 2012 году Дубневич-младший снова победил на выборах, в отличие от старшего брата, и попал в Верховную Раду как самовыдвиженец по мажоритарному округу №120. Кстати, его соперницей оказалась кандидат от БЮТ, известная журналистка Татьяна Черновол. Идя на выборы как беспартийный, в парламенте Ярослав Дубневич сразу же вошел в состав фракции партии "УДАР" Виталия Кличко.

Спустя два года, на внеочередных выборах, в парламент попали уже оба брата – младший вновь уверенно победил на мажоритарном округе №120, набрав 60% голосов избирателей. После этого для Дубневичей начался "звездный час", а их фамилии все чаще зазвучали в СМИ. Впрочем, данная слава явно была более чем сомнительной, так как в прессе фамилии братьев стали упоминаться в качестве "смотрящих" за "Укрзализницей" от президента, ведь оба к тому времени входили в Блок Петра Порошенко.

Ярослав Дубневич и дело НАБУ

По данным СМИ на "подстроенных" тендерах коммерческие структуры Дубневичей во времена президентства Петра Порошенко зарабатывали ежегодно не менее 1 млрд грн, продавая "УЗ" различные запчасти (как производимые на своих предприятиях, так и купленные у других). О том как это происходило, рассказал, правда, уже со сменой власти, и руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, признавшись, что убытки монополиста по причине завышение цен для братьев Дубневичей только за 7 месяцев 2019 года составили не менее 60 млн грн.

Однако интересы братьев были замечены не только в транспортной сфере, но и в энергетике. В 2017 году стало известно, что Национальное Антикоррупционное Бюро Украины открыло уголовное производство по факту хищения 775 млн грн только за 2014-2015 годы. По версии следствия компании "Энергия-Новый Роздол" и "Энергия-Новояворовск" для нужд принадлежащих им Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ во Львовской области покупали природный газ по льготным ценам, на деле же продавая его по рыночным расценкам. Владельцами обоих предприятий на 90-92% выступает то самое ООО "АПП Львовское", чьими владельцами числились братья Дубневичи.

Также следы братьев периодически обнаруживали и в других гостендерах, например, в строительстве канализационных сетей, канализационно-насосных станций и очистных сооружений. Так, почти 16,5 млн грн на эти цели получила ООО "Энергия-Монтажсервис", в совладельцах которого числились братья Дубневичи. Также единственным конкурентом победителя на тендере был постоянный участник тендеров с участием структур Дубневичей – ООО "Стрим-Львов".

Впрочем, до поры до времени все это сходило братьям с рук, разве что сумма хищений "по газовому делу" выросла до 1,4 млрд грн, а директору ООО "Энергия-Новый Раздел" Игорю Артымко и советнику руководителя ООО "Энергия" Игорю Кучме грозило тюремное заключение, замененное в итоге на залог в 5 млн грн.

По-настоящему над братьями сгустились тучи в феврале 2019 года, когда НАБУ огласило о подозрении семи лицам, участвовавшим в хищениях 93,27 млн грн "Укрзализныци". Отдельно в Бюро сообщили, что подготовили проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с депутата, которого следствие считало организатором "коррупционной схемы".

Впрочем, информация об этом просочилась в СМИ еще в январе, равно как и о том, что в роли подозреваемого выступает именно Ярослав Дубневич. Возможно, именно это повлияло на тот факт, что в Верховную Раду IX созыва баллотировался именно Ярослав, так как имел депутатскую неприкосновенность. Как обычно, Дубневич-младший уверенно победил на своем "родном" округе №120, набрав 43,52% голосов против 18,6% ближайшего конкурента. Впрочем, если такой расчет и был, то он не оправдался, поскольку 31 октября 229 нардепа своими голосами "за" позволили НАБУ взять коллегу под стражу.

Впрочем, суд оперативно удовлетворил ходатайство депутата и позволил ему внести залог в 90 млн грн – сумму чуть меньше той, в хищении которой подозревают Ярослава Дубневича. Однако основная схватка с НАБУ у нардепа еще впереди. В апреле Бюро заявило, что расследование по факту хищения нардепом 93-х млн грн завершено, а сторона защиты получила свободный доступ к материалам дела для ознакомления в преддверии будущего суда.

Нелегкий депутатский труд Ярослава Дубневича под крылом Коломойского

Несмотря на противостояние с НАБУ, если верить сайту ВР, нардеп ведет довольно активную законотворческую деятельность, выступая автором и соавтором более чем 20 законопроектов и таблиц поправок к ним. По иронии судьбы, один из этих законопроектов касается запрета осуществления госзакупок иначе, чем через электронную систему закупок. А ведь именно за ее использование в личных целях НАБУ и подозревает Ярослава Дубневича.

Впрочем, по данным СМИ, на деле Ярослав Дубневич не особо утруждает себя работой в парламенте. Во всяком случае, как пишут "Украинские новости" со ссылкой на ответ Аппарата ВР, в апреле нардеп оказался среди 24-х парламентариев, лишившихся выплат из-за "прогулов". Правда, электронная система регистрации ВР утверждает, что, хотя в апреле нардеп и зарегистрировался лишь в 50% случаев (два раза из четырех), в целом он дисциплинированно ходит на заседания, побывав на 80-ти из 105-ти с 29 августа.

Что до партийных предпочтений Ярослава Васильевича, то из БПП он вышел, и в ВР нынешнего созыва вступил в депутатскую группу "За будущее", которую активно связывают с олигархом Игорем Коломойским. Как раз 30 июня группа, еще в мае преобразовавшаяся в партию с аналогичным названием, пополнилась еще четырьмя народными избранниками, и теперь, таким образом, насчитывает 23 народных депутата.

Впрочем, если судить по электронной декларации народного депутата, нелегкий труд в политике, которой Ярослав Дубневич профессионально занимается с 2012 года, приносит ему колоссальные дивиденды.

Недвижимость, изобретения, десятки миллионов в кредит жене: чем владеет нардеп Ярослав Дубневич

Согласно электронной декларации Ярослава Дубневича за 2019 год, ему, его супруге Наталье и их фирмам принадлежат 133 (!) различных объекта недвижимости: земля, 15 квартир, дома, гаражи, котельные, офисы и прочее.

Из движимого имущества народному депутату принадлежат два легковых авто марки "Мерседес Бенц" и "Тойота", а вот его супруга почему-то личного авто не имеет и арендует "Лексус". Также нардеп владеет авторскими правами на 24 изобретения и ноу-хау в сфере рельсового транспорта.

Что касается корпоративных прав, то в собственности у нардепа и его супруги официально находится доля в семи фирмах. Так, Дубневич лично владеет 50% ООО "Научно-производственное предприятие "Колейно-ремонтные технологии", 25% ООО "Гарант-Львов" и 0,03% ООО "Энергия-инвест". Впрочем, по данным аналитической платформы YouControl, на деле он имеет отношение приблизительно к 20-ти юридическим лицам, не считая благотворительных организаций.

Пожалуй, наибольший интерес из списка YouControl представляют ООО "Корпорация КРТ", заработавшая на гостендерах в 2012 году 241 млн грн, киевская строительная фирма ООО "Сервис-тепломонтаж" с 53,2 млн грн за 2016 год, ООО "Энергия новый раздел" с 47,25 млн грн в 2017 году и ООО "Научно-производственное предприятие "Энергия-Новояворовск" с 32,7 млн грн за 2018 год. Как несложно заметить, влияние Ярослава и Богдана Дубневичей со временем снижалось, что способствовало уменьшению доходов их фирм, во всяком случае, легально им принадлежавших.

Впрочем, личные доходы четы Ярослава и Натальи Дубневичей выглядят более чем солидно, так только доход нардепа от работы в ВР составил 995 912 гривен. Совокупный же доход с учетом процентов, сдачи в аренду или продажи многочисленной недвижимости, продажи ценных бумаг или корпоративных прав составил почти 23,5 млн грн.

Интересная ситуация складывается и с финансовыми активами супружеской четы Дубневич: совокупный их объем в виде банковских счетов, наличных и долгов составил 36,5 млн грн, 46,5 тыс. евро и 1 доллар. Так, Ярослав Дубневич дал в долг собственному предприятию ООО "АПП Львовское" 2,8 млн грн, и еще 5 млн грн одолжил у своей жены Натальи Дубневич.

Последний факт выглядит совершенно непонятным, ведь в той же декларации написано, что Ярослав Дубневич дал в долг жене целых 30 млн грн. Так кто у кого брал в долг, сколько и зачем?

Кроме того, указаны 8 фактов дарения недвижимого имущества на совокупную сумму в 52 млн 736 982 гривны – о каком имуществе идет речь, и кто получил эти щедрые подарки, нардеп так и не указал.

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