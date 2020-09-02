Гео Лерос: чем отличился нардеп в составе «Слуги народа» и почему его исключили из партии

СПЕЦПРОЕКТ "ПУТЬ ДЕПУТАТА"



Народного депутата Украины Гео Лероса исключили из состава фракции "Слуга народа". В официальном сообщении партии сказано, что такое решение принято в результате сбора подписей народных депутатов, большинство из которых проголосовали за исключение Лероса из рядов "Слуги народа".Гео Лерос прокомментировал решение коллег. Он пообещал, что будет и дальше продолжать бороться с режимом действующей власти.



Гео Лерос. Фото: УНИАН

Несмотря на то, что политическая карьера Лероса началась только год назад, нардеп успел отметиться в скандалах.

Человек искусства, который стал политиком

О жизни Гео Лероса до начала политической карьеры мало что известно. Он родился 24 апреля 1989 года в Киеве. Получил образование в Академии адвокатуры Украины на факультете международного права, однако юристом никогда не работал.

Чем занимался Лерос до начала политической карьеры – практически не известно. Политик себя называет себя режиссером. Действительно, в его активе имеются два документальных фильма: о реформе полиции и "A lifetime older". Последний даже получил премию в номинации "Best short film" Международного Фестиваля в Калькутте и премию "Великолепный короткий документальный фильм" Международного кинофестиваля в Сан-Франциско. Правда, известно это только со слов самого Гео Лероса.

Другим направлением деятельности для Гео Лероса стала волонтерская деятельность в благотворительном фонде "Сестры победы", впрочем, в чем именно заключалось его деятельность – непонятно.

На страницы и в эфиры СМИ Лерос попал в 2016 году, выступая как основатель и куратор арт-проекта Art United Us и общественной организации City-Art, в рамках которых планировалось украсить столицу десятками муралов. Именно в этот период своей жизни будущий нардеп впервые прикоснулся к политике, став советником министра информационной политики Украины Юрия Стеця. Осенью 2018 года из ответа Киевской городской государственной администрации "Украинским новостям" стало известно, что Гео Лерос является также советником по культуре мэра столицы Виталия Кличко.

Пост советника стал для Гео Лероса началом большой политической карьеры – 24 июня 2019 года он стал внештатным советником по культуре нового президента Украины Владимира Зеленского. На внеочередных парламентских выборах Лерос вошел в партийный список партии "Слуга народа" под номером 23. После победы партии новоиспеченному парламентарию досталось, можно сказать, "профильное" место заместителя председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, председателя подкомитета по вопросам культурной политики.

Путь депутата: от эвтаназии и драки до борьбы с коррупцией

Вряд ли кто-то в "Слуге народа" еще год назад мог предположить, что малоизвестный режиссер Гео Лерос станет одним из наиболее скандальных представителей партии.

Известность стала приходить к политику с малого – с его заявления о планах разработать законопроект о разрешении эвтаназии в Украине, правда дальше поста на Facebook дело не пошло.

По-настоящему известен Гео Лерос стал уже традиционным путем для украинского парламента – после драки с коллегой по фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским 5 декабря 2019 года.





Как стало известно, причиной стало оскорбление Леросом Ирины Верещук в партийном чате, за честь которой и заступился Бужанский.





Сам Лерос отверг обвинение в оскорблении коллеги.





Тем не менее, вскоре появилась фото издания "Буквы", на котором была переписка между нардепами, в которой Лерос действительно нецензурно высказывался о коллеге, а позже пранкер Джокер опубликовал данную переписку из партийного чата.

Действительно "звездный час" Гео Лероса наступил в марте 2020 года. Изначально казалось, что этот месяц будет для нардепа не самым лучшим, ведь 20 марта президент уволил его с поста своего внештатного советника. Впрочем, не исключено что именно это сыграло основную роль в последующих событиях. Этому предшествовало интервью нардепа изданию "Цензор.Нет", в котором он жестко раскритиковал создание Консультативного совета по Донбассу и договоренности вокруг него.

27 марта нардеп разразился на своей странице в Facebook постом, в котором фактически обвинил главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака в "крышевании" киевской коррупции в лице нардепа Николая Тищенко и нового "смотрящего" за Киевом Дениса Комарницкого. В конце Лерос призвал неравнодушных граждан делиться с ним своей информацией о противоправных действиях со стороны Андрея Ермака.

Спустя 2 дня политик опубликовал видеозаписи на которых якобы брат главы ОПУ Денис Ермак торгует государственными должностями, предварительно передав их правоохранителям.

Сам Андрей Ермак посредством того же Facebook обвинил Лероса во лжи и заявил что подаст заявление в СБУ и ГБР.

Уже 1 апреля к политику домой приехали сотрудники СБУ, о чем сообщил сам Ермак, связав это с его обвинениями главы ОПУ, правда, сам нардеп в это время отсутствовал. 6 апреля Лерос дал пояснения в СБУ, что, по словам адвоката Маси Найема, привело к открытию в отношении него двух уголовных производств.

Параллельно журналисты установили автора скандальной видеозаписи, который мог бы передать ее Гео Леросу. Президент ограничился коротким комментарием скандала лишь в мае.

Однако это, очевидно, политика только подстегнуло, и он продолжил выкладывать все новые факты, как он заявлял коррупции Андрея Ермака – кадровых назначений в "Энергоатоме" и миллиардных хищений на "налоговых скрутках" в ГФС.

Впрочем, информация по налоговым скруткам частично нашла подтверждение у следственной комиссии ВР Украины, которая признала убытки для бюджета страны в 2,5 млрд грн. ежемесячно, но участия в этом главы ОПУ не выявили.

Все это не остановило нардепа и он продолжил обвинять главу ОПУ в крышевании "серого кардинала" столицы Дениса Комарницкого, чьи фирмы за 8 месяцев получили из столичного бюджета более 1 млрд грн.

Впрочем, какого-то зримого результата в скандале с "пленками Ермака" нет до сих пор. Также не доказана ни причастность главы ОПУ и его брата к коррупции, ни то, что информация нардепа является недостоверной, следствие по факту пока продолжается.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде" свое отношение к ситуации высказал четко, назвав Лероса "аферистом которого привели Кирилл с Богданом". Очевидно речь шла об экс-главе ОПУ Андрее Богдане, в интересах которого, по мнению некоторых экспертов, действовал нардеп, и замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко, который отвечает за информационную политику.

В ход пошли поджоги

Несмотря на отсутствие зримого результата в "деле Ермака", нардеп продолжает борьбу. Он обвиняет Комарницкого в новых хищениях из бюджета столицы, поддерживает обвинения Андрея Ермака в якобы срыве спецоперации СБУ, из-за которой 33 сотрудника ЧВК "Вагнер" были арестованы в Минске.

Высказывается нардеп и по поводу решения КСУ о неконституционности назначения Артема Сытника главой НАБУ. Любопытно, что при этом сам Лерос еще в феврале был одним из соавторов Постановления ВРУ о снятии Сытника с поста директора Бюро.

В конце концов, 29 августа нардеп заявил о поджоге своего автомобиля марки "Мерседес".

Несмотря на борьбу с коррупцией посредством соцсетей, Гео Лерос не забывает и о парламентских обязанностях, став автором и соавтором 25 законопроектов, среди которых помимо увольнения Сытника также и проект Постановления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. Согласно же данным электронной регистрации политик зарегистрировался на 112 заседаниях парламента, пропустив лишь 5 из них.

Как Гео Лерос стал миллионером

Хотя Гео Лерос прославился громкими обвинениями в коррупции, его самого вряд ли можно назвать безгрешным. Прежде всего, речь идет о бюджетном финансировании в 3,6 млн грн. создания десятков муралов в Киеве – том самом проекте, благодаря которому Лерос получил свою первую известность. В 2018 году выяснилось, что их создание оплачивалось за счет бюджета. Министр информационной политики Юрий Стець обещал "разобраться".

Вскоре выяснилось, что муралы художники рисовали бесплатно, а куда делись бюджетные средства куратор проекта Гео Лерос обещал объяснить, но так этого и не сделал.

Согласно электронной декларации кандидата в народные депутаты от 19 августа 2019 года, Гео Лероса за 2018 год он нигде не работал кроме общественной организации "Сити-Арт" и весь его доход состоял из 44 446 гривен страховых выплат и 76 000 гривен, вырученных за продажу некоего имущества.

При этом в виде наличных нардеп хранил 325 112 долл., 97 тыс. евро, 4 тыс. фунтов стерлингов и 970 тыс. гривен. При этом еще 315 тыс. долл. политик одолжил третьим лицам, а в банках держал 15 692 грн. При этом нардеп купил квартиру за 388 888 грн и растаможил авто за 108 тыс. грн.

Откуда взялись все эти денежные активы у официально нигде не работавшего Гео Лероса, или во всяком случае работавшего где-то в таком месте, о котором никто не знает – загадка.

С учетом таких активов, сожжение "Мерседеса" нардепа 29 июня, который он, кстати, купил в марте за 332 100 гривен – небольшой удар.

Согласно майской декларации нардеп владеет 3 квартирами в Киеве площадью 337,7 кв. м, 42,8 кв. м и 40,5 кв. м, коллекцией из 96 картин, 20 фотоаппаратов, мужские часы, а также криптовалюта и теперь уже 3 авто – "БМВ", "Ауди" и "Форд". Доходы народного избранника состояли из 159 829 грн зарплаты нардепа, 23 952 грн выплаты от "Слуги народа" за учебу, 100 тыс. грн от продажи некоего имущества Юлии Хан и 320 тысяч грн от занятия предпринимательской деятельностью.

Действительно, Лео Герос был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель в сфере индивидуальной творческой деятельности, однако в декларации за 2018 год никаких данных об этом нет. Получается, что бизнесом политик мог заниматься короткий период с января по август 2019 года.

Наличные активы нардепа также увеличились – теперь у него в виде "нала" хранятся 608 тыс. долл., народному избраннику отдали 315 тыс. долл. долгов. Правда при этом наличных евро у него стало на 3 тыс. меньше – 94 тыс. евро, также на 60 тыс. уменьшилась сумма гривны на руках – до 910 тыс. грн.

Впрочем, ответом на вопрос, откуда такое благосостояние у официально нигде не работавшего нардепа, может быть его отец Баграт Курехян, учредитель ЧП "Техностройтранс", занимающегося в столице монтажными работами. Правда о том, как идут дела у отца народного избранника и его фирмы, особых данных в открытом доступе нет.

Отметим, Владимир Зеленский отрицает, что каким-либо образом повлиял на решение "Слуги народа" об исключении из фракции народного депутата Гео Лероса. Соответствующего приказа он не отдавал, заявил глава государства журналистам во время рабочей поездки в Харьковскую область.

Гео Лерос позже ответил на обвинения президента Украины в коррупции.

"Пане президент! Я никогда не был чиновником, я не клоун из "95 квартала" и не ларечный решала. Мне взяток не дают. Вы врете о всех, будто базарная бабка. Эта привычка у вас осталась еще со времен работы на олигархов. Я направлю заявление о преступлении, расскажете, где и у кого я брал взятку. Вы лучше осторожнее кладите деньги депутатам в конверты, чтобы на них случайно не было написано ДТЭК. И помните: ваш след в истории – это судебное дело о государственной измене", – написал Лерос.

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